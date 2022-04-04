Санкции против РФ. Спасет ли россиян платежная система Payoneer

После вторжения России в Украину для граждан страны-агрессора существенно усложнились безналичные расчеты, особенно за границей. Тем не менее, россияне ищут лазейки. Фокус выяснил, могут ли фрилансеры из РФ пользоваться системой Payoneer.

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Реакцией на полномасштабную войну России против Украины стал парад санкций, к которому, в частности, присоединились международные платежные системы.

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6 марта о полной остановке работы в РФ объявили Visa и Mastercard. Ранее стало известно об отключении ряда российских банков от системы SWIFT.

Не стала исключением и платежная система Payoneer, представленная более чем в 200 странах мира, которая работает со 150 валютами и обслуживает более 4 млн клиентов.

[ + – ] Платежная система Payoneer представлена более чем в 200 странах мира

"Payoneer поддерживает Украину и ощущает моральное обязательство помочь местному сообществу, — объяснили Фокусу позицию компании. — Как было объявлено в начале марта, мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, нарушающего многолетний мир в Европе, поэтому мы решили приостановить доступ к услугам Payoneer новым клиентам в России и завершить выполнение своих обязательств с нашими текущими глобальными партнерами и клиентами, работающими в России, согласно условиям договора".

Payoneer ушел из России. Какие возможности остались у фрилансеров из РФ

Платежная система Payoneer за годы своей работы стала одним из любимых финансовых инструментов фрилансеров из разных стран, получающих платежи из-за границы. Payoneer широко используется на различных международных площадках, таких, как биржа Upwork или фотосток Depositphotos, или на международных маркетплейсах — Amazon, eBay, etsy.

"Payoneer позволяет получать платежи от бирж фриланса и непосредственно от клиентов со всего мира, принимать средства в разных валютах, посылать запросы на оплату международным клиентам, создавать инвойсы, пользоваться интеграцией с платформами для учета рабочего времени, отправлять автоматические напоминания, платить членам команды и субподрядчикам без комиссии, платить НДС в ЕС и Великобритании непосредственно со своего аккаунта и т.п.", — рассказал Фокусу о наиболее востребованных возможностях системы Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и партнеры".

[ + – ] Пользователи из России не могут зарегистрироваться непосредственно в Payoneer, но все еще могут получать платежи с международных платформ

В Украине ожидали, что ограничения со стороны Payoneer больно ударят по креативному классу РФ.

"Payoneer останавливает работу в России. Российские фрилансеры не смогут работать с иностранными клиентами", — прокомментировал это событие министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако ситуация оказалась неоднозначной.

Согласно источникам Фокуса, пользователи из России не могут зарегистрироваться непосредственно в Payoneer, но все еще могут получать платежи с международных платформ.

"По состоянию на сегодняшний день деятельность компании Payoneer в РФ сокращена, но прием денежных средств с микростоков и вывод в банки все еще работает. Несмотря на то, что с 9 марта 2022 года Payoneer убрала РФ из списка стран при регистрации аккаунта, однако остается возможность зарегистрироваться через партнеров, таких как iStock, Shutterstock, Pond5, Vectorstock, Pixta и Motion Elements", – рассказал Олег Горецкий.

Как удалось узнать Фокусу, в последнем случае система Payoneer выступает как платежный провайдер для международных платформ и обязана продолжать осуществлять платежи от имени этих партнеров в соответствии с их контрактами и решениями по работе в России.

Как Payoneer, так и большинству международных платежных систем в этой ситуации приходится придерживаться именно такого подхода. При этом компания Payoneer четко сформулировала свою позицию относительно Украины международным платформам, чтобы и они присоединились к выходу из России. Большинство из них также прекратили свою деятельность в РФ. В частности, биржа фриланса Upwork лишила возможности граждан Беларуси и России создавать новые аккаунты и заключать контракты, о чем в компании заявили 7 марта.

Без SWIFT, Visa и MasterCard. Как живется России в "финансовом гетто"

Выход с рынка MasterCard и Visa, а также отключение SWIFT создало для россиян множество неудобств. Однако безналичные расчеты, в том числе – трансграничные, окончательно не прекратились.

"Компании, работающие с иностранными контрагентами, партнерами, работниками, столкнулись с вопросом перевода средств, — рассказывает о последствиях Олег Горецкий. — Если карта выпущена российским банком, все операции выполняются в обычном режиме до истечения срока ее действия, однако провести транзакцию на карту или счет иностранного банка невозможно. А из MasterCard и Visa, выпущенных за границей, деньги в Россию не поступают".

В пределах России работу карт MasterCard и Visa продолжает обеспечивать Национальная платежная система платежных карт "Мир". Когда срок действия международных карточек истечет, их заменят картами этой локальной системы.

Интересно, что после ухода из РФ MasterCard и Visa российские СМИ начали рассказывать о так называемых "карточных турах" в дружественные страны: Узбекистан, Армению, Кыргызстан, Казахстан.

[ + – ] С 9 марта 2022 года Payoneer убрала РФ из списка стран при регистрации аккаунта

К примеру, в рамках трехдневного тура "За VISA в Узбекистан", который предлагает одно из турагентств РФ, можно не только посетить соседнюю страну и посмотреть ее достопримечательности, но и оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard в местных банках. Однако россиян предупреждают: внутри РФ пользоваться такими картами невозможно из-за санкций. То есть использование ограничивается только оплатой на зарубежных сайтах и оплатой за товары и услуги за рубежом.

От системы SWIFT в России отключили лишь некоторые банки – ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк" и другие. Однако, как отмечает Горецкий, средства за границу россияне могут перевести через компании-посредники или через не подпадающие под санкции банки, но срок проведения транзакций увеличился до 5-10 дней, а сумма переводов с российских счетов за границу ограничена $5 тыс.

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