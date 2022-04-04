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Санкции против РФ. Спасет ли россиян платежная система Payoneer

Мария Бабенко
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Payoneer поддерживает Украину и останавливает работу в России"

После вторжения России в Украину для граждан страны-агрессора существенно усложнились безналичные расчеты, особенно за границей. Тем не менее, россияне ищут лазейки. Фокус выяснил, могут ли фрилансеры из РФ пользоваться системой Payoneer.

Реакцией на полномасштабную войну России против Украины стал парад санкций, к которому, в частности, присоединились международные платежные системы.

6 марта о полной остановке работы в РФ объявили Visa и Mastercard. Ранее стало известно об отключении ряда российских банков от системы SWIFT.

Не стала исключением и платежная система Payoneer, представленная более чем в 200 странах мира, которая работает со 150 валютами и обслуживает более 4 млн клиентов.

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Платежная система Payoneer представлена более чем в 200 странах мира

"Payoneer поддерживает Украину и ощущает моральное обязательство помочь местному сообществу, — объяснили Фокусу позицию компании. — Как было объявлено в начале марта, мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, нарушающего многолетний мир в Европе, поэтому мы решили приостановить доступ к услугам Payoneer новым клиентам в России и завершить выполнение своих обязательств с нашими текущими глобальными партнерами и клиентами, работающими в России, согласно условиям договора".

Payoneer ушел из России. Какие возможности остались у фрилансеров из РФ

Платежная система Payoneer за годы своей работы стала одним из любимых финансовых инструментов фрилансеров из разных стран, получающих платежи из-за границы. Payoneer широко используется на различных международных площадках, таких, как биржа Upwork или фотосток Depositphotos, или на международных маркетплейсах — Amazon, eBay, etsy.

"Payoneer позволяет получать платежи от бирж фриланса и непосредственно от клиентов со всего мира, принимать средства в разных валютах, посылать запросы на оплату международным клиентам, создавать инвойсы, пользоваться интеграцией с платформами для учета рабочего времени, отправлять автоматические напоминания, платить членам команды и субподрядчикам без комиссии, платить НДС в ЕС и Великобритании непосредственно со своего аккаунта и т.п.", — рассказал Фокусу о наиболее востребованных возможностях системы Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и партнеры".

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Пользователи из России не могут зарегистрироваться непосредственно в Payoneer, но все еще могут получать платежи с международных платформ

В Украине ожидали, что ограничения со стороны Payoneer больно ударят по креативному классу РФ.

"Payoneer останавливает работу в России. Российские фрилансеры не смогут работать с иностранными клиентами", — прокомментировал это событие министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако ситуация оказалась неоднозначной.

Согласно источникам Фокуса, пользователи из России не могут зарегистрироваться непосредственно в Payoneer, но все еще могут получать платежи с международных платформ.

"По состоянию на сегодняшний день деятельность компании Payoneer в РФ сокращена, но прием денежных средств с микростоков и вывод в банки все еще работает. Несмотря на то, что с 9 марта 2022 года Payoneer убрала РФ из списка стран при регистрации аккаунта, однако остается возможность зарегистрироваться через партнеров, таких как iStock, Shutterstock, Pond5, Vectorstock, Pixta и Motion Elements", – рассказал Олег Горецкий.

Как удалось узнать Фокусу, в последнем случае система Payoneer выступает как платежный провайдер для международных платформ и обязана продолжать осуществлять платежи от имени этих партнеров в соответствии с их контрактами и решениями по работе в России.

Как Payoneer, так и большинству международных платежных систем в этой ситуации приходится придерживаться именно такого подхода. При этом компания Payoneer четко сформулировала свою позицию относительно Украины международным платформам, чтобы и они присоединились к выходу из России. Большинство из них также прекратили свою деятельность в РФ. В частности, биржа фриланса Upwork лишила возможности граждан Беларуси и России создавать новые аккаунты и заключать контракты, о чем в компании заявили 7 марта.

Без SWIFT, Visa и MasterCard. Как живется России в "финансовом гетто"

Выход с рынка MasterCard и Visa, а также отключение SWIFT создало для россиян множество неудобств. Однако безналичные расчеты, в том числе – трансграничные, окончательно не прекратились.

"Компании, работающие с иностранными контрагентами, партнерами, работниками, столкнулись с вопросом перевода средств, — рассказывает о последствиях Олег Горецкий. — Если карта выпущена российским банком, все операции выполняются в обычном режиме до истечения срока ее действия, однако провести транзакцию на карту или счет иностранного банка невозможно. А из MasterCard и Visa, выпущенных за границей, деньги в Россию не поступают".

В пределах России работу карт MasterCard и Visa продолжает обеспечивать Национальная платежная система платежных карт "Мир". Когда срок действия международных карточек истечет, их заменят картами этой локальной системы.

Интересно, что после ухода из РФ MasterCard и Visa российские СМИ начали рассказывать о так называемых "карточных турах" в дружественные страны: Узбекистан, Армению, Кыргызстан, Казахстан.

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С 9 марта 2022 года Payoneer убрала РФ из списка стран при регистрации аккаунта

К примеру, в рамках трехдневного тура "За VISA в Узбекистан", который предлагает одно из турагентств РФ, можно не только посетить соседнюю страну и посмотреть ее достопримечательности, но и оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard в местных банках. Однако россиян предупреждают: внутри РФ пользоваться такими картами невозможно из-за санкций. То есть использование ограничивается только оплатой на зарубежных сайтах и оплатой за товары и услуги за рубежом.

От системы SWIFT в России отключили лишь некоторые банки – ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк" и другие. Однако, как отмечает Горецкий, средства за границу россияне могут перевести через компании-посредники или через не подпадающие под санкции банки, но срок проведения транзакций увеличился до 5-10 дней, а сумма переводов с российских счетов за границу ограничена $5 тыс.

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