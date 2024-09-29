"Проще простого": Лавров рассказал, чего ждет Кремль от Трампа в случае его победы

Россия ожидает, что республиканец Дональд Трамп "отменит" два закона в Украине. Он считает их одной из "коренных причин" войны.

Related video

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об ожиданиях Кремля в случае, если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на выборах. Об этом 28 сентября сообщили в российской службе BBC со ссылкой на пресс-конференцию в штаб-квартире ООН.

"Трамп говорил какое-то время назад, что ему понадобится 24 часа (на завершение войны в Украине, — ред.), сейчас уже другая формулировка. Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату", — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что результат может быть только один — урегулирование на основе "устранения коренных причин украинского кризиса". Глава МИД повторил нарратив, что Запад якобы втягивал Украину в НАТО. Также он напомнил, что якобы ущемлялись права русскоязычного населения.

Лавров вспомнил о двух законах, которые не нравятся Кремлю. В частности, речь идет о так называемом языковом законе и законе о создании автокефальной православной церкви.

"Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого — взять и проголосовать", — добавил российский министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский признался, что не исключает ядерного удара со стороны РФ. Он подчеркнул, что лидер России Владимир Путин "не всегда адекватен".

Экономисты объяснили, что война в Украине — единственное, что удерживает РФ от рецессии. Эксперты объяснили, почему боевые действия сейчас выгодны экономике Кремля.