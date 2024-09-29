"Простіше простого": Лавров розповів, чого чекає Кремль від Трампа в разі його перемоги

Росія очікує, що республіканець Дональд Трамп "скасує" два закони в Україні. Він вважає їх однією з "корінних причин" війни.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів про очікування Кремля у випадку, якщо кандидат у президенти США Дональд Трамп переможе на виборах. Про це 28 вересня повідомили у російській службі BBC з посиланням на пресконференцію у штаб-квартирі ООН.

"Трамп говорив якийсь час тому, що йому знадобиться 24 години (на завершення війни в Україні, — ред.), зараз уже інше формулювання. Ми будемо раді будь-яким ініціативам, які призведуть до бажаного результату", — заявив Лавров.

Він підкреслив, що результат може бути лише один — врегулювання на основі "усунення корінних причин української кризи". Голова МЗС повторив наратив, що Захід нібито втягував Україну в НАТО. Також він нагадав, що нібито утискалися права російськомовного населення.

Лавров згадав про два закони, які не до вподоби Кремлю. Зокрема, йдеться про так званий мовний закон та закон про створення автокефальної православної церкви.

"Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого — взяти й проголосувати", — додав російський міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зізнався, що не виключає ядерного удару з боку РФ. Він підкреслив, що лідер Росії Володимир Путін "не завжди адекватний".

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