Україна може утримувати частину Курської області ще протягом кількох місяців, — Bloomberg

За інформацією видання, захоплена територія в Курській області може стати фактором у переговорах із Москвою.

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Україна зможе утримувати російську територію ще протягом кількох місяців. Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційних осіб США, які спілкувались з журналістами на умовах анонімності.

Видання зазначає, що російські війська зосередилися на наступі на сході України, тому ЗС РФ обмежено атакують в Курській області. З цієї причини Україна досі не зіткнулася з серйозними проблемами з постачанням вантажів у район Курська.

Окрім того, після місяців очікувань Київ отримує стабільні постачання артилерійських боєприпасів. Це є заслугою союзників, включаючи чеську ініціативу щодо доставки боєприпасів та американо-французькі зусилля щодо розвитку артилерійських можливостей України у довгостроковій перспективі.

Журналісти зазначають, що спочатку український наступ в Курській області вразив союзників своїм швидким першим успіхом. Однак у деяких союзників він викликав занепокоєння через те, що вартість операції може виявитися високою в разі контратаки Москви та витіснення українських військ.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна може використовувати територію Курської області як розмінну монету на переговорах. Однак поки що незрозуміло, коли можуть відбутись переговори з РФ, оскільки президент Росії Володимир Путін не виявив серйозної готовності до цього.

"Союзники України зазначають, що Зеленський, можливо, готується зайняти гнучкішу позицію, вивчаючи способи покласти край війні з Росією", — пише видання.

Наразі, за інформацією Bloomberg, Україна намагається вирішити, як краще захистити себе протягом зими та починає планувати свої дії на наступний рік, у тому числі за рахунок додаткових бригад. Саме вони збільшують набір особового складу, отримують краще обладнання та проходять підготовку.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року, почалася операція Збройних сил України в Курській області. Фокус аналізував, що отримала і втратила Україна, відкривши новий фронт.

Зазначимо, що за інформацією Foreign Policy, офензива Сил оборони України в російську Курську область надала Києву важливу політичну перемогу. Ця операція може стати важливим ключем для перемовин у майбутньому.