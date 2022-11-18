Россия вошла в рецессию: как война уничтожает самого агрессора

Благодаря международным санкциям экономика России не сможет наверстать свои упущенные из-за войны позиции в течение следующих восьми лет.

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Хоть Россия продолжает отрицать то, что война в Украине негативно влияет на российскую экономику, однако факт остается фактом: в России начался процесс глубокой рецессии. Как сообщает CBS News, объемы производства в стране сокращается в течение двух кварталов подряд, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

Как война уже повлияла на Россию?

Снижение объемов производства . С июля по сентябрь 2022 года в России объем производства сократился на 4% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее. Оптовая, розничная, судоходная и производственная активность снижалась в течение этого периода, в то время как строительство и сельское хозяйство выросли.

. С июля по сентябрь 2022 года в России объем производства сократился на 4% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее. Оптовая, розничная, судоходная и производственная активность снижалась в течение этого периода, в то время как строительство и сельское хозяйство выросли. Сокращение ВВП. Подорожание нефти и газа, а также контроль за движением капитала, введенный правительством, сохранили платежеспособность России и даже укрепили национальную валюту. Но несмотря на это, с сентября в России продолжается экономический спад. В исследовании Банка России отмечается, что ситуация с экономикой страны заметно ухудшилась, поскольку спрос и предложение упали, а инфляция выросла.

Подорожание нефти и газа, а также контроль за движением капитала, введенный правительством, сохранили платежеспособность России и даже укрепили национальную валюту. Но несмотря на это, с сентября в России продолжается экономический спад. В исследовании Банка России отмечается, что ситуация с экономикой страны заметно ухудшилась, поскольку спрос и предложение упали, а инфляция выросла. Целые отрасли прекращают свое существование. Импорт многих товаров, деталей и т.п. фактически закрылся, международные компании выходят с рынка агрессора.

Отмечается, что благодаря международным санкциям экономика России не сможет наверстать свои упущенные из-за войны позиции в течение следующих восьми лет Так, согласно прогнозу агентства по надзору за кредитными рейтингами Scope Ratings, к концу 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России будет примерно на 8% ниже, чем в 2021 году.

Напомним, ранее одна из крупнейших международных платежных систем Payoneer объявила, что прекращает работу в России. Сервис прекращает деятельность в РФ по причине "новых операционных ограничений в регионе".

Тем временем губительный эффект от международных санкций признают уже и в самой России. Как пишет Euronews, недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила: "Санкции очень сильны, и их влияние на российскую и мировую экономику нельзя преуменьшать. Изолироваться от их влияния невозможно", — заявила она.