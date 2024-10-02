На все посылки из-за границы стоимостью менее €150 введут налог, — Гетманцев (видео)

По словам депутата Верховной Рады, Украине нужно поддерживать национального производителя, а не иностранного. Так, производители из других стран сейчас не платят НДС.

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Посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро должны облагаться налогом. Норму о неуплате НДС при получении такого почтового отправления надо исключить из законодательства. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая на ивенте "Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война".

По его словам, уже заканчивается подготовка соответствующего законопроекта.

"Общаясь с бизнесом, я не слышал другого подхода — льгота в виде 150 евро должна быть исключена. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет недовольна", — сказал Гетманцев.

Он также заявил, что наличие этой нормы вносит "перекосы в налогообложении". Так, Украине нужно поддерживать национального производителя, а не иностранного. Так, производители из других стран сейчас не платят НДС.

"Мы почему-то поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, который изготовляет товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики — это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы притесняем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем", — рассказал Гетманцев.

По его словам, с этим решением уже опоздали.

Напомним, 1 октября Гетманцев анонсировал возможное возвращение ЕСВ. В настоящее время украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут не платить ЕСВ.

Также в конце сентября Гетманцев говорил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС. По словам народного депутата, сейчас правительству достаточно тех налоговых изменений, за которые парламент уже проголосовал в первом чтении. Однако обстоятельства могут измениться.