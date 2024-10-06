Курской военной операции – два месяца. Что получила и потеряла Украина, открыв новый фронт

Вторжение в Курскую область — первый прорыв границы России со времен Второй мировой войны. Достижения украинских сил объективны: РФ не контролирует часть региона, Киев использует это в переговорах с Москвой. Тем временем на Донбассе ситуация стремительно ухудшается, захватываются целые города. Фокус анализирует результаты двухмесячной операции на территории врага.

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Два месяца назад, 6 августа 2024 года, началась тайная, хорошо скоординированная и авантюрная операция Вооруженных сил Украины в Курской области. Первое военное вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны дало Силам обороны ряд тактических побед и подняло боевой дух. Захвачено около 1 200 кв. километров территории врага.

Продвижение ВСУ было действительно стремительным: российские спутники, беспилотники и другие средства разведки не увидели скоплений войск. Город Суджа, где находится одноименная газоизмерительная станция, перешел под контроль ВСУ спустя неделю боев.

Суджа перешла под контроль ВСУ 14 августа 2024 года Фото: скриншот

Характерно, что в российский регион заходили инженерные части ВСУ для обустройства оборонительных сооружений. В ходе операций разрушались мосты через реку Сейм, чтобы отрезать основные пути доставки боеприпасов.

Меньше КАБ и живой силы РФ: военные об успехах Курской операции

Командование Сил обороны Украины рассказывало о целях и задачах Курской операции позже, ее приоритеты часто менялись. Бойцы из 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" единогласно говорили, что начало боевых действий в Курской области снизило темпы наступления врага на Харьковском участке фронта.

Интенсивность бомбардировок КАБ уменьшилась минимум в 5 раз. Штурмовые действия вообще остановились, существенно снизилась частота аэроразведки и запуски дронов "Ланцет". Часть резервов, стоявшая за государственной границей для подкрепления сил в Харьковской области, передислоцирована теперь под Курск.

"У нас главная проблема — это КАБ, по 40 штук в день именно на передовые позиции падало. Курский фронт еще больше обострил перед Россией вопросы резервов. Вряд ли нехватка сил для наступления заставит Россию полностью свернуть харьковскую операцию, но очевидный приоритет — это Курск", — рассказывал "Донбасс.Реалии" офицер бригады "Хартия" с позывным "Француз".

Вид на разрушенный в результате постоянных обстрелов россиян Волчанск в Харьковской области

Командир сводного подразделения одной из бригад, участвующей в боях в Курской области Сергей Коротких убежден, что операция на территории РФ показала способность ВСУ побеждать численно превосходящие силы врага. Но тот же успех каждый день можно наблюдать и на украинских фронтах. Второй важный результат — переброска около 50 000 захватчиков в российский регион для решения других задач.

"Война на территории противника разрушает его, а не нашу инфраструктуру. Мы воюем там, где россиянам невыгодно и наносим удары в неожиданных местах. Малые силы ВСУ перетягивают на себя внимание огромного количества войск", — объясняет он Фокусу тактику украинцев.

Поначалу россияне хотели решить проблемы с наступлением срочниками, но теперь вынуждены прибегать к услугам десантников и морпехов. Речь идет о 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 155-й бригады морской пехоты.

"Без Курской операции все они оказались бы на Покровском направлении, что гораздо хуже для нас", — подчеркивает Коротких.

Война на Донбассе приносит Кремлю имиджевые дивиденты, но Курская операция их уничтожает. Президент России Владимир Путин рассказывал народу о "сильной армии и нерушимых границах страны", но мечты разбились о реальность.

Высокопоставленный представитель украинской военной разведки в общении с газетой Finanial Times заявил, что Россия уже отвела 38 000 военных, включая штурмовые бригады, с юга Украины. Все же контратака под Курском еще не была крупномасштабной, понадобится отвод большего числа закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы добиться больших успехов, добавил чиновник.

По словам собеседника, Украина не планирует захватывать новые территории России и укрепляет свои флангов. Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отхода при обострении ситуации.

Курская область в обмен на Донбасс

Российские военные к началу осени развили в Донецкой области темпы наступления, невиданные по скорости и агрессивности со времен полномасштабного вторжения, отмечает The Washington Post (WP) после общения с украинскими военными.

Тактика заключается в следующем: захватчики врываются на поле боя небольшими группами до четырех бойцов. Благодаря этому их тяжелее обнаружить и вести ответный огонь. Схожую тактику ВСУ использовали осенью 2023 года при контрнаступлении. Но главное отличие в том, что у оккупантов гораздо больше артиллерии, беспилотников и живой силы. По словам офицера 72-й механизированной бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, число артиллерийских залпов иногда было 10 к 1 в пользу России.

Отвот украинских войск из Угледара подтвердили 2 октября 2024 года

Паси Пайронен, аналитик команды по анализу разведданных Black Bird Group в Хельсинки, утверждает, что в августе и сентябре ВС РФ захватили более 800 кв. километров, преимущественно на участке от Бахмута до Угледара. Наиболее значимые территориальные потери произошли с середины августа по середину сентября, что совпало с ведением Курской операции.

"Неожиданное наступление на Курск было попыткой оттеснить россиян с их позиций на восточном фронте. Гамбит укрепил моральный дух украинцев, но пока не окупился и, вероятно, способствовал потерям в Донецкой области", — считает эксперт.

Старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли в общении с WP также сказал, что наступление под Курском "еще не оправдало себя" из-за участия в нем опытных подразделений, которые могли защищать Донецкую область.

Кроме этого, Украина отправила лучшие танки в Курскую область — современные шведские Strv 122 и немецкие Leopard 2A6. Такой поступок доказывает важность этого направления для Киева, указывает издание Forbes.

"Поскольку у ВСУ ограниченное количество этих машин, операция подчеркивает важность для Украины захвата территории, несмотря на риск потери ценной техники", — пишут обозреватели.

Переговоры с Россией "на равных"

Очевидно, что Россия не ограничилась бы повторным вторжением 10 мая 2024 года в Харьковскую область. Следующим шагом был бы заход в Сумскую и Черниговскую области, но Cилам обороны Украины удалось нанести превентивный удар, считает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Удержание территорий показало тотальное вранье пропаганды и топ-чиновников РФ о скором освобождении Курской области. После двух месяцев план по "изгнанию украинских подразделений" выполнен максимум на 20%.

"Казалось бы, враг оборудовал мощные инженерные фортификации на своей земле, но они не сработали. Опровергается бред российских чиновников о выделении колоссальных ресурсов на приграничные фортификации. Но возможен и другой вариант — украинские войска нашли ключ к взлому обороны", — комментирует эксперт Фокусу.

Начало Курской операции, по мнению аналитика, было своеобразной информационной игрой. Под предлогом усиления оборонных рубежей в Сумской области ВСУ передислоцировали силы и средства, нужные для захода в Россию.

"Генштаб ВС РФ угодил в ловушку, утратив бдительность и понимание ситуации", — рассказывает он.

По прошествию двух месяцев Киев улучшил позицию для переговоров с Россией исходя из реалий на земле. Формат переговоров сейчас не обсуждается, но уже закладывается фундамент на будущее. Аргумент у Киева очевидный: захват российской территории в ответ на оккупацию украинской.

Несмотря на оптимизм, Курская операция не принудила Путина к переговорам. Россия сразу прекратила попытки наладить диалог с Украиной. Кроме этого, украинцы стали свидетелями потери Угледара и других важных населенных пунктов на Донбассе.

Напомним, 3 октября в российском Курчатове, где расположена Курская атомная электростанция, гремели взрывы. Системы ПВО якобы перехватили снаряд, упавший в 5 километрах от станции, вызвав пожар.

Российская пропаганда обвинила ВСУ в ударе по АЭС, но жители Курчатова довольно быстро разоблачили эту ложь. На самом деле россияне организовали склады с боеприпасами почти возле станции.