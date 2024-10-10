"Льгот на крипту не будет": Гетманцев объяснил, когда легализуют и обложат налогом криптовалюту

По словам Даниила Гетманцева, после принятия законопроекта в Украине можно будет рассчитываться криптой. Сам он утверждает, что пока не использует криптовалюту.

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В I или II квартале 2025 года в Украине легализуют и обложат налогом операции с использованием криптовалюты. Об этом в подкасте на YoTube-канале "АСАТрьопс" заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее налогом соответствующим образом", — сказал Гетманцев.

Он уточнил, что до конца 2024 года Национальный банк Украины совместно с Международным валютным фондом дорабатывают соответствующий законопроект, после чего будет получена конкретная официальная позиция от экспертов МВФ.

"Я не хотел бы, чтобы были иллюзии относительно каких-то льгот. Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели налогообложения операций от ценных бумаг, когда облагается налогом инвестиционная прибыль", — отметил Гетманцев.

Нардеп также сообщил, что после этого в Украине можно будет рассчитываться криптовалютой, хотя, по словам Гетманцева, пока он сам не использует крипту.

"Считается, что сейчас операции с криптой не облагаются налогом, а на самом деле общий принцип налогообложения — это налогообложение всех операций, всего дохода, который получает физическое и юридическое лицо, за исключением того, что в законе определено как льгота или то, что не является объектом налогообложения", — пояснил Гетманцев.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла "историческое" повышение налогов в Украине.

2 октября Даниил Гетманцев сообщил, что на все посылки из-за границы стоимостью менее €150 введут налог.