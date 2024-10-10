Верховная Рада приняла "историческое" повышение налогов в Украине: подробности

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, размер военного сбора повышен до 5%. Однако он не касается одной категории граждан.

Related video

Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект № 11416д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада приняла № 11416д относительно исторического увеличения налогов. "За" 247 в целом", — уточнил он.

Ярослав Железняк отметил, что непосредственно в зале народные депутаты приняли решение оставить военный сбор для военнослужащих на том же уровне.

"В зале приняли правку оставить для военных ВЗ на уровне 1,5%", — рассказал он.

Военный сбор для военнослужащих Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Повышение сбора не будет только для военных! Для других они протянули повышение военного сбора до 5%", — добавил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Законом предусмотрено:

рост военного сбора на зарплаты всех физических лиц с 1,5% до 5%;

рост с 1 января военного сбора с 1,5% до 5% на другие доходы граждан;

ФОПы 1-й, 2-й, и 4-й группы будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1-е число отчетного месяца (с октября 2024 года это 800 грн в месяц), а ФОПы 3-й группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора;

введение минимального налога на землю (МПЗ) в размере 700 грн и 1 400 грн за гектар;

в 2024-2025 годах доходы от "национального кэшбека" не будут облагаться налогом.

Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ начнется с 1 января 2025 года. Это необходимо для дальнейшего внедрения "экономического бронирования".

Напомним, что в Украине 17 сентября в первом чтении приняли "ресурсный" законопроект 11416-д. Им предусмотрено, что военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. Например, если раньше с дохода в 20 тыс. грн военный сбор уплачивался в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1 000 грн.

Главное юридическое управление Верховной Рады пришло к выводу, что его отдельные нормы не соответствуют Конституции. В законопроект внесено более 1 300 поправок, однако украинский парламент все же начал его рассмотрение.

По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, для улучшения финансирования армии необходимо повысить не только военный сбор, но и НДС. По его словам, только эти два значительных налога могут быстро пополнить бюджет, поскольку затрагивают всех налогоплательщиков.