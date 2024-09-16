Когда стоит ожидать роста военного сбора: нардеп поделился подробностями

По информации Ярослава Железняка, законопроектом готовится повышение нескольких видов налогов, однако поднятие их будет позже.

Related video

Повышение налогов будет происходить ретроспективно — с 1 октября. Об этом на заседании Комитета по вопросам финансов ВРУ заявил министр финансов Сергей Марченко. Его цитирует народный депутат депутатской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Народный депутат Украины от политической партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что Налоговый Комитет ВРУ принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11416-д. За законопроект проголосовало 19 депутатов, против — 1, воздержалось 3 человека.

В частности, законопроектом предусматривается:

- повышение военного сбора с 1,5% до 5%

- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП

- авансовые взносы на АЗС

- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы

- 25% прибыли на финучреждения

- помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)

- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Ярослав Железняк отметил, что на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем.

"Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 01 октября", — добавил народный депутат.

Голосование за законопроект состоится уже в ближайшие дни.

Напомним, что разговоры о повышении военного сбора и других налоговых платежей ведутся уже давно. В частности, правительство предлагало ввести военный сбор при регистрации автомобилей. Он будет распространяться на новые и подержанные автомобили, которые впервые ставят на учет в Украине. Этот законопроект вызвал ажиотаж на авторынке — украинцы стали активно скупать новые авто.