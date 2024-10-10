На гарантії безпеки та вступ у ЄС: Україна могла би погодитися на зупинку бойових дій, — ЗМІ

ЗМІ вважають, що Київ може погодитися на припинення вогню на поточній лінії бойового зіткнення лише у випадку надійних безпекових зобов'язань та швидкого вступу в ЄС. Однак Володимир Путін явно не виявляє готовності сідати за стіл перемовин.

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Український президент Володимир Зеленський був би готовий погодитися на припинення вогню на поточній лінії зіткнення, однак в обмін на гарантії безпеки від США та європейських партнерів щодо швидкого вступу України до ЄС. Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

ЗМІ зазначає, що вибір операції в напрямку Курської області РФ має "парадоксальні аспекти". Серед цілей були демонстрація активності України західним партнерам, підняття власного морального духу та спонукання Заходу до збільшення допомоги.

Наразі частина українських підрозділів, які перебувають в Курській області РФ, опинилися у певній пастці та не можуть прийти на допомогу своїм побратимам на Донбасі. У Києві вважають, що покинути Курськ буде ще дорожче з питання життя українців, ніж залишитися там, адже є побоювання, що Москва може вдатися до витискання підрозділів Сил оборони та переходу в наступ на цій ділянці фронту.

Журналісти підкреслюють, що згаданий план Зеленським має свою логіку, який "продиктований тиском війни". З військового погляду, Київ очікує на осінні дощі для унеможливлення просування росіян до грудня. За три місяці Київ сподівається отримати додаткові озброєння та засоби для своїх потреб.

Водночас вказує ЗМІ, наразі всі зусилля українського президента звернені на питаннях політичного рівня. Зеленський знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від тимчасово окупованих територій. Адже озвучення таких намірів публічно означатиме дуже стрімке падіння рейтингу не тільки для нього, але й для будь-якого українського політика.

"Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії [бойового зіткнення] — без визнання нового офіційного кордону — в обмін на певні зобов’язання Заходу. Зокрема, гарантії безпеки з боку США за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам", — пишуть журналісти та додають, що Зеленський також хоче отримати запевнення від Італії, Франції та ФРН про швидкий вступ України до ЄС.

Медіа констатує, що наразі таку ідею буде важко втілити через те, що російському диктатору Володимиру Путіну "недостатньо тих територій, які він відірвав [від України — ред.] кров'ю мільйона життів". Очільник Кремля продовжить намагатися дестабілізувати Україну та намагатися контролювати її політично.

Єдиним варіантом на тлі зростання воєнного бюджету РФ на наступний рік, ЗМІ бачить лише в посиленні санкцій проти Москви. Особливо у галузях російської "оборонки" та всього, що має стосунок до ВПК.

"Поки санкції не стануть сильнішими, які зімнуть російську військову машину, у Путіна немає причин сідати за стіл перемовин", — констатують італійські журналісти.

Нагадаємо, 9 вересня Bloomberg писав, що Україна може утримувати частину Курської області ще протягом кількох місяців. На думку журналістів, захоплена територія в Курській області РФ може стати фактором у переговорах із Москвою.

Пізніше іспанське видання El Mundo повідомило, що Зеленський хоче за три місяці досягти прогресу у питанні миру з РФ. За даними журналістів, Володимир Зеленський разом з іншими українськими лідерами не приймуть іншого мирного плану. Однак очільник держави визнає, що залишається відкритим питання, як змусити Росію прийняти українську формулу миру.