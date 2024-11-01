Крипта: беспокойное завтра. Что ждет рынок цифровой валюты и как на него повлияют выборы в США

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Криптовалюту объявляли мертвой столько раз, что ее предполагаемая кончина стала ходячей шуткой. По данным сайта 99Bitcoins, с 2010 года некролог флагманскому криптовалютному токену писали не менее 477 раз. В прошлом году, после краха нескольких гигантов криптотрейдинга, в том числе FTX, и подачи Комиссией по ценным бумагам и биржам шквала исков против крупных блокчейн-компаний произошел целый раунд восхвалений. "Криптовалюты в Америке мертвы", — заявил технологический инвестор Чамат Палихапития в подкасте All-In в апреле 2023 года. Издания, включая The Wall Street Journal и The Atlantic, задались вопросом, не приходит ли технологии снова "капут".

Поэтому мы не должны удивляться тому, что криптовалюты возвращаются. Шокирует только то, насколько они вернулись. Общая рыночная капитализация криптоактивов в этом году почти достигла рекордных показателей 2021 года. Криптовалютный сектор стал крупнейшим политическим донором в текущем избирательном цикле, опередив даже индустрию ископаемого топлива, причем взносы поступают кандидатам от обеих партий. В мае Палата представителей приняла законопроект, включающий многие политические требования криптолоббистов. И оба кандидата в президенты заигрывают с криптовалютами настолько, что, независимо от того, кто победит в ноябре, рынок может оказаться на пороге процветания, подпитываемой дерегулированием.

Как криптовалюта смогла так быстро восстановиться? Отчасти это чистая политика: Индустрия начала тратить огромные деньги — по меньшей мере 130 миллионов долларов — на то, чтобы локтями пробиться на выборы в Конгресс. Она также усовершенствовала свою рекламу. Ушли в прошлое взъерошенные волосы и пафосные разговоры об альтруизме и спасении человечества. Пришли магистры делового администрирования и юристы, выпускники Лиги плюща, которые знают, как говорить на языке убеждения Вашингтона. Посыл индустрии таков: "Сделайте криптовалюты нормальными. Регулируйте нас, пожалуйста. Все, чего мы хотим, это знать правила дорожного движения". Они рассказывают о самых обыденных и несерьезных применениях криптовалют, осуждая мошенников, которые портят репутацию индустрии, и избегая упоминания о "дегенах", или дегенеративных игроках, которые составляют большую часть реального спроса на криптовалюты.

Но правда в том, что мошенники становятся все смелее, находя новые креативные способы обмануть розничных инвесторов. Если криптовалютное лобби добьется своего, новый режим регулирования расчистит путь не только для "респектабельного" крыла индустрии, но и для "дикарей" и преступников. Если раньше вы думали, что криптовалюты — это проблема, то теперь вам стоит насторожиться. Худшее, скорее всего, еще впереди.

Криптоиндустрия настаивает на том, что ее цель — причина, по которой она тратит немыслимые суммы денег на то, чтобы повлиять на выборы, это быть скучной. Здесь не на что смотреть. Криптовалютные компании говорят, что они просто ищут "ясности в регулировании".

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Эта фраза, если честно, является ловкой уловкой. Компаниям нужна не просто ясность, им нужен конкретный набор правил. В настоящее время криптовалюты находятся в состоянии нормативной неопределенности. SEC утверждает, что большинство криптоактивов являются ценными бумагами, которые определяются как "вложение денег в общее предприятие с обоснованным ожиданием прибыли, которая будет получена от усилий других". Ценные бумаги подчиняются множеству правил: Вы можете торговать ими только через зарегистрированную биржу, а эмитенты обязаны раскрывать множество информации о компаниях, являющихся их владельцами. Таким образом, инвесторы могут принимать взвешенные решения о том, какие ценные бумаги покупать, а каких — избегать.

Если цифровые активы действительно являются ценными бумагами, тогда они должны будут вести себя так же, как и другие учреждения Уолл-стрит. Такие компании, как Coinbase, например, должны будут отделить свои брокерские услуги, то есть помощь своим клиентам в покупке и продаже токенов, от своих биржевых услуг. Кроме того, криптовалютные компании больше не смогут запускаться в одночасье — по крайней мере, легально. Они должны будут зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выпустить подробные документы о раскрытии информации, прежде чем допустить общественность к инвестициям, это обременительный и дорогостоящий процесс, который позволит отсеять огромную долю сомнительных криптовалютных схем без продуманной бизнес-модели.

Главная идея криптовалют, стремящихся к нормальной жизни, заключается в том, что токены должны считаться товарами, а не ценными бумагами. Что может быть скучнее товара? Пшеница, апельсиновый сок, кофейные зерна, домашний скот: Товары взаимозаменяемы, и вы можете торговать ими с другими людьми напрямую. Криптовалютное лобби утверждает, что токены явно являются товаром, поскольку они взаимозаменяемы, как мешки с кукурузой, и делают больше, чем просто растут и падают в цене.

Защитники прав потребителей утверждают, что освобождение криптовалют от законов о ценных бумагах облегчит американцам покупку рискованных цифровых активов. Хилари Дж. Аллен, профессор права из Американского университета, изучающая вопросы финансового регулирования, сказала мне, что причисление криптовалют к товарам создаст лазейку, которой смогут воспользоваться некриптовалютные компании. "Наклейте надпись "блокчейн", — сказала она, — и вы тоже сможете освободиться от регулирования ценных бумаг". Деннис Келлехер, генеральный директор некоммерческой организации Better Markets, сказал мне, что истинная причина, по которой криптоиндустрия не хочет, чтобы токены классифицировались как ценные бумаги, заключается в том, что правила раскрытия информации покажут их как финансово опасные. "Если бы вам пришлось полностью и правдиво раскрывать риски, связанные с криптовалютами, людей, которые бы занимались криптовалютами, почти не осталось бы", — сказал он.

Но правила, на которых настаивает индустрия, также погубят некоторые из самых дегенеративных схем криптовалют. Хиты 2024 года — это, по сути, просто новые способы азартных игр. Polymarket, платформа, где ставки делаются исключительно с помощью криптовалют, взлетела в этом году благодаря интересу к ставкам на выборы. Популярность набрали игры "Tap-to-earn", такие как Hamster Kombat, заманивающие пользователей вознаграждением в виде токенов. Апофеозом спекулятивного крипто-безумия, однако, является сайт Pump.fun. На Pump.fun любой желающий может мгновенно создать мемкоин — нужно только выбрать имя и изображение, а сайт создает рынок, где люди могут покупать и продавать его. Один из самых популярных токенов был назван в честь известного в интернете детеныша бегемота Му Денга. Неизбежно, что создатели идут на абсурдные меры для продвижения своих токенов. Один парень опубликовал фотографию себя, очевидно, употребляющего метамфетамин. Другой получил ожоги, запустив в себя фейерверк во время прямой трансляции.

Индустрия не акцентирует внимание на этих сценариях использования, подобных казино, но неявно благословляет их. Спекуляции — это нормально, говорят защитники крипты. На самом деле, именно это в первую очередь стимулирует инновации. "Спекуляции, риски — вот что подпитывает экономику", — сказала мне Кристин Смит, генеральный директор Blockchain Association.

Загадочный для непосвященных блокчейн

В процессе участвует самый большой деген из всех. Дональд Трамп явно не знает, что такое блокчейн, но понимает, что он связан с деньгами, и этого, похоже, достаточно. Он провозгласил себя "криптопрезидентом". В июле, выступая на биткоин-конференции в Нэшвилле, он пообещал сделать Соединенные Штаты "криптостолицей планеты" и назвал криптовалюту "сталелитейной промышленностью современности". В сентябре он зашел в тематический биткоин-бар в Нью-Йорке и потратил биткоины на сумму 950 долларов на порцию бургеров и диетической колы. Трамп также объявил о своем участии в новой криптовалютной платформе под названием World Liberty Financial. Детали проекта пока туманны, но, судя по всему, он будет предлагать стейблкоины. (Запуск проекта на прошлой неделе сопровождался низким спросом и длительными перебоями в работе).

Индустрия слюной исходит от перспективы победы Трампа. Трамп заявил, что уволит председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, создаст "стратегический национальный запас биткоинов" и освободит из тюрьмы американского киберпреступника и героя криптовалют Росса Ульбрихта. Любой связанный с Трампом криптопроект, такой, как World Liberty Financial, будет работать в "серой" правовой зоне, если Конгресс не примет новый режим регулирования, о котором просит индустрия. Другими словами, у него есть свой интерес в игре. "Очевидно, что Трамп будет очень позитивен для криптовалют, — сказал Смит, генеральный директор Blockchain Association.

Как администрация Камалы Харрис будет регулировать эту технологию, пока неясно, но ее недавние заявления тоже вселяют надежду в поклонников криптовалют. В сентябре она пообещала помочь развитию "инновационных технологий", включая "цифровые активы". Затем она заявила, что будет поддерживать правила, которые позволят "чернокожим мужчинам, владеющим цифровыми активами, получать выгоду от финансовых инноваций", сохраняя при этом "защиту" этих инвесторов — странная и осторожная формулировка, которая неявно признает, сколько чернокожих мужчин потеряли деньги на криптовалютах. Эти комментарии могут быть просто предвыборной риторикой, призванной отразить нападки криптовалютного лобби. Но они показывают, что Харрис прислушивается к аргументам индустрии, особенно к тем, которые сформулированы на языке возможностей и равенства. Камала Харрис, как никто, чутко улавливает направление политических ветров. Если дружественный к криптовалютам Конгресс примет желаемый для индустрии закон в двухпартийном порядке, президент Харрис, возможно, почувствует сильное давление, чтобы подписать его.

И даже если Трамп и Харрис не сделают ничего, чтобы помочь криптовалютам, технология уже доказала свою несокрушимость. Как будто в подтверждение этой мысли, трекер некрологов 99Bitcoin, похоже, сбился с ритма в этом году. Последняя запись датирована апрелем. Я написал владельцу сайта, чтобы узнать, продолжает ли он обновлять его. Он не ответил.

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