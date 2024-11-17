Тривожне майбутнє біткоїна. Які зміни на ринку криптовалют обіцяє повернення Трампа

Після виборів 5 листопада у США ціна біткоїна підскочила більш ніж на 20 000 доларів. Приблизно третина приросту припала на сприятливі для республіканців ранні результати, а решта притекла в міру того, як перемога Дональда Трампа ставала очевидною, а його партія продовжувала відбирати місця в Сенаті й Палаті представників.

Легко зрозуміти, чому перемоги республіканців сприятливі для криптовалют. Трамп похвалився, що буде президентом, який підтримує криптовалюти, пообіцяв заборонити федеральному уряду продавати криптовалюти, які він набуває (здебільшого за умови конфіскації у злочинців), як це відбувається зараз, заявив, що звільнить криптоскептика Гері Генслера, змусить США домінувати у видобутку біткойна та пообіцяв призначити консультативну раду щодо криптовалют, щоби правила писали криптофіли, а не криптофоби. Він відсвяткував ніч виборів у компанії відомих криптовалютних активістів, зокрема Ілона Маска, Роберта Кеннеді-молодшого і Говарда Лютника.

Але важливо відокремлювати те, що добре для біткоїна, від того, що добре для криптовалют загалом — і, можливо, погано для біткоїна.

Ми маємо уявлення про те, як може розвиватися урядовий нагляд, оскільки Конгрес уже виконав доволі велику роботу з розроблення законодавства, сприятливого для криптовалют, хоча жоден із великих законопроєктів поки що не пройшов обидві палати. Палата представників ухвалила великий законопроєкт, Акт про фінансові інновації та технології XXI століття і резолюцію про визнання недійсними деяких антикриптовалютних правил SEC — обидва за значної підтримки демократів. Жоден із них не був прийнятий Сенатом, і проти обох виступив Білий дім. Два інших великих законопроєкти про криптовалюти пройшли комітет у Палаті представників, але не дістали голосування, а до Сенату було внесено законопроєкт про створення федерального стратегічного резерву біткоїнів.

Якщо ви працюєте у сфері криптовалют або уважно стежите за нею, то, найімовірніше, вас найбільше тішить можливість ухвалення дружнього законодавства для заохочення реальних криптопроєктів, що приносять реальну економічну вигоду. Якщо ви не дуже цікавитеся криптовалютами, то, найімовірніше, зосередитеся на русі ціни біткоїна.

Біткоїн задумували як валюту для транзакцій і сховище вартості, але його вже давно перевершили в обох галузях досконаліші криптовалюти та інновації в традиційних фінансах, як-от стейблкоїни, ціни на які прив'язані до основних традиційних валют, криптомонети, зокрема й Ripple, які дешевші, швидші та простіші у використанні, і додатки для телефонів, як-от Wise Plc для міжнародних грошових переказів. Однак замість того, щоб бути відтісненим на другий план такими інноваціями, біткоїн став шлюзом між традиційною і криптовалютною фінансовими системами та продовжує зростати в ціні.

Як уживеться традиційна фінансова система з біткоїном?

Мені пригадується первинне розміщення акцій компанії Netscape Communications Corp., з якого почався інтернет-бум, і його наслідки. До 1995 року багато інвесторів, зокрема і я, були натхнені потенціалом інтернету, але публічних інструментів для вкладення коштів у цей сектор не було. Коли компанія Netscape запропонувала перші публічні інтернет-акції, попит на них різко зріс. Це сталося не тому, що інвестори думали, що всі доходи від Інтернету дістануться браузерам або що Netscape стане домінуючим браузером, а тому, що Netscape був єдиним простим способом зробити ставку на Інтернет. Так само протягом більшої частини історії криптовалют біткоїн був єдиним простим способом зробити ставку на криптовалюту.

Компанія Netscape справила величезний вплив на розвиток інтернету і приносила прибуток щокварталу аж до четвертого кварталу 1997 року; незабаром після цього вона об'єдналася з America Online Inc. Її програмне забезпечення дожило до наших днів у вигляді Mozilla та інших некомерційних організацій. Але з погляду інвестора, який проводить IPO, трильйони доларів вартості, створені інтернетом, по суті, пройшли повз Netscape. Біткоїн матиме величезний вплив на розвиток криптовалют, але він може не відобразити економічну цінність криптовалют для їхніх власників.

З огляду на це, найбільш значущими обговорюваними заходами є ті, що розширять зв'язок між традиційною фінансовою системою і криптоекономікою, усунувши необхідність у валюті-шлюзі, і підвищать правову визначеність для стейблкоїнів і транзакційних криптовалют, зробивши їх привабливішими сховищами вартості, ніж біткоїн.

Більшість пропонованих федеральних законів США, що підтримують криптовалюти, найімовірніше, оминуть біткоїн стороною, полегшивши використання стейблкоїнів для транзакцій, це дасть змогу інвестувати в децентралізовані автономні організації (ДАО), які переслідують реальну економічну цінність. ДАО стирають відмінності між власниками, співробітниками та клієнтами і — якщо будуть усунуті юридичні перешкоди та дозволена невизначеність — можуть виявитися більш досконалою формою організації бізнесу, ніж традиційні корпорації. Інші криптопроєкти підтримують смартконтракти, як-от Ethereum, або відстежують і обмінюють цінності, які ніколи не були захоплені традиційною економікою, як-от Cardano. Інвестувати в них сьогодні зазвичай означає конвертувати долари або іншу основну валюту в біткоїн, а потім біткоїн в інші криптоактиви. Спрощення цього процесу може знизити попит на біткоїн і відокремити його вартість від загального успіху криптовалют.

У короткостроковій перспективі, якщо федеральний уряд триматиме більше біткоїна, а великі фінансові інститути почуватимуться впевнено, купуючи його для своїх фондів і роздрібних клієнтів, додатковий попит має й надалі стимулювати зростання ціни. Але в довгостроковій перспективі, якщо інвестори почнуть створювати диверсифіковані портфелі в криптовалютних ДАО і використовувати для транзакцій стейблкоїни — чи й навіть цифрові валюти центрального банку, — можливо, біткоїн втратить своє економічне обґрунтування.

Як криптофіл, я дуже вірю, що криптовалюти й надалі процвітатимуть як економічний сектор, але не впевнений, що біткоїн, чи будь-яка інша наявна криптовалюта, зможе забезпечити це зростання; точно так само, як у 1995 році я був дуже оптимістичним щодо Інтернету, але нейтрально ставився до Netscape як до двигуна, що генерує прибуток, який можна повернути інвесторам. Хоча політична адміністрація США, дружня до криптовалют, це добре, було б недалекоглядно вливатися в біткоїни на максимумах усіх часів, не маючи чіткої історії, що підтримує оцінку вартості. Якщо досі ви уникали криптовалют, можливо, настав час дізнатися про них досить докладно, щоб оцінити реальні проєкти. Якщо ви спекулювали на біткоїні, монетах-мемах та інших криптовалютах із заголовками, можливо, варто зосередитися на економічній суті, а не на ентузіазмі інвесторів.

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