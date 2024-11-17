Тревожное будущее биткоина. Какие перемены на рынке криптовалют обещает возвращение Трампа

После выборов 5 ноября в США цена биткоина подскочила более чем на 20 000 долларов. Примерно треть прироста пришлась на благоприятные для республиканцев ранние результаты, а остальное притекло по мере того, как победа Дональда Трампа становилась очевидной, а его партия продолжала отбирать места в Сенате и Палате представителей.

Легко понять, почему победы республиканцев благоприятны для криптовалют. Трамп похвастался, что будет президентом, поддерживающим криптовалюты, пообещал запретить федеральному правительству продавать криптовалюты, которые оно приобретает (в основном при конфискации у преступников), как это происходит сейчас, заявил, что уволит криптоскептика Гэри Генслера, заставит США доминировать в добыче биткоина и пообещал назначить консультативный совет по криптовалютам, чтобы правила писались криптофилами, а не криптофобами. Он отпраздновал ночь выборов в компании известных криптовалютных активистов, включая Илона Маска, Роберта Кеннеди-младшего и Говарда Лютника.

Но важно отделять то, что хорошо для биткоина, от того, что хорошо для криптовалют в целом — и, возможно, плохо для биткоина.

Мы имеем представление о том, как может развиваться правительственный надзор, поскольку Конгресс уже проделал довольно большую работу по разработке законодательства, благоприятствующего криптовалютам, хотя ни один из крупных законопроектов пока не прошел обе палаты. Палата представителей приняла крупный законопроект, Акт о финансовых инновациях и технологиях XXI века и резолюцию о признании недействительными некоторых антикриптовалютных правил SEC — оба при значительной поддержке демократов. Ни один из них не был принят Сенатом, и против обоих выступил Белый дом. Два других крупных законопроекта о криптовалютах прошли комитет в Палате представителей, но не получили голосования, а в Сенат был внесен законопроект о создании федерального стратегического резерва биткоинов.

Если вы работаете в сфере криптовалют или внимательно следите за ней, то, скорее всего, вас больше всего радует возможность принятия дружественного законодательства для поощрения реальных криптопроектов, приносящих реальную экономическую выгоду. Если вы не очень интересуетесь криптовалютами, то, скорее всего, сосредоточитесь на движении цены биткоина.

Биткоин задумывался как валюта для транзакций и хранилище стоимости, но его уже давно превзошли в обеих областях более совершенные криптовалюты и инновации в традиционных финансах, такие как стейблкоины, цены на которые привязаны к основным традиционным валютам, криптомонеты, включая Ripple, которые дешевле, быстрее и проще в использовании, и приложения для телефонов, такие как Wise Plc для международных денежных переводов. Однако вместо того, чтобы быть оттесненным на второй план такими инновациями, биткоин стал шлюзом между традиционной и криптовалютной финансовыми системами и продолжает расти в цене.

Как уживется традиционная финансовая система с биткоином?

Мне вспоминается первичное размещение акций компании Netscape Communications Corp., с которого начался интернет-бум, и его последствия. К 1995 году многие инвесторы, в том числе и я, были воодушевлены потенциалом интернета, но публичных инструментов для вложения средств в этот сектор не было. Когда компания Netscape предложила первые публичные интернет-акции, спрос на них резко возрос. Это произошло не потому, что инвесторы думали, что все доходы от Интернета достанутся браузерам или что Netscape станет доминирующим браузером, а потому, что Netscape был единственным простым способом сделать ставку на Интернет. Точно так же на протяжении большей части истории криптовалют биткоин был единственным простым способом сделать ставку на криптовалюту.

Компания Netscape оказала огромное влияние на развитие интернета и приносила прибыль каждый квартал вплоть до четвертого квартала 1997 года; вскоре после этого она объединилась с America Online Inc. Ее программное обеспечение дожило до наших дней в виде Mozilla и других некоммерческих организаций. Но с точки зрения инвестора, проводящего IPO, триллионы долларов стоимости, созданные Интернетом, по сути, прошли мимо Netscape. Биткоин окажет огромное влияние на развитие криптовалют, но он может не отразить экономическую ценность криптовалют для их владельцев.

Учитывая это, наиболее значимыми обсуждаемыми мерами являются те, которые расширят связь между традиционной финансовой системой и криптоэкономикой, устранив необходимость в валюте-шлюзе, и повысят правовую определенность для стейблкоинов и транзакционных криптовалют, сделав их более привлекательными хранилищами стоимости, чем биткоин.

Большая часть предлагаемых федеральных законов США, поддерживающих криптовалюты, скорее всего, обойдет биткоин стороной, облегчив использование стейблкоинов для транзакций, и позволит инвестировать в децентрализованные автономные организации (ДАО), преследующие реальную экономическую ценность. ДАО стирают различия между владельцами, сотрудниками и клиентами и — если будут устранены юридические препятствия и разрешена неопределенность — могут оказаться более совершенной формой организации бизнеса, чем традиционные корпорации. Другие криптопроекты поддерживают смарт-контракты, например Ethereum, или отслеживают и обменивают ценности, которые никогда не были захвачены традиционной экономикой, например Cardano. Инвестировать в них сегодня обычно означает конвертировать доллары или другую основную валюту в биткоин, а затем биткоин в другие криптоактивы. Упрощение этого процесса может снизить спрос на биткоин и отделить его стоимость от общего успеха криптовалют.

В краткосрочной перспективе, если федеральное правительство будет держать больше биткоина, а крупные финансовые институты будут чувствовать себя уверенно, покупая его для своих фондов и розничных клиентов, дополнительный спрос должен продолжать стимулировать рост цены. Но в долгосрочной перспективе, если инвесторы начнут создавать диверсифицированные портфели в криптовалютных ДАО и использовать для транзакций стейблкоины — или, к примеру, даже цифровые валюты центрального банка, — возможно, биткоин потеряет свое экономическое обоснование.

Как криптофил, я очень верю, что криптовалюты продолжат процветать как экономический сектор, но не уверен, что биткоин, или любая другая существующая криптовалюта, сможет обеспечить этот рост; точно так же, как в 1995 году я был очень оптимистичен в отношении интернета, но нейтрально относился к Netscape как к двигателю, генерирующему прибыль, которую можно вернуть инвесторам. Хотя политическая администрация США, дружественная криптовалютам, это хорошо, было бы недальновидно вливаться в биткоин на максимумах всех времен, не имея четкой истории, поддерживающей оценку стоимости. Если до сих пор вы избегали криптовалют, возможно, настало время узнать о них достаточно подробно, чтобы оценить реальные проекты. Если вы спекулировали на биткоине, монетах-мемах и других криптовалютах с заголовками, возможно, стоит сосредоточиться на экономической сути, а не на энтузиазме инвесторов.

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