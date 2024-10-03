Вибігали солдати: росіяни викрили брехню пропагандистів про "атаку на Курську АЕС"

Завдяки розслідувачам стало відомо, що вибух стався за 5 кілометрів від атомної електростанції. На місці працювали 2 пожежні авто.

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Жителі російського Курчатова Курської області, де, як заявили російські пропагандисти, ЗСУ завдали удару по АЕС, викрили їхню брехню. Вони зафільмували, як з будівлі, що зайнялася, вибігали російські солдати.

"Солдатиков тут много выбежало, У них там запас был, наверное", — сказала жінка яка фільмувала відео.

Також жінка розповіла, що пожежу приїхали гасити дві пожежні машини. На відео чути вибухи боєприпасів.

В Центрі протидії дезінформації РНБО подякували жителям Курщини за спростування поширеного росіянами фейку про атаку ЗСУ на Курську АЕС.

"Дякуємо мешканцям Курчатова за те, що підтвердили інформацію про "вибігання солдатіков" з об‘єкту, який російські пропагандисти брехливо назвали Курською АЕС", — написав очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Завдяки розслідувачам "evocation.info" стало відомо точне місце вибуху складів із боєприпасами у Курчатові. Як вони встановили, вибухи сталися приблизно за 5 кілометрів від Курської АЕС.

Точне місце вибуху в Курчатові

Нагадаємо, що 3 жовтня російські телеграм-канали поширили інформацію про вибухи на Курчатовській АЕС на Курщині. Місцеві пабліки повідомляють, що працювала ППО. За даними росЗМІ, протиповітряна оборона перехопила снаряд, який впав за 5 км від станції, спричинивши пожежу.

Раніше на Курській АЕС заявили, що в області перебувають ЗСУ і йдуть бої, тому уже вирішили, що відключать станцію, якщо українські захисники її захоплять.