Экономист Юрий Городниченко рассказал о решении, которое будет свидетельствовать о "перегреве" вражеской экономики и скорых "критических решениях". По его словам, в какой-то момент правительству страны-агрессора "придется остановиться".

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Развязанная в Украине война — единственное, что не позволяет России войти в немедленную рецессию. Об этом экономисты сообщили изданию Business Insider 29 сентября.

Профессор Бостонского университета Джей Загорский подчеркнул, что война держит российскую экономику "на плаву". Это объясняется тем, что правительство тратит огромные средства из бюджета на военный сектор. В частности, Кремль закупает форму, обувь, боеприпасы и продовольствие для своих бойцов.

"Сейчас российская экономика поддерживается большими объемами государственных расходов, поэтому не будет замедления ни в одном секторе экономики, из которого российское правительство закупает продукцию", — отметил экономист.

Однако, по его словам, это — лишь временное решение. Тем временем проблемы РФ, включая спиралевидную инфляцию, затяжные валютные и бюджетные проблемы, растут.

"Итак, если бы не было войны, о да, я думаю, что была бы рецессия", — сообщил Загорский.

Профессор Калифорнийского университета Юрий Городниченко добавил, что время падения российской экономики — неопределенное. Россия планирует потратить в 2025 году рекордные 13,2 триллиона рублей на оборонный бюджет, но вечно так продолжаться не может.

"С помощью государственных денег они могут поддерживать экономику на плаву, но в какой-то момент у правительства закончатся деньги, поэтому им придется остановиться, и они будут иметь рецессию", — объяснил эксперт.

По оценке Загорского, одной из самых больших проблем РФ является инфляция. Он предположил, что показатели на самом деле выше, чем показывают в стране-агрессоре.

Кроме того, ограниченный доступ России к доллару из-за санкций ограничивает ее возможности в торговле, в частности нефтью. Москва обратилась к альтернативным валютам, например китайскому юаню, но все больше компаний КНР не решаются вести с ней дела.

Городниченко предположил, что РФ столкнется с серьезной рецессией, как только у нее закончатся доллары. По его прогнозу, это может произойти уже в 2025 году. В то же время спрос и цена на нефтяную продукцию Кремля падают. Эксперт назвал это "двойным ударом".

"Для меня это достаточно простая история. Вопрос в том, как долго российская экономика может продолжать развиваться в условиях этих больших встречных ветров?", — добавил он.

Экономисты сошлись в том, что сейчас начало рецессии в России зависит от того, как долго будет продолжаться война в Украине. Городниченко отметил, что внимательно следит за поднятием премий для призывников, которые подписывают контракт с Минобороны. По его словам, этот шаг будет означать, что в стране-агрессоре не хватает рабочих, а ее экономика — "перегрета".

"В какой-то момент им придется принять критические решения — очень непопулярные решения", — добавил эксперт.

Напомним, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина получит 628 миллионов долларов на закупку оружия.

Военная разведка Великобритании сообщила, что в сентябре 2024 года российская армия понесла наибольшие потери в снарядах за время всей полномасштабной войны.