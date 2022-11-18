Росія увійшла в рецесію: як війна знищує самого агресора

Завдяки міжнародним санкціям економіка Росії не зможе надолужити свої втрачені через війну позиції протягом наступних восьми років.

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Хоча Росія продовжує заперечувати те, що війна в Україні негативно впливає на російську економіку, проте факт залишається фактом: у Росії розпочався процес глибокої рецесії. Як повідомляє CBS News, обсяги виробництва в країні скорочуються протягом двох кварталів поспіль, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

Як війна вже вплинула на Росію?

Зниження обсягів виробництва . З липня по вересень 2022 року у Росії обсяги виробництва скоротилися на 4% порівняно з відповідним періодом роком раніше. Оптова, роздрібна, судноплавна та виробнича активність знижувалася протягом цього періоду, тоді як будівництво та сільське господарство зросли.

. З липня по вересень 2022 року у Росії обсяги виробництва скоротилися на 4% порівняно з відповідним періодом роком раніше. Оптова, роздрібна, судноплавна та виробнича активність знижувалася протягом цього періоду, тоді як будівництво та сільське господарство зросли. Скорочення ВВП. Подорожчання нафти й газу, і навіть контроль над рухом капіталу, запроваджений урядом, зберегли платоспроможність Росії і навіть зміцнили національну валюту. Але попри це, з вересня в Росії продовжується економічний спад. У дослідженні Банку Росії наголошується, що ситуація з економікою країни помітно погіршилася, оскільки попит та пропозиція впали, а інфляція зросла.

Подорожчання нафти й газу, і навіть контроль над рухом капіталу, запроваджений урядом, зберегли платоспроможність Росії і навіть зміцнили національну валюту. Але попри це, з вересня в Росії продовжується економічний спад. У дослідженні Банку Росії наголошується, що ситуація з економікою країни помітно погіршилася, оскільки попит та пропозиція впали, а інфляція зросла. Цілі галузі припиняють своє існування. Імпорт багатьох товарів, деталей тощо. фактично закрився, міжнародні компанії виходять із ринку агресора.

Зазначається, що завдяки міжнародним санкціям економіка Росії не зможе надолужити свої втрачені через війну позиції протягом наступних восьми років. Так, згідно з прогнозом агентства з нагляду за кредитними рейтингами Scope Ratings, до кінця 2023 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії буде приблизно на 8% нижче, ніж у 2021 році.

Нагадаємо, раніше одна з найбільших міжнародних платіжних систем Payoneer оголосила, що припиняє роботу в Росії. Сервіс припиняє діяльність у РФ через "нові операційні обмеження в регіоні".

Тим часом згубний ефект від міжнародних санкцій визнають уже й у самій Росії. Як пише Euronews, нещодавно голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна зазначила: "Санкції дуже сильні, і їхній вплив на російську та світову економіку не можна применшувати. Ізолюватися від їхнього впливу неможливо", — заявила вона.