ФОПів можуть позбавити пільг: Гетманцев анонсував можливе повернення ЄСВ

Нині українці, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть не платити ЄСВ.

Related video

Верховна Рада планує розглянути пропозицію Кабінету міністрів про відновлення обов'язкової сплати Єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців у 2025 році. Ця зміна покликана стати гарантованим джерелом надходжень до бюджету. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") в інтерв'ю виданню "Українські новини".

Він нагадав, що обов'язкову сплату ЄСВ для фізичних осіб-підприємців було скасовано в березні 2022 року у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії з боку РФ.

"Це була певна підтримка для ФОПів, частина, що залишилася з пакета березня 2022 року. Сьогодні КМУ пропонує зупинити пільгу. Будемо обговорювати", — зазначив Гетманцев.

Народний депутат підтримує пропозицію Кабінету міністрів, оскільки більшість інших скасованих податків уже відновлено. Попри те, що податковий комітет поки що не дійшов єдиної думки щодо цього питання, сплату внеску було призупинено на тривалий термін, і її повернення стає дедалі ймовірнішим.

"Мабуть, є логіка, щоб повернути ЄСВ, тому що минуло вже досить багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни. Ми не сформулювали ще єдину позицію навіть у нашому комітеті щодо ЄСВ, але є необхідність фіскальної консолідації і це незаперечний ресурс. Минуло два з половиною роки дії пільги, і сьогодні є аргументи щодо повернення", — підкреслив Гетманцев.

Раніше Гетманцев повідомляв, що доходи від нафти і газу покривають витрати РФ на війну з Україною. За словами народного депутата, завдяки переорієнтації продажів нафти на Китай та Індію, а також тіньовому флоту за 8 місяців 2024 року профіцит рахунку поточних операцій РФ склав 40,5 млрд доларів.