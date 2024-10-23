Зеленський потролив РФ у вечірньому зверненні: Захарова у відповідь погрожує "окупувати Київ" (відео)

У вечірньому зверненні президент України був у футболці з написом "Зробимо Росію знову маленькою". Серед тих, хто відреагував на тролінг — представниця МЗС РФ Марія Захарова, екснардеп-утікач Олег Царьов, а також пропагандист Дмитро Смірнов.

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Традиційне щоденне звернення Володимира Зеленського 23 жовтня запам'ятається не тільки інформацією, яку він озвучив, а й образом, у якому він вирішив записати ролик. Офіційні представники РФ уже відреагували на вчинок українського глави держави. Відео опубліковано в офіційному Telegram-каналі президента України.

У своєму зверненні до народу Володимир Зеленський розповів про нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, про ситуацію на фронті, включно з Курською областю, та про потреби Сил оборони. Однак особлива увага громадськості була прикута до вбрання, в якому з'явився глава держави.

На чорній футболці красується біло-червоний напис "Make Russia small again", що перекладається як: "Зробимо Росію знову маленькою".

Це лімітована серія футболок випущена Міжнародним центром української перемоги з Центром протидії корупції. На ній зображена карта Московського князівства від 1462 року, коли до складу входили Москва, Суздаль і Вологда. Із заднього боку також порівнюються розміри нинішньої території Росії з минулими.

На футболці зображена карта Росії 1462 року Фото: Facebook

Футболка Зеленського викликала реакцію в РФ: що відомо

Представниця МЗС РФ Марія Захарова у своєму Telegram-каналі не залишила без реакції футболку, у якій з'явився президент України Володимир Зеленський. Вона зробила вигляд, що не зрозуміла, що саме має на увазі глава держави.

"Маленькою, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозумів! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, чортів при***ок", — написала Марія Захарова.

У МЗС РФ відреагували на футболку Зеленського Фото: Скриншот

Колишній депутат Верховної Ради України Олег Царьов, який переїхав до Росії, у своєму Telegram-каналі також висловився з приводу футболки українського глави держави. Він зазначив, що це було відсилання до гасла колишнього американського президента Дональда Трампа, яке звучить як: "Make America great again" (Зробимо Америку знову великою, — ред.).

Водночас колишній нардеп переконаний, що територія України з кожним днем стає меншою через ситуацію на фронті.

У Росії висловилися про футболку Володимира Зеленського у вечірньому зверненні Фото: Скриншот

У Telegram-каналі "Пул №3", який веде російський пропагандист Дмитро Смирнов, також з'явилося повідомлення, де увагу акцентовано на футболці українського президента. Він переконаний, що "країна з назвою Росія ніколи не була маленькою" і образив Володимира Зеленського.

У Росії не пройшли повз образ Володимира Зеленського у зверненні до народу Фото: Скриншот

Російський військовий блогер, який відомий під псевдонімом "Тринадцатый" охарактеризував футболку українського президента, як "антиросійський мерч".

"Не можу собі уявити жодного президента, хто в такому ж прикиді танцював би на камеру. Реакції під постом — відповідні, можете подивитися самі", — написав "Тринадцатый".

Російський військовий блогер описав футболку Зеленського, як "антиросійський мерч" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що Володимир Зеленський назвав умову, за якої гаряча фаза війни з Росією може закінчитися. За словами президента України, однією з ознак того, що РФ готова припинити війну, може стати відсутність ударів по вантажних суднах.