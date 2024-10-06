Курской военной операции – два месяца. Что получила и потеряла Украина, открыв новый фронт
Вторжение в Курскую область — первый прорыв границы России со времен Второй мировой войны. Достижения украинских сил объективны: РФ не контролирует часть региона, Киев использует это в переговорах с Москвой. Тем временем на Донбассе ситуация стремительно ухудшается, захватываются целые города. Фокус анализирует результаты двухмесячной операции на территории врага.
Два месяца назад, 6 августа 2024 года, началась тайная, хорошо скоординированная и авантюрная операция Вооруженных сил Украины в Курской области. Первое военное вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны дало Силам обороны ряд тактических побед и подняло боевой дух. Захвачено около 1 200 кв. километров территории врага.
Продвижение ВСУ было действительно стремительным: российские спутники, беспилотники и другие средства разведки не увидели скоплений войск. Город Суджа, где находится одноименная газоизмерительная станция, перешел под контроль ВСУ спустя неделю боев.
Характерно, что в российский регион заходили инженерные части ВСУ для обустройства оборонительных сооружений. В ходе операций разрушались мосты через реку Сейм, чтобы отрезать основные пути доставки боеприпасов.
Меньше КАБ и живой силы РФ: военные об успехах Курской операции
Командование Сил обороны Украины рассказывало о целях и задачах Курской операции позже, ее приоритеты часто менялись. Бойцы из 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" единогласно говорили, что начало боевых действий в Курской области снизило темпы наступления врага на Харьковском участке фронта.
Интенсивность бомбардировок КАБ уменьшилась минимум в 5 раз. Штурмовые действия вообще остановились, существенно снизилась частота аэроразведки и запуски дронов "Ланцет". Часть резервов, стоявшая за государственной границей для подкрепления сил в Харьковской области, передислоцирована теперь под Курск.
"У нас главная проблема — это КАБ, по 40 штук в день именно на передовые позиции падало. Курский фронт еще больше обострил перед Россией вопросы резервов. Вряд ли нехватка сил для наступления заставит Россию полностью свернуть харьковскую операцию, но очевидный приоритет — это Курск", — рассказывал "Донбасс.Реалии" офицер бригады "Хартия" с позывным "Француз".
Командир сводного подразделения одной из бригад, участвующей в боях в Курской области Сергей Коротких убежден, что операция на территории РФ показала способность ВСУ побеждать численно превосходящие силы врага. Но тот же успех каждый день можно наблюдать и на украинских фронтах. Второй важный результат — переброска около 50 000 захватчиков в российский регион для решения других задач.
"Война на территории противника разрушает его, а не нашу инфраструктуру. Мы воюем там, где россиянам невыгодно и наносим удары в неожиданных местах. Малые силы ВСУ перетягивают на себя внимание огромного количества войск", — объясняет он Фокусу тактику украинцев.
Поначалу россияне хотели решить проблемы с наступлением срочниками, но теперь вынуждены прибегать к услугам десантников и морпехов. Речь идет о 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 155-й бригады морской пехоты.
"Без Курской операции все они оказались бы на Покровском направлении, что гораздо хуже для нас", — подчеркивает Коротких.
Война на Донбассе приносит Кремлю имиджевые дивиденты, но Курская операция их уничтожает. Президент России Владимир Путин рассказывал народу о "сильной армии и нерушимых границах страны", но мечты разбились о реальность.
Высокопоставленный представитель украинской военной разведки в общении с газетой Finanial Times заявил, что Россия уже отвела 38 000 военных, включая штурмовые бригады, с юга Украины. Все же контратака под Курском еще не была крупномасштабной, понадобится отвод большего числа закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы добиться больших успехов, добавил чиновник.
По словам собеседника, Украина не планирует захватывать новые территории России и укрепляет свои флангов. Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отхода при обострении ситуации.
Курская область в обмен на Донбасс
Российские военные к началу осени развили в Донецкой области темпы наступления, невиданные по скорости и агрессивности со времен полномасштабного вторжения, отмечает The Washington Post (WP) после общения с украинскими военными.
Тактика заключается в следующем: захватчики врываются на поле боя небольшими группами до четырех бойцов. Благодаря этому их тяжелее обнаружить и вести ответный огонь. Схожую тактику ВСУ использовали осенью 2023 года при контрнаступлении. Но главное отличие в том, что у оккупантов гораздо больше артиллерии, беспилотников и живой силы. По словам офицера 72-й механизированной бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, число артиллерийских залпов иногда было 10 к 1 в пользу России.
Паси Пайронен, аналитик команды по анализу разведданных Black Bird Group в Хельсинки, утверждает, что в августе и сентябре ВС РФ захватили более 800 кв. километров, преимущественно на участке от Бахмута до Угледара. Наиболее значимые территориальные потери произошли с середины августа по середину сентября, что совпало с ведением Курской операции.
"Неожиданное наступление на Курск было попыткой оттеснить россиян с их позиций на восточном фронте. Гамбит укрепил моральный дух украинцев, но пока не окупился и, вероятно, способствовал потерям в Донецкой области", — считает эксперт.
Старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли в общении с WP также сказал, что наступление под Курском "еще не оправдало себя" из-за участия в нем опытных подразделений, которые могли защищать Донецкую область.
Кроме этого, Украина отправила лучшие танки в Курскую область — современные шведские Strv 122 и немецкие Leopard 2A6. Такой поступок доказывает важность этого направления для Киева, указывает издание Forbes.
"Поскольку у ВСУ ограниченное количество этих машин, операция подчеркивает важность для Украины захвата территории, несмотря на риск потери ценной техники", — пишут обозреватели.
Переговоры с Россией "на равных"
Очевидно, что Россия не ограничилась бы повторным вторжением 10 мая 2024 года в Харьковскую область. Следующим шагом был бы заход в Сумскую и Черниговскую области, но Cилам обороны Украины удалось нанести превентивный удар, считает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
Удержание территорий показало тотальное вранье пропаганды и топ-чиновников РФ о скором освобождении Курской области. После двух месяцев план по "изгнанию украинских подразделений" выполнен максимум на 20%.
"Казалось бы, враг оборудовал мощные инженерные фортификации на своей земле, но они не сработали. Опровергается бред российских чиновников о выделении колоссальных ресурсов на приграничные фортификации. Но возможен и другой вариант — украинские войска нашли ключ к взлому обороны", — комментирует эксперт Фокусу.
Начало Курской операции, по мнению аналитика, было своеобразной информационной игрой. Под предлогом усиления оборонных рубежей в Сумской области ВСУ передислоцировали силы и средства, нужные для захода в Россию.
"Генштаб ВС РФ угодил в ловушку, утратив бдительность и понимание ситуации", — рассказывает он.
По прошествию двух месяцев Киев улучшил позицию для переговоров с Россией исходя из реалий на земле. Формат переговоров сейчас не обсуждается, но уже закладывается фундамент на будущее. Аргумент у Киева очевидный: захват российской территории в ответ на оккупацию украинской.
Несмотря на оптимизм, Курская операция не принудила Путина к переговорам. Россия сразу прекратила попытки наладить диалог с Украиной. Кроме этого, украинцы стали свидетелями потери Угледара и других важных населенных пунктов на Донбассе.
Напомним, 3 октября в российском Курчатове, где расположена Курская атомная электростанция, гремели взрывы. Системы ПВО якобы перехватили снаряд, упавший в 5 километрах от станции, вызвав пожар.
Российская пропаганда обвинила ВСУ в ударе по АЭС, но жители Курчатова довольно быстро разоблачили эту ложь. На самом деле россияне организовали склады с боеприпасами почти возле станции.