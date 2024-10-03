Збільшення податків допоможе армії: Гетманцев пояснив, як це спрацює

Підвищення військового збору та ПДВ здатне оперативно наповнити бюджет, оскільки стосується всіх платників податків.

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Для поліпшення фінансування армії необхідно підвищити не тільки військовий збір, а й ПДВ. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі "Бізнес і війна", передає "Інтерфакс".

Гетманцев зазначив, що лише ці два значні податки можуть швидко поповнити бюджет, оскільки зачіпають усіх платників податків.

"Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні — це військовий збір і ПДВ", — сказав він.

Він також вважає, що введення податків на розкіш неефективне, оскільки складання вичерпного списку предметів розкоші завжди є складним завданням. Крім того, він вказав на критику, що стосується запропонованих ставок на певні товари. На його думку, третім аргументом проти цих податків є їхній обмежений вплив на бюджет.

"Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від введення будь-якого з цих видів податків", — зазначає Гетманцев.

Тож, голова комітету вважає, що підвищення військового збору та ПДВ є справедливим рішенням.

Нагадаємо, згідно із законопроєктом 11416-д, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн зросте з 450 грн до 1 500 грн.

27 вересня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можливий другий етап підвищення ПДВ.