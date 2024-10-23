Зеленський назвав умову, за якої гаряча фаза війни з Росією може закінчитись
За словами президента України, однією з ознак того, що РФ готова припинити війну, може стати також відсутність ударів по вантажних суднах.
Гаряча фаза російсько-української війни може завершитись, якщо припиняться атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Financial Times.
"Ми побачили під час першого саміту (миру, — ред.), що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що передумовою для деескалації конфлікту та початку мирних переговорів повинно також стати припинення завдавання ударів по вантажних суднах.
"Досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну", — наголосив президент України.Важливо
Крім того, Зеленський заявив, що Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.
"У всіх дискусіях ми зараз підіймаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, 12 жовтня Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський і Рада національної безпеки і оборони України не забороняли переговори з Росією.
10 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде припиняти вогонь на фронті в обмін на гарантії Заходу.