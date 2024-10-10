Зеленський хоче за три місяці досягти прогресу у питанні миру з РФ, — ЗМІ

За інформацією видання, Володимир Зеленський разом з іншими українськими лідерами не приймуть іншого мирного плану. Однак очільник держави визнає, що залишається відкритим питання, як змусити Росію прийняти українську формулу миру.

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Президент України Володимир Зеленський розраховує на лідерство президента США Джо Байдена, щоб протягом трьох місяців, які залишились до кінця його президентського терміну, досягти прогресу у питанні миру. Про це пише видання El Mundo

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є реальна можливість рухатися до миру та до тривалої стабільності", — сказав Зеленський під час відкриття саміту в хорватському місті Дубровник, де він зустрічається з лідерами тринадцяти країн Південно-Східної Європи.

Глава української держави закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року".

"Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми розраховуємо на тверді та правильні кроки Сполученого Королівства, Франції, Німеччини та Італії для забезпечення безпеки та миру в Європі, і ми розраховуємо на всіх вас", — сказав Зеленський, звертаючись до присутніх лідерів.

Президент України визнав, що "залишається відкритим питання, як змусити Росію піти на мир" і прийняти так звану українську формулу миру – перелік пропозицій Києва, серед яких виділяється повне виведення російських військ з території України. Володимир Зеленський разом з іншими українськими лідерами зазначили, що не приймуть іншого мирного плану.

Глава української держави зазначив, що в представленому Плані перемоги він просить США та решту їхніх союзників про рішучі заходи, які б змінили співвідношення сил у військово-політичному плані та змусили б Росію сісти за стіл переговорів на умовах Києва. План також передбачає гарантування майбутнього вступу України до НАТО.

"Запрошення України до НАТО, майбутнє членство України було б реальним кроком до миру; без геополітичної визначеності мир неможливий", — наголосив Зеленський, додавши, що в разі вступу України до Альянсу, Росія програє в геополітичній сфері.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав мирний план Зеленського.

"Шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні може ґрунтуватися лише на міжнародному праві, у тому числі на Статуті ООН", – наголосив він, відкриваючи засідання.

За даними сербських ЗМІ, підтримку мирного плану Зеленського виключили зі спільної декларації за ініціативи Сербії. Країна прагне приєднатися до Європейського Союзу, але має тісні зв’язки з Росією.

Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, вирушить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом), по її завершенню не планується жодних заяв,

Також президент України планує відвідати з візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца. Візит до Берліна план також включатиме зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зазначається, що Джо Байден уже з вересня знав про план українського президента. Володимир Зеленський має тепер відвідати декілька європейських столиць, щоб пояснити лідерам держав свою ініціативу. Повідомляється, що в плані лідер української держави передбачається негайне запрошення до НАТО та збільшення зброї. Вважається, що це покращить позиції України на полі бою й таким чином змусить Росію розпочати переговори на цих умовах.

Нагадаємо, що в Росії оголосили про свій план завершення війни в Україні. Він передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести "демілітаризацію та денацифікацію", а усі санкції проти РФ мають скасувати.

В середу, 9 жовтня, повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський готовий пом'якшити свою позицію щодо переговорів з РФ через зменшення підтримки Заходу.