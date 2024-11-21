Удар міжконтинентальною ракетою по Україні: Захарова отримала наказ "згори" мовчати (відео)

Речниці російського МЗС подзвонили, коли вона вела брифінг в прямому ефірі. Марія Захарова не здогадалась відійти від мікрофонів, щоб розмову не почули журналісти.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова випадково продемонструвала, як отримує вказівки з цензурою "згори". Про це відомо з трансляції її брифінгу у соцмережі X (раніше — Twitter) від 21 листопада.

Під час пресконференції речниці подзвонили. Вона взяла слухавку, не відійшовши від мікрофонів, тому розмову записали. Захарова одразу попередила, що перебуває на брифінгу.

"Маша, про удар балістичними ракетами не варто говорити, не коментуй взагалі", — наказав чоловічий голос.

"Так, добре, дякую", — відповіла невідомому співрозмовнику Захарова.

Після цього вона поклала слухавку та продовжила розмову з журналістами, ніби нічого не сталося.

Під час пресконференції Захарова прокоментувала презентований у Верховній раді "План стійкості" з 10 пунктів, назвавши його "черговим набором фантазій".

Також у МЗС заявили, що американська база ПРО в Польщі "давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження". Це аргументували характером та рівнем загроз, які "виникають від подібних західних військових об'єктів".

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час обстрілу вночі на 21 листопада Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області.

Аналітики Defense Express нагадали, що напередодні з’явились повідомлення про можливий запуск ракети РС-26 "Рубеж". Зазначається, що Москва продемонструвала можливість ядерного удару.