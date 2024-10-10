"Пільг на крипту не буде": Гетманцев пояснив, коли легалізують та оподаткують криптовалюту

За словами Данила Гетманцева, після ухвалення законопроєкту в Україні можна буде розраховуватись криптою. Сам він стверджує, що наразі не використовує криптовалюту.

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У І або ІІ кварталі 2025 року в Україні легалізують та оподаткують операції з використанням криптовалюти. Про це в подкасті на YoTube-каналі "АСАТрьопс" заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином", — сказав Гетманцев.

Він уточнив, що до кінця 2024 року Національний банк України спільно з Міжнародним валютним фондом доопрацьовують відповідний законопроєкт, після чого буде отримано конкретну офіційну позицію від експертів МВФ.

"Я не хотів би, щоб були ілюзії щодо якихось пільг. Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів, коли оподатковується інвестиційний прибуток", — зазначив Гетманцев.

Нардеп також повідомив, що після цього в Україні можна буде розраховуватись криптовалютою, хоча, за словами Гетманцева, наразі він сам не використовує крипту.

"Вважається, що зараз операції з криптою не оподатковуються, а насправді загальний принцип оподаткування — це оподаткування всіх операцій, всього доходу, який отримує фізична та юридична особа, за винятком того, що у законі визначено як пільга або те, що не є об'єктом оподаткування", — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила "історичне" підвищення податків в Україні.

2 жовтня Данило Гетманцев повідомив, що на всі посилки з-за кордону вартістю менш як €150 введуть податок.