У Кремлі нібито відкриті до врегулювання конфлікту, але на своїх умовах. Голова МЗС Сергій Лавров звинуватив Захід та Київ у розпалюванні війни, попередивши про наслідки "гри з вогнем".

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль пропонує життєздатний план завершення війни в Україні. Про це відомо з його інтерв’ю Newsweek від 7 жовтня.

Він переконаний, що саме НАТО посіяв насіння війни десять років тому і продовжує розпалювати вогонь.

"Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання, яке має усунути першопричини кризи. Він має бути спрямований на припинення конфлікту, а не на припинення вогню", — наголосив Лавров.

Російський план передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести "демілітаризацію та денацифікацію", а усі санкції проти РФ мають скасувати.

"Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити бойові дії. Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян", — розповів голова ворожого МЗС.

Однак, з його слів, відновлення миру поки не входить у плани саме України. Тут російський чиновник нагадав, що президент Володимир Зеленський заборонив переговори з Москвою і рішення свого не скасовував.

Також Лавров згадав, що Захід обговорює питання дозволу на далекобійні удари своєю зброєю по території РФ. Він попередив, що така "гра з вогнем" може призвести до "небезпечних наслідків".

"Сьогодні світ переживає "багатополярний момент". Перехід до багатополярного світового порядку є природною частиною перебалансування сил, що відображає об’єктивні зміни у світовій економіці, фінансах і геополітиці. Захід чекав довше за інших, але також почав усвідомлювати незворотність цього процесу", — додав міністр.

Нагадаємо, кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, що не вступатиме у переговори з Росією без участі України. Вона попередила, що її суперник Дональд Трамп може закінчити війну капітуляцією.

7 жовтня президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що Україна невдовзі представить усім "план перемоги". Він наголосив, що перспектива має бути зрозумілою для кожного.