"Фінансове гетто" для росіян: платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії

У березні 2022 року платіжна система приєдналася до масштабних міжнародних санкцій проти Росії, закривши реєстрацію нових акаунтів з РФ. Але росіяни все ще мали можливість отримувати платежі з міжнародних платформ.

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У відповідь на агресію Росії в Україні платіжна система Payoneer повністю припиняє роботу на території країни-агресора. Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи повідомлення Payoneer своїм клієнтам.

У повідомленні сказано, що всі робочі акаунти росіян будуть закриті 16 грудня 2022 року. У техпідтримці Payoneer уточнили, що сервіс припиняє діяльність в РФ через "нові операційні обмеження в регіоні".

[ + – ] Усі робочі акаунти Payoneer в Росії будуть закриті 16 грудня 2022 року Фото: Payoneer

"Кошти, надіслані на ваш обліковий запис Payoneer після 8 грудня, будуть повернені відправнику в зв'язку з обмеженнями в обслуговуванні", — сказано в листі Payoneer.

Зазначимо, що платіжна система Payoneer представлена більш ніж у 200 країнах світу, працює зі 150 валютами й обслуговує понад 4 млн клієнтів. У березні 2022 року платіжна система приєдналася до масштабних міжнародних санкцій проти Росії, закривши реєстрацію нових акаунтів з РФ.

Але як вдалося дізнатися Фокусу, з весни користувачі з Росії не могли зареєструватися безпосередньо в Payoneer, але в них все ще залишалася можливість отримувати платежі з міжнародних платформ.

"Діяльність компанії Payoneer в РФ скорочено, але прийом коштів із мікростоків і виведення в банки все ще працює. Незважаючи на те, що з 9 березня 2022 року Payoneer прибрала РФ зі списку країн для реєстрації акаунту, проте залишається можливість зареєструватися через партнерів, таких як iStock, Shutterstock, Pond5, Vectorstock, Pixta та Motion Elements”, — розповів Олег Горецький.

В останньому випадку система Payoneer була платіжним провайдером для міжнародних платформ і була зобов'язана продовжувати здійснювати платежі від імені цих партнерів відповідно до їхніх контрактів і рішень у Росії.

Без SWIFT, Visa та MasterCard. Як живеться Росії у "фінансовому гетто"

Вихід із ринку MasterCard та Visa, а також відключення SWIFT створило для росіян безліч незручностей. Однак безготівкові розрахунки, зокрема — транскордонні, остаточно не припинилися.

"Компанії, які працюють з іноземними контрагентами, партнерами, працівниками, зіткнулися з питанням переказування коштів, — розповідає про наслідки Олег Горецький. — Якщо картку випущено російським банком, всі операції виконуються у звичайному режимі до закінчення терміну її дії, проте провести транзакцію на картку або рахунок іноземного банку неможливо. А з MasterCard та Visa, випущених за кордоном, гроші в Росію не надходять".

У межах Росії роботу карток MasterCard і Visa продовжує забезпечувати Національна платіжна система платіжних карток "Мир". Коли термін дії міжнародних карток закінчиться, їх замінять картами цієї локальної системи.

Нагадаємо, у США вирішили частково послабити санкції проти Росії. Зокрема, США дозволили своїм фірмам проводити операції із деякими підсанкційними компаніями з РФ. Йдеться про підприємства, співпраця з якими дозволить Сполученим Штатам гарантувати безпеку польотів цивільної авіації.

Також повідомлялося, що США більше не визнають Росію країною з ринковою економікою.