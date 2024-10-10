Верховна Рада ухвалила "історичне" підвищення податків в Україні: подробиці

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, розмір військового збору підвищений до 5%. Однак він не стосується однієї категорії громадян.

Related video

Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт № 11416д щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада прийняла № 11416д щодо історичного збільшення податків. "За" 247 в цілому", — уточнив він.

Ярослав Железняк зазначив, що безпосередньо в залі народні депутати прийняли рішення залишити військовий збір для військовослужбовців на тому ж рівні.

"В залі прийняли правку залишити для військових ВЗ на рівні 1,5%", — розповів він.

Військовий збір для військовослужбовців Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Підвищення збору не буде лише для військових! Для інших вони протягнули підвищення військового збору до 5%", — додав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Законом передбачено:

зростання військового збору на зарплати всіх фізичних осіб з 1,5% до 5%;

зростання з 1 січня військового збору з 1,5% до 5% на інші доходи громадян;

ФОПи 1-ї, 2-ї, та 4-ї групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1-ше число звітного місяця (з жовтня 2024 року це 800 грн на місяць), а ФОПи 3-ї групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору;

впровадження мінімального податку на землю (МПЗ) у розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар;

у 2024-2025 роках доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуть.

Щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025 року. Це необхідно для подальшого впровадження "економічного бронювання".

Нагадаємо, що в Україні 17 вересня в першому читанні ухвалили "ресурсний" законопроєкт 11416-д. Ним передбачено, що військовий збір зросте з 1,5 до 5%. Наприклад, якщо раніше із доходу у 20 тис. грн військовий збір сплачувався в розмірі 300 грн, то після підвищення доведеться платити вже 1 000 грн.

Головне юридичне управління Верховної Ради дійшло висновку, що його окремі норми не відповідають Конституції. До законопроєкту внесено понад 1 300 поправок, однак український парламент все ж розпочав його розгляд.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, для поліпшення фінансування армії необхідно підвищити не тільки військовий збір, а й ПДВ. За його словами, лише ці два значні податки можуть швидко поповнити бюджет, оскільки зачіпають усіх платників податків.