Увеличение налогов поможет армии: Гетманцев объяснил, как это сработает

Повышение военного сбора и НДС способно оперативно наполнить бюджет, поскольку касается всех налогоплательщиков.

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Для улучшения финансирования армии необходимо повысить не только военный сбор, но и НДС. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме "Бизнес и война", передает "Интерфакс".

Гетманцев отметил, что лишь эти два значительных налога могут быстро пополнить бюджет, так как затрагивают всех налогоплательщиков.

"Когда государство приходит к людям и говорит: мне не хватает на армию вот столько, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодня – это военный сбор и НДС", — сказал он.

Он также считает, что введение налогов на роскошь неэффективно, так как составление исчерпывающего списка предметов роскоши всегда представляет собой сложную задачу. Кроме того, он указал на критику, касающуюся предложенных ставок на определенные товары. По его мнению, третьим доводом против этих налогов является их ограниченное влияние на бюджет.

"Мы получаем достаточно большую группу недовольных и фискальный эффект в размере трех-четырех миллиардов от введения любого из этих видов налогов", – отмечает Гетманцев.

Поэтому, председатель комитета считает, что повышение военного сбора и НДС является справедливым решением.

Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.