ФЛП могут лишить льгот: Гетманцев анонсировал возможное возвращение ЕСВ

В настоящее время украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут не платить ЕСВ.

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Верховная Рада планирует рассмотреть предложение Кабинета министров о восстановлении обязательной уплаты Единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей в 2025 году. Это изменение призвано стать гарантированным источником поступлений в бюджет. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью изданию "Украинские новости".

Он напомнил, что обязательная уплата ЕСВ для физических лиц-предпринимателей была отменена в марте 2022 года в связи с началом полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

"Это была определенная поддержка для ФЛП, часть оставшейся из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает остановить льготу. Будем обсуждать", – отметил Гетманцев.

Народный депутат поддерживает предложение Кабинета министров, так как большинство других отмененных налогов уже восстановлены. Несмотря на то, что налоговый комитет пока не достиг единого мнения по этому вопросу, уплата взноса была приостановлена на длительный срок, и ее возвращение становится все более вероятным.

"Видимо, есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были раньше, до полномасштабной войны. Мы не сформулировали еще единую позицию даже в нашем комитете по ЕСВ, но есть необходимость фискальной консолидации и это неоспоримый ресурс. Прошло два с половиной года действия льготы, и сегодня есть аргументы о возвращении", – подчеркнул Гетманцев.

Ранее Гетманцев сообщал, что доходы от нефти и газа покрывают траты РФ на войну с Украиной. По словам народного депутата, благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию, а также теневому флоту за 8 месяцев 2024 года профицит счета текущих операций РФ составил 40,5 млрд долларов.