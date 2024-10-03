Выбегали солдаты: россияне разоблачили ложь пропагандистов об "атаке на Курскую АЭС"

Благодаря расследователям стало известно, что взрыв произошел в 5 километрах от атомной электростанции. На месте работали 2 пожарных авто.

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Жители российского Курчатова Курской области, где, как заявили российские пропагандисты, ВСУ нанесли удар по АЭС, разоблачили их ложь. Они сняли на видео, как из загоревшегося здания выбегали российские солдаты.

"Солдатиков здесь много выбежало, у них там запас был, наверное", — сказала женщина которая снимала видео.

Также женщина рассказала, что пожар приехали тушить две пожарные машины. На видео слышны взрывы боеприпасов.

В Центре противодействия дезинформации СНБО поблагодарили жителей Курщины за опровержение распространенного россиянами фейка об атаке ВСУ на Курскую АЭС.

"Спасибо жителям Курчатова за то, что подтвердили информацию о "выбегании солдатиков" с объекта, который российские пропагандисты лживо назвали Курской АЭС", — написал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Благодаря расследователям "evocation.info" стало известно точное место взрыва складов с боеприпасами в Курчатове. Как они установили, взрывы произошли примерно в 5 километрах от Курской АЭС.

Точное место взрыва в Курчатове

Напомним, что 3 октября российские телеграм-каналы распространили информацию о взрывах на Курчатовской АЭС в Курской области. Местные паблики сообщают, что работала ПВО. По данным росСМИ, противовоздушная оборона перехватила снаряд, который упал в 5 км от станции, вызвав пожар.

Ранее на Курской АЭС заявили, что в области находятся ВСУ и идут бои, поэтому уже решили, что отключат станцию, если украинские защитники ее захватят.