На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина могла бы согласиться на остановку боевых действий, — СМИ

СМИ считают, что Киев может согласиться на прекращение огня на текущей линии боевого соприкосновения только в случае надежных обязательств по безопасности и быстрого вступления в ЕС. Однако Владимир Путин явно не проявляет готовности садиться за стол переговоров.

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Украинский президент Владимир Зеленский был бы готов согласиться на прекращение огня на текущей линии соприкосновения, однако в обмен на гарантии безопасности от США и европейских партнеров относительно быстрого вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

СМИ отмечает, что выбор операции в направлении Курской области РФ имеет "парадоксальные аспекты". Среди целей были демонстрация активности Украины западным партнерам, поднятие собственного морального духа и побуждение Запада к увеличению помощи.

Сейчас часть украинских подразделений, которые находятся в Курской области РФ, оказались в определенной ловушке и не могут прийти на помощь своим собратьям на Донбассе. В Киеве считают, что покинуть Курск будет еще дороже по вопросу жизни украинцев, чем остаться там, ведь есть опасения, что Москва может прибегнуть к вытеснению подразделений Сил обороны и переходу в наступление на этом участке фронта.

Журналисты подчеркивают, что упомянутый план Зеленским имеет свою логику, который "продиктован давлением войны". С военной точки зрения, Киев ожидает осенних дождей для предотвращения продвижения россиян до декабря. За три месяца Киев надеется получить дополнительные вооружения и средства для своих нужд.

В то же время указывает СМИ, пока все усилия украинского президента обращены на вопросах политического уровня. Зеленский знает, что никогда не сможет официально отказаться от временно оккупированных территорий. Ведь озвучивание таких намерений публично будет означать очень стремительное падение рейтинга не только для него, но и для любого украинского политика.

"Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии [боевого столкновения] — без признания новой официальной границы — в обмен на определенные обязательства Запада. В частности, гарантии безопасности со стороны США по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам", — пишут журналисты и добавляют, что Зеленский также хочет получить заверения от Италии, Франции и ФРГ о скором вступлении Украины в ЕС.

Медиа констатирует, что сейчас такую идею будет трудно воплотить из-за того, что российскому диктатору Владимиру Путину "недостаточно тех территорий, которые он оторвал [от Украины — ред.] кровью миллиона жизней". Глава Кремля продолжит пытаться дестабилизировать Украину и пытаться контролировать ее политически.

Единственным вариантом на фоне роста военного бюджета РФ на следующий год, СМИ видит только в усилении санкций против Москвы. Особенно в отраслях российской "оборонки" и всего, что имеет отношение к ВПК.

"Пока санкции не станут сильнее, которые сомнут российскую военную машину, у Путина нет причин садиться за стол переговоров", — констатируют итальянские журналисты.

Напомним, 9 сентября Bloomberg писал, что Украина может удерживать часть Курской области еще в течение нескольких месяцев. По мнению журналистов, захваченная территория в Курской области РФ может стать фактором в переговорах с Москвой.

Позже испанское издание El Mundo сообщило, что Зеленский хочет за три месяца достичь прогресса в вопросе мира с РФ. По данным журналистов, Владимир Зеленский вместе с другими украинскими лидерами не примут другого мирного плана. Однако глава государства признает, что остается открытым вопрос, как заставить Россию принять украинскую формулу мира.