Украина может удерживать часть Курской области еще в течение нескольких месяцев, — Bloomberg

По информации издания, захваченная территория в Курской области может стать фактором в переговорах с Москвой.

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Украина сможет удерживать российскую территорию еще в течение нескольких месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США, которые общались с журналистами на условиях анонимности.

Издание отмечает, что российские войска сосредоточились на наступлении на востоке Украины, поэтому ВС РФ ограниченно атакуют в Курской области. По этой причине Украина до сих пор не столкнулась с серьезными проблемами с поставками грузов в район Курска.

Кроме того, после месяцев ожиданий Киев получает стабильные поставки артиллерийских боеприпасов. Это является заслугой союзников, включая чешскую инициативу по доставке боеприпасов и американо-французские усилия по развитию артиллерийских возможностей Украины в долгосрочной перспективе.

Журналисты отмечают, что сначала украинское наступление в Курской области поразило союзников своим быстрым первым успехом. Однако у некоторых союзников оно вызвало беспокойство из-за того, что стоимость операции может оказаться высокой в случае контратаки Москвы и вытеснения украинских войск.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может использовать территорию Курской области как разменную монету на переговорах. Однако пока непонятно, когда могут состояться переговоры с РФ, поскольку президент России Владимир Путин не проявил серьезной готовности к этому.

"Союзники Украины отмечают, что Зеленский, возможно, готовится занять более гибкую позицию, изучая способы положить конец войне с Россией", — пишет издание.

Сейчас, по информации Bloomberg, Украина пытается решить, как лучше защитить себя в течение зимы и начинает планировать свои действия на следующий год, в том числе за счет дополнительных бригад. Именно они увеличивают набор личного состава, получают лучшее оборудование и проходят подготовку.

Напомним, 6 августа 2024 года, началась операция Вооруженных сил Украины в Курской области. Фокус анализировал, что получила и потеряла Украина, открыв новый фронт.

Отметим, что по информации Foreign Policy, офензива Сил обороны Украины в российскую Курскую область предоставила Киеву важную политическую победу. Эта операция может стать важным ключом для переговоров в будущем.