Санкції проти РФ. Чи врятує росіян платіжна система Payoneer

Після вторгнення Росії в Україну для громадян країни-агресора суттєво ускладнилися безготівкові розрахунки, особливо за кордоном. Проте, росіяни шукають лазівки. Фокус з’ясував, чи можуть фрілансери з РФ користуватися системою Payoneer.

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Реакцією на повномасштабну війну Росії проти України став парад санкцій, до якого, зокрема, приєдналися міжнародні платіжні системи.

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6 березня про повне зупинення роботи в РФ проголосили Visa та Mastercard. Раніше стало відомо про відключення низки російських банків від системи SWIFT.

Не стала виключенням й платіжна система Payoneer, яка представлена більш ніж у 200 країнах світу, працює зі 150 валютами й обслуговує понад 4 млн клієнтів.

[ + – ] Платіжна система Payoneer представлена більш ніж у 200 країнах світу

"Payoneer підтримує Україну та відчуває моральний обов’язок допомогти місцевій спільноті, — пояснили Фокусу позицію компанії. — Як було оголошено на початку березня, ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, що порушує багаторічний мир у Європі, і тому ми вирішили призупинити доступ до послуг Payoneer новим клієнтам у Росії та завершити виконання своїх зобов'язань з нашими поточними глобальними партнерами та клієнтами, які працюють в Росії, відповідно до умов договору".

Payoneer пішов із Росії. Які можливості залишилися у фрілансерів з РФ

Платіжна система Payoneer за роки своєї роботи стала одним з улюблених фінансових інструментів фрілансерів із різних країн, які отримують платежі від клієнтів за кордоном. Payoneer широко використовується на різноманітних міжнародних майданчиках, таких, як біржа Upwork або фотосток Depositphotos, або на міжнародних маркетплейсах — Amazon, eBay, etsy.

"Payoneer дозволяє отримувати платежі від бірж фрілансу і безпосередньо від клієнтів з усього світу, приймати кошти в різних валютах, надсилати запити на оплату міжнародним клієнтам, створювати інвойси, користуватися інтеграцією з платформами для обліку робочого часу, надсилати автоматичні нагадування, платити членам команди та субпідрядникам без комісії, сплачувати ПДВ в ЄС і Великобританії безпосередньо зі свого аккаунту тощо", — розповів Фокусу про найбільш затребувані можливості системи Олег Горецький адвокат, керівний партнер ЮФ "Горецький і партнери".

[ + – ] Користувачі з Росії не можуть зареєструватися безпосередньо в Payoneer, але все ще можуть отримувати платежі з міжнародних платформ

В Україні очікували, що обмеження з боку Payoneer боляче вдарять по креативному класу РФ.

"Payoneer зупиняє роботу в Росії. Російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами", — прокоментував цю подію міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Проте, ситуація виявилася неоднозначною.

Відповідно до джерел Фокусу, користувачі з Росії не можуть зареєструватися безпосередньо в Payoneer, але все ще мають можливість отримувати платежі з міжнародних платформ.

"Станом на зараз діяльність компанії Payoneer в РФ зменшена, але прийом грошових коштів із мікростоків і виведення на рахунки в банках усе ще працює. Незважаючи на те, що з 9 березня 2022 року Payoneer прибрала РФ зі списку країн при реєстрації акаунту, залишається можливість зареєструватися через партнерів, таких як iStock, Shutterstock, Pond5, Vectorstock, Pixta і Motion Elements", — розповів Олег Горецький.

Як вдалося дізнатися Фокусу, в останньому випадку система Payoneer є платіжним провайдером для міжнародних платформ і зобов'язана продовжувати здійснювати платежі від імені цих партнерів, відповідно до їх контрактів і рішень щодо роботи в Росії.

Як Payoneer, так і більшості міжнародних платіжних систем у цій ситуації доводиться дотримуватися саме такого підходу. При цьому, компанія Payoneer чітко висловила свою позицію щодо України міжнародним платформам, щоб і вони долучилися до виходу з Росії. Більшість з них також припинили в Росії свою діяльність. Зокрема, біржа фрілансу Upwork позбавила можливості громадян Білорусі та Росії створювати нові облікові записи й укладати контракти, про що в компанії заявили 7 березня.

Без SWIFT, Visa та MasterCard. Як живеться Росії у "фінансовому гетто"

Вихід із ринку MasterCard та Visa, а також відключення SWIFT створило для росіян багато незручностей. Проте, безготівкові розрахунки, зокрема — транскордонні, остаточно не припинились.

"Компанії, що працюють з іноземними контрагентами, партнерами, працівниками стикнулись із питанням переказу коштів, — розповідає про наслідки Олег Горецький. — Якщо картка випущена російським банком, всі операції виконуються в звичному режимі до закінчення терміну її дії, проте провести транзакцію на карту або рахунок іноземного банку неможливо. А з MasterCard і Visa, випущених за кордоном, кошти в Росію не надходять".

У межах Росії роботу карток MasterCard та Visa продовжує забезпечувати Національна платіжна система платіжних карток "Мир". Коли термін дії міжнародних карток закінчиться, їх замінять на картки локальної системи.

Цікаво, що після виходу з РФ MasterCard і Visa, російські ЗМІ почали розповідати про так звані "карткові" тури в дружні країни: Узбекистан, Вірменію, Киргизію, Казахстан.

[ + – ] З 9 березня 2022 року Payoneer прибрала РФ зі списку країн під час реєстрації облікового запису

Наприклад, у межах триденного туру "За VISA в Узбекистан", який пропонує одне з турагентств РФ, можна не лише відвідати сусідню країну й подивитися її пам'ятки, а й оформити картки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard у місцевих банках. Проте росіян попереджають: всередині РФ користуватися такими картками неможливо через санкції. Тобто, використання обмежується лише оплатою на закордонних сайтах і сплатою за товари і послуги за кордоном.

Від системи SWIFT в Росії відключили лише деякі банки — ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк" тощо. Проте, як зазначає Горецький, кошти за кордон росіяни можуть переказати через компанії-посередники або через банки, які не підпадають під санкції, але термін проведення транзакцій збільшився до 5-10 днів, а сума переказів із російських рахунків за кордон обмежена $5 тис.

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