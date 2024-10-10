Україна не розглядає припинення вогню в обмін на гарантії Заходу, — Зеленський (відео)

Під час короткого спільного брифінгу після перемовин у Єлисейському палаці з Емманюелем Макрони президент України спростував чутки, які поширилися у західних медіа і відкинув будь-який мирний план, який передбачає територіальні поступки Росії.

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Україна не розглядає припинення вогню в обмін на гарантії Заходу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції у четвер, 10 жовтня, повідомляє Le Monde.

Глава держави після перемовин у в Єлисейському палаці у Парижі із президентом Емманюелем Макроном спростував чутки про переговори щодо припинення вогню. За його словами, інформація про можливі домовленості з союзниками є дезінформацією, яку поширюють російські медіа.

"Я бачив, що сьогодні у якихось ЗМІ було багато інформації про те, що нібито я приїхав до союзників говорити про припинення вогню. Але ж ні. Це не так. Росія багато працює зі ЗМІ, з дезінформацією. Усе це зрозуміло", — сказав Зеленський.

Він також відкинув будь-який мирний план, який передбачає територіальні поступки Росії, стверджуючи, що Москва повинна спочатку вивести всі війська з території України.

Нагадаємо, 9 жовтня італійське видання Corriere della Sera опублікувало статтю, у якій стверджує, що Володимир Зеленський був би готовий погодитися на припинення вогню на поточній лінії зіткнення в обмін деякі зобов'язання Заходу. Зокрема на гарантії безпеки від США та європейських союзників щодо швидкого вступу України до ЄС.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію італійських журналістів. Він зазначив, що є Формула миру, у якій чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир. За його словами, перемовини з партнерами щодо посилення позицій України відбуваються саме на такій основі.