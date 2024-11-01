Крипта: неспокійне завтра. Що чекає на ринок цифрової валюти і як на нього вплинуть вибори у США

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Криптовалюту оголошували мертвою стільки разів, що її передбачувана смерть стала ходячим жартом. За даними сайту 99Bitcoins, із 2010 року некролог флагманському криптовалютному токену писали не менш ніж 477 разів. Торік після краху кількох гігантів криптотрейдингу, зокрема FTX, і подачі Комісією з цінних паперів і бірж шквалу позовів проти великих блокчейн-компаній стався цілий раунд вихвалянь. "Криптовалюти в Америці мертві", — заявив технологічний інвестор Чамат Паліхапітія в подкасті All-In у квітні 2023 року. Видання, включно з The Wall Street Journal і The Atlantic, замислилися над питанням, чи не настає для технології знову "капут".

Тому ми не повинні дивуватися тому, що криптовалюти повертаються. Шокує лише те, наскільки вони повернулися. Загальна ринкова капіталізація криптоактивів цього року майже досягла рекордних показників 2021 року. Криптовалютний сектор став найбільшим політичним донором у поточному виборчому циклі, випередивши навіть індустрію викопного палива, причому внески надходять кандидатам від обох партій. У травні Палата представників ухвалила законопроєкт, що передбачає багато політичних вимог крипто-лобістів. І обидва кандидати в президенти заграють із криптовалютами настільки, що, незалежно від того, хто переможе в листопаді, ринок може опинитися на порозі процвітання, підживлюваного дерегулюванням.

Як криптовалюта змогла так швидко відновитися? Частково це суто політика. Індустрія почала витрачати величезні гроші — щонайменше 130 мільйонів доларів — на те, щоб ліктями пробитися на вибори до Конгресу. Вона також удосконалила свою рекламу. Відійшли в минуле скуйовджене волосся й пафосні розмови про альтруїзм і порятунок людства. Прийшли магістри ділового адміністрування та юристи, випускники Ліги плюща, які знають, як говорити мовою переконання Вашингтона. Посил індустрії такий: "Зробіть криптовалюти нормальними. Регулюйте нас, будь ласка. Усе, чого ми хочемо, це знати правила дорожнього руху". Вони розповідають про звичайнісінькі та несерйозні застосування криптовалют, засуджуючи шахраїв, які псують репутацію індустрії, та уникаючи згадки про "дегенів", або дегенеративних гравців, які становлять більшість реального попиту на криптовалюти.

Але правда в тому, що шахраї стають дедалі сміливішими, знаходячи нові креативні способи обдурити роздрібних інвесторів. Якщо криптовалютне лобі доб'ється свого, новий режим регулювання розчистить шлях не тільки для "респектабельного" крила індустрії, а й для "дикунів" і злочинців. Якщо раніше ви думали, що криптовалюти — це проблема, то тепер вам варто насторожитися. Найгірше, найімовірніше, ще попереду.

Криптоіндустрія наполягає на тому, що її мета — причина, через яку вона витрачає немислимі суми грошей на те, щоб вплинути на вибори, — це бути нудною. Тут нема на що дивитися. Криптовалютні компанії кажуть, що вони просто шукають "ясності в регулюванні".

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Ця фраза, якщо чесно, є спритним прийомом. Компаніям потрібна не просто ясність, їм потрібен конкретний набір правил. Наразі криптовалюти перебувають у стані нормативної невизначеності. SEC стверджує, що більшість криптоактивів є цінними паперами, які визначаються як "вкладення грошей у спільне підприємство з обґрунтованим очікуванням прибутку, що буде отримано від зусиль інших". Цінні папери підпорядковуються безлічі правил. Ви можете торгувати ними тільки через зареєстровану біржу, а емітенти зобов'язані розкривати безліч інформації про компанії, які є їхніми власниками. Тобто, інвестори можуть приймати зважені рішення про те, які цінні папери купувати, а яких — уникати.

Якщо цифрові активи справді є цінними паперами, тоді вони повинні будуть поводитися так само, як і інші установи Волл-стріт. Такі компанії, як Coinbase, наприклад, повинні будуть відокремити свої брокерські послуги, тобто допомогу своїм клієнтам у купівлі та продажу токенів, від своїх біржових послуг. Крім того, криптовалютні компанії більше не зможуть запускатися відразу — принаймні, не легально. Вони повинні будуть зареєструватися в Комісії з цінних паперів і бірж США і випустити докладні документи про розкриття інформації, перш ніж допустити громадськість до інвестицій, це обтяжливий і дорогий процес, який дасть змогу відсіяти величезну частку сумнівних криптовалютних схем без продуманої бізнес-моделі.

Головна ідея криптовалют, які прагнуть нормального життя, полягає в тому, що токени мають вважатися товарами, а не цінними паперами. Що може бути нудніше за товар? Пшениця, апельсиновий сік, кавові зерна, домашня худоба: Товари взаємозамінні, тож ви можете торгувати ними з іншими людьми безпосередньо. Криптовалютне лобі стверджує, що токени явно є товаром, оскільки вони взаємозамінні, як мішки з кукурудзою, і роблять більше, ніж просто ростуть і падають у ціні.

Захисники прав споживачів стверджують, що звільнення криптовалют від законів про цінні папери полегшить американцям купівлю ризикованих цифрових активів. Гіларі Дж. Аллен, професорка права з Американського університету, яка вивчає питання фінансового регулювання, сказала мені, що зарахування криптовалют до товарів створить лазівку, якою зможуть скористатися некриптовалютні компанії. "Наклейте напис "блокчейн", — сказала вона, — і ви теж зможете звільнитися від регулювання цінних паперів". Денніс Келлегер, генеральний директор некомерційної організації Better Markets, сказав мені, що справжня причина, через яку криптоіндустрія не хоче, щоб токени класифікувалися як цінні папери, полягає в тому, що правила розкриття інформації покажуть їх як фінансово небезпечні. "Якби вам довелося повністю і правдиво розкривати ризики, пов'язані з криптовалютами, людей, які б займалися криптовалютами, майже не залишилося б", — сказав він.

Але правила, на яких наполягає індустрія, також знищать деякі з найбільш дегенеративних схем криптовалют. Хіти 2024 року — це, по суті, просто нові способи азартних ігор. Polymarket, платформа, де ставки робляться виключно за допомогою криптовалют, злетіла цього року завдяки інтересу до ставок на вибори. Популярності набрали ігри "Tap-to-earn", як-от Hamster Kombat, що заманюють користувачів винагородою у вигляді токенів. Апофеозом спекулятивного крипто-божевілля, однак, є сайт Pump.fun. На Pump.fun будь-хто охочий може миттєво створити мемкоїн — потрібно лише обрати ім'я та зображення, а сайт створює ринок, де люди можуть купувати та продавати його. Один із найпопулярніших токенів був названий на честь відомого в інтернеті дитинчати бегемота Му Денга. Неминуче, що творці йдуть на абсурдні заходи для просування своїх токенів. Один хлопець опублікував фотографію себе, очевидно, коли вживав метамфетамін. Інший отримав опіки, запустивши в себе феєрверк під час прямої трансляції.

Індустрія не акцентує увагу на цих сценаріях використання, подібних до казино, але неявно благословляє їх. Спекуляції — це нормально, кажуть захисники крипти. Насправді, саме це насамперед стимулює інновації. "Спекуляції, ризики — ось що підживлює економіку", — сказала мені Крістін Сміт, генеральна директорка Blockchain Association.

Загадковий для непосвячених блокчейн

У процесі бере участь найбільший деген з усіх. Дональд Трамп вочевидь не знає, що таке блокчейн, але розуміє, що він пов'язаний із грошима, і цього, схоже, достатньо. Він проголосив себе "криптопрезидентом". У липні, виступаючи на біткоїн-конференції в Нешвіллі, він пообіцяв зробити Сполучені Штати "криптостолицею планети" і назвав криптовалюту "сталеливарною промисловістю сучасності". У вересні він зайшов у тематичний біткоїн-бар у Нью-Йорку і витратив біткоїни на суму 950 доларів на порцію бургерів і дієтичної коли. Трамп також оголосив про свою участь у новій криптовалютній платформі під назвою World Liberty Financial. Деталі проекту поки що туманні, але, судячи з усього, він пропонуватиме стейблкоїни. (Запуск проекту минулого тижня супроводжувався низьким попитом і тривалими перебоями в роботі).

Індустрія слиною виходить від перспективи перемоги Трампа. Трамп заявив, що звільнить голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера, створить "стратегічний національний запас біткоїнів" і звільнить з в'язниці американського кіберзлочинця і героя криптовалют Росса Ульбріхта. Будь-який пов'язаний із Трампом криптопроєкт, як-от World Liberty Financial, працюватиме в "сірій" правовій зоні, якщо Конгрес не ухвалить нового режиму регулювання, про який просить індустрія. Іншими словами, у нього є свій інтерес у грі. "Очевидно, що Трамп буде дуже позитивним для криптовалют", — сказав Сміт, генеральний директор Blockchain Association.

Як адміністрація Камали Гарріс регулюватиме цю технологію, поки що незрозуміло, але її нещодавні заяви теж вселяють надію у шанувальників криптовалют. У вересні вона пообіцяла допомогти розвитку "інноваційних технологій", включно з "цифровими активами". Потім вона заявила, що підтримуватиме правила, які дадуть змогу "чорношкірим чоловікам, які володіють цифровими активами, отримувати вигоду від фінансових інновацій", зберігаючи при цьому "захист" цих інвесторів — дивне й обережне формулювання, яке неявно визнає, скільки чорношкірих чоловіків втратили гроші на криптовалютах. Ці коментарі можуть бути просто передвиборчою риторикою, покликаною відбити нападки криптовалютного лобі. Але вони показують, що Гарріс прислухається до аргументів індустрії, особливо до тих, які сформульовані мовою можливостей і рівності. Камала Гарріс, як ніхто, чуйно вловлює напрямок політичних вітрів. Якщо дружній до криптовалют Конгрес ухвалить бажаний для індустрії закон у двопартійному порядку, президентка Гарріс, можливо, відчує сильний тиск, щоб підписати його.

І навіть якщо Трамп і Гарріс не зроблять нічого, щоб допомогти криптовалютам, технологія вже довела свою незламність. Наче на підтвердження цієї думки, трекер некрологів 99Bitcoin, схоже, збився з ритму цього року. Останній запис датовано квітнем. Я написав власнику сайту, щоб дізнатися, чи продовжує він оновлювати його. Він не відповів.

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