У жовтні українці отримають меншу зарплату: у Раді пояснили чому

Згідно з новим "ресурсним" законопроєктом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Закон, імовірно, набуде чинності після 15 жовтня, але нові ставки податку будуть застосовані до доходів, отриманих з 1 жовтня, заявив нардеп Ярослав Железняк.

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У жовтні українці можуть отримати меншу зарплату через впровадження податків "заднім числом". Про це повідомив народний депутат від "Голосу", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, новий закон про підвищення податків №11416-д у другому читанні можуть ухвалити найближчим часом. На засіданні робочої групи у середу, 2 жовтня, народні обранці вирішили, що нові норми вступлять у дію "заднім числом". Железняк зазначив, що особисто він був проти такого сценарію, однак більшість виявилася "за".

"Так виглядає графік Ради, що якщо закон і приймуть, то президент його фізично підписати найшвидше зможе десь у 20-х числах жовтня. Тобто десь умовно після 15-го жовтня він набере чинності й заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця", — пояснив він.

Працівникам, які отримали аванс на початку місяця з відрахуванням 1,5% військового збору, у кінці жовтня буде донараховано додаткові 3,5% з усієї зарплати, включно з авансом. Це означає, що зарплата наприкінці місяця буде значно меншою.

"Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати. Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу…", — написав Железняк.

Це нововведення може викликати обурення серед працівників, особливо у соціальній сфері, а депутатам доведеться пояснювати причини такого зменшення доходів, додав депутат.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, згідно з законопроєктом 11416-д, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн зросте з 450 грн до 1 500 грн.

27 вересня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можливий другий етап підвищення ПДВ.