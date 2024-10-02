На всі посилки з-за кордону вартістю менше €150 введуть податок, — Гетманцев (відео)

За словами депутата Верховної Ради, Україні потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного. Так, виробники з інших країн зараз не платять ПДВ.

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Посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро мають оподатковуватися. Норму про несплату ПДВ при отриманні такого поштового відправлення треба виключити із законодавства. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, виступаючи на івенті "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна".

За його словами, вже закінчується підготовка відповідного законопроєкту.

"Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільга у вигляді 150 євро має бути виключена. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений", — сказав Гетманцев.

Він також заявив, що наявність цієї норми вносить "перекоси в оподаткування". Так, Україні потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного. Так, виробники з інших країн зараз не платять ПДВ.

"Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари, від продуктів харчування до легкої промисловості, платить ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не платить. З точки зору державної податкової політики — це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми утискаємо людей, які тут створюють додану вартість, платять податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", — розповів Гетманцев.

За його словами, з цим рішенням уже запізнилися.

Нагадаємо, 1 жовтня Гетманцев анонсував можливе повернення ЄСВ. Наразі українці, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть не платити ЄСВ.

Також наприкінці вересня Гетманцев говорив, що в Україні можливий другий етап підвищення ПДВ. За словами народного депутата, зараз уряду достатньо тих податкових змін, за які парламент уже проголосував у першому читанні. Однак обставини можуть змінитися.