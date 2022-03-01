Как криптовалюты помогают Украине и России во время войны: мнения экспертов

Криптовалютные технологии настолько сильно влияют на ситуацию, что The Washington Post назвало вторжение РФ в Украину "первой криптовалютной войной".

В ходе войны России против Украины криптовалюта помогает обеим сторонам. Эксперты рассказали изданию Vox, как именно используются блокчейн-технологии на фоне эскалации конфликта.

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Криптографические технологии и раньше использовались в рамках международных конфликтов, однако теперь приобрели небывалый размах — некоторые даже называют вторжение России в Украину "первой в мире криптовойной", передает издание The Wasgington Post. Главная причина заключается в том, что она позволяет людям совершать операции без участия банков и других традиционных финансовых учреждений.

Как криптовалюта помогает украинцам во время войны

Криптовалюта стала важной частью мировой финансовой системы, а потому война неизбежно затронула и ее. Активисты со всего мира отправляют средства для поддержки украинской армии — уже собрали цифровых "монет" на $15 млн, сообщает Vox со ссылкой на Elliptic (министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что удалось собрать $12,7 млн).

Некоторые украинцы увидели в криптовалюте альтернативу государственным и частным финансовым учреждениям, которым не доверяют в военное время из-за угрозы потери средств. Эвакуировавшиеся украинцы могут переводить средства в крипту, чтобы потом безопасно конвертировать ее обратно в фиатную валюту уже за границей, рискуя потерять значительные суммы из-за падения курса.

"Тот факт, что криптовалюту нельзя заморозить и что ее можно использовать инкогнито, очень важен. Именно поэтому биткойн является важным гуманитарным инструментом", — объяснил Алекс Гладштейн, главный специалист по стратегии Фонда прав человека.

Как отметил Гладштейн, некоторые при помощи криптографии пытаются сохранить богатство, опасаясь краха экономики. НБУ приостановил электронные денежные переводы и блокирует снятие иностранной валюты, на фоне таких мер торги на украинской криптоплатформе Kuna на второй день вторжения российских войск, 25 февраля, достигли максимального уровня с мая 2021 года.

Использовать криптовалюту не всегда просто, особенно в критическое время, для этого необходим Интернет, исправно работающий компьютер и навыки работы с криптографией. Существуют тысячи криптовалют, и не все они работают одинаково, более того, не все можно купить. К примеру, сейчас многие пользователи жалуются на проблемы с приобретением Tether, цифровой валюты, привязанной к доллару США.

"Это может сработать для некоторых людей, но им нужно сначала разморозить свои активы, перевести их в цифровую валюту, а затем суметь выбраться из страны, что проблематично. А потом, когда они выберутся, надеяться на то, что активы не слишком сильно обесценятся", — отметил Джулио Коппи, глобальный специалист по цифровым технологиям Норвежского совета по делам беженцев.

На данный момент биткоин или другие криптоактивы принесут больше всего пользы людям, которые приобрели их заранее. К этой категории относятся миллионы жителей Украины, которая, по данным исследовательской компании Chainalysis, занимает четвертое место в мире по использованию криптографии. Этому поспособствовал недавно принятый Верховной Радой закон о легализации криптовалют.

Если вы хотите помочь ВСУ, вы можете перевести часть активов на эти кошельки:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

SOL — 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Данная информация предоставлена Госспецсвязи.

Криптовалюта "на службе" у РФ

Как отмечает Vox, преимуществами криптовалюты пользуются не только защитники, но и агрессор. С помощью биткоина и альткоинов Россия может обходить санкции США и других союзников Украины. Однако владельцы криптовалют могут стать целью хакеров, ведь технология не является на 100% безопасной — известны многочисленные случаи взлома криптокошельков или криптовалютных бирж.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину власти США опасались, что криптовалюты могут ослабить влияние экономических санкций. Согласно данным New York Times, правительство РФ разрабатывает цифровой рубль, а российские программисты запускают инструменты, которые помогают скрыть происхождение транзакций.

Таким образом компании, которым запрещено вести бизнес с Россией, могут использовать криптовалюту для совершения платежей. Бывший федеральный прокурор США Майкл Паркер предположил, что российское правительство подготовилось к введению жестких санкций и нашло альтернативные пути. В качестве исторического примера служит Иран: исследователи аналитической компании Elliptic обнаружили, что страна использовала майнинг биткойнов для обхода торговых эмбарго.

Чтобы помешать обойти санкции, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал криптовалютные и блокчейн-платформы заблокировать кошельки российских пользователей. В Белом доме также рассматривают варианты санкций, которые можно применить к криптовалютным активам россиян и уже попросили криптобиржи ограничить доступ для лиц, которые попали под ограничения.

Криптовалюту также могут использовать для финансирования сепаратистов. По словам главы исследовательского отдела Elliptic Джесс Саймингтон, пророссийские сепаратисты получали деньги в криптовалюте во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Кроме того, согласно результатам исследования Chainalysis, три четверти выкупов после атак вирусов-вымогателей в 2021 году получили хакеры, связанные с Россией. В ночь с 13 на 14 января украинские правительственные сайты подверглись кибератаке, и преступники потребовали выкуп именно в биткоинах.

Ранее Михаил Федоров заявил, что украинское криптосообщество объявило вознаграждение за информацию о криптокошельках российских и белорусских политиков, а также приближенных к ним людей. По словам министра, таким образом можно полностью обесценить виртуальные активы оккупантов.