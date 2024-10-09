Не соответствует Конституции: юристы Рады проанализировали законопроект о повышении налогов

Документ нуждается в доработке, считают юристы парламента. Всего в законопроект внесли более 1300 поправок.

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Украинский парламент начал рассмотрение документа о повышении налогов, несмотря на то, что Главное юридическое управление Верховной Рады пришло к выводу, что его отдельные нормы не соответствуют Конституции. Об этом говорится в замечаниях к законопроекту №11416-д.

Как отмечается, юридическое управление, в крайне сжатые сроки, осуществили юридическую экспертизу подготовленного ко второму чтению финансовым комитетом законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения. По результатам экспертизы отмечается, что отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласуются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины.

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Скажем, проектом вводится уплата авансовых взносов по налогу на доходы физических лиц, по налогу на прибыль предприятий, по военному сбору. При этом предполагается установить, что в случае если сумма авансового взноса по налогу, предварительно уплаченная в течение отчетного налогового года превышает сумму начисленного налогового обязательства по налогу за такой отчетный налоговый год, сумма превышения не подлежит зачислению в счет будущих платежей. Сумма уплаченных авансовых взносов не подлежит возврату налогоплательщику как излишне или ошибочно уплаченные и не может быть зачислена в счет других налогов. Юридическое управление ВРУ отмечает, что это не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом.

Проектом также предлагается дополнить Налоговый кодекс Украины пунктом, по которому сумма минимального налогового обязательства, не может составлять менее 700 гривен с 1 гектара, а для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет не менее 50 процентов — 1400 гривен с 1 гектара. Но указанное не соответствует сути минимального налогового обязательства и правил его расчета, отмечают юристы.

К положениям проекта по установлению размеров авансового взноса по налогу на прибыль предприятий в суммах, эквивалентным евро, специалисты отмечают, что таким образом нивелируется конституционное значение гривны как денежной единицы даже во внутрихозяйственном обращении.

Также юристы парламента указали на ретроспективное повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, которое будет применяться с 1 октября 2024 года. Впрочем, такая норма не соответствует статье 58 Конституции, которая утверждает, что законы не имеют обратного действия.

Указанный законопроект вводит и повышенную ставку военного сбора для всех физических лиц, в то же время в Налоговом кодексе предусмотрено исключение начисления этого сбора с лиц, участвующих в боевых действиях с российским агрессором.

В заключении главного юридического управления отмечается, что законопроект требует доработки с учетом механизма, предусмотренного частью 6 ст. 118 Регламента ВРУ. При этом указанные замечания не являются исчерпывающими.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в законопроект внесли более 1300 правок, которые собираются рассмотреть до ночи. В четверг утром, 10 октября, документ планируют голосовать в целом.

Напомним, Фокус писал, что повышение налогов с октября "задним числом" позволит дополнительно собрать в государственный бюджет 58 млрд гривен.