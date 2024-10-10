Украина не рассматривает прекращение огня в обмен на гарантии Запада, — Зеленский (видео)

Во время короткого совместного брифинга после переговоров в Елисейском дворце с Эмманюэлем Макроном президент Украины опроверг слухи, которые распространились в западных медиа и отверг любой мирный план, который предусматривает территориальные уступки России.

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Украина не рассматривает прекращение огня в обмен на гарантии Запада. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию в четверг, 10 октября, сообщает Le Monde.

Глава государства после переговоров в Елисейском дворце в Париже с президентом Эмманюэлем Макроном опроверг слухи о переговорах о прекращении огня. По его словам, информация о возможных договоренностях с союзниками является дезинформацией, которую распространяют российские медиа.

"Я видел, что сегодня в каких-то СМИ было много информации о том, что якобы я приехал к союзникам говорить о прекращении огня. Но ведь нет. Это не так. Россия много работает со СМИ, с дезинформацией. Все это понятно", — сказал Зеленский.

Он также отверг любой мирный план, который предусматривает территориальные уступки России, утверждая, что Москва должна сначала вывести все войска с территории Украины.

Напомним, 9 октября итальянское издание Corriere della Sera опубликовало статью, в которой утверждает, что Владимир Зеленский был бы готов согласиться на прекращение огня на текущей линии соприкосновения в обмен на некоторые обязательства Запада. В частности на гарантии безопасности от США и европейских союзников относительно быстрого вступления Украины в ЕС.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию итальянских журналистов. Он отметил, что есть Формула мира, в которой четко указано то, как Украина видит справедливый мир. По его словам, переговоры с партнерами по усилению позиций Украины происходят именно на такой основе.