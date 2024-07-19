Новые и б/у авто в Украине могут существенно подорожать: что ожидает автомобилистов

Правительство предлагает ввести военный сбор при регистрации автомобилей. Он будет распространяться на новые и подержанные автомобили, которые впервые ставят на учет в Украине.

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Предложенные Кабинетом Министров изменения в Налоговый кодекс могут привести к подорожанию авто в Украине на 15%. Это следует из положений правительственного законопроекта №11416, который уже внесли в Верховную Раду и направили на рассмотрение профильного комитета.

Проект закона предусматривает введение военного сбора при первой регистрации в Украине. Он будет составлять 15% от стоимости машины. Как известно, сейчас владельцы платят только сбор в пенсионный фонд в размере 3-5% стоимости авто.

Нововведение будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц. Исключение сделано только для случаев обеспечения автомобилями лиц с инвалидностью (согласно законодательству).

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Военный сбор будет распространяться не только на новые авто, но и на подержанные машины, которые только ввезены в Украину и ранее не ставились здесь на учет, ведь они также будут проходить первую регистрацию. Однако при внутренних перепродажах авто с пробегом военный сбор платить не придется.

Конечно, стоит еще дождаться окончательной редакции законопроекта. Напомним, что он должен пройти голосование в двух чтениях в Верховной Раде, а в силу вступит только после подписания президентом и официальной публикации.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине ввели дополнительные проверки водителей при регистрации авто.

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