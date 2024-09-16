Коли варто очікувати зростання військового збору: нардеп поділився подробицями

За інформацією Ярослава Железняка, законопроєктом готується підвищення декількох видів податків, однак підняття їх буде згодом.

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Підвищення податків буде відбуватися ретроспективно — з 1 жовтня. Про це на засіданні Комітету з питань фінансів ВРУ заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Його цитує народна депутатка депутатської фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Народний депутат України від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що Податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту про підвищення податків 11416-д. За законопроєкт проголосувало 19 депутатів, проти — 1, утрималось 3 осіб.

Зокрема, законопроєктом передбачається:

- підвищення військового збору з 1,5% до 5%

- збільшення податків на 1-2 групу ФОП

- авансові внески на АЗС

- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи

- 25% прибутку на фінустанови

- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання)

- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Ярослав Железняк зазначив, що на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному.

"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 01 жовтня", — додав народний депутат.

Голосування за законопроєкт відбудеться уже найближчими днями.

Нагадаємо, що розмови про підвищення військового збору та інших податкових платежів точаться вже давно. Зокрема, уряд пропонував ввести військовий збір під час реєстрації автомобілів. Він розповсюджуватиметься на нові та вживані автомобілі, які вперше ставлять на облік в Україні. Цей законопроєкт викликав ажіотаж на авторинку — українці стали активно скуповувати нові авто.