В октябре украинцы получат меньшую зарплату: в Раде объяснили почему

Согласно новому "ресурсному" законопроекту, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Закон, вероятно, вступит в силу после 15 октября, но новые ставки налога будут применены к доходам, полученным с 1 октября, заявил нардеп Ярослав Железняк.

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В октябре украинцы могут получить меньшую зарплату из-за введения налогов "задним числом". Об этом сообщил народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, новый закон о повышении налогов №11416-д во втором чтении могут принять в ближайшее время. На заседании рабочей группы в среду, 2 октября, народные избранники решили, что новые нормы вступят в действие "задним числом". Железняк отметил, что лично он был против такого сценария, однако большинство оказалось "за".

"Так выглядит график Рады, что если закон и примут, то президент его физически подписать быстрее всего сможет где-то в 20-х числах октября. То есть где-то условно после 15-го октября он вступит в силу и задним числом с 01 октября поднимут военный сбор с 1,5% до 5% на все зарплаты в конце месяца", — пояснил он.

Работникам, которые получили аванс в начале месяца с отчислением 1,5% военного сбора, в конце октября будут доначислены дополнительные 3,5% со всей зарплаты, включая аванс. Это означает, что зарплата в конце месяца будет значительно меньше.

"Минфин предлагает просто забрать эти деньги при выплате зарплаты. То есть где-то в конце этого месяца людям зарплата придет мало того, что уже меньше на -3,5% повышения военного сбора, так и еще минус те деньги с аванса...", — написал Железняк.

Это нововведение может вызвать возмущение среди работников, особенно в социальной сфере, а депутатам придется объяснять причины такого уменьшения доходов, добавил депутат.

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Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.