Как перевести деньги в Украину из-за рубежа: советы фрилансерам и заробитчанам

С каждым годом украинцы из-за границы пересылают своим близким все больше денег. Немало валюты попадает в страну и через фрилансеров, которым платят заказчики из-за рубежа. Фокус разбирался, какие сервисы предоставляют возможность перевести валюту украинским получателям и по каким правилам осуществляются международные денежные переводы в Украину.

Частные переводы в Украину в 2021-м превысили $15 млрд, и это на четверть больше, чем годом ранее, сообщили в Национальном банке. Вопрос, как перевести деньги в Украину, вновь актуален.

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Объемы перевода денег из-за границы в Украину стабильно увеличивались с 2009-го до 2013-го года, потом существенно просели в 2014 году, когда начались военные действия с РФ и появилась зона АТО и оккупированные территории. Понадобилось три года, чтобы объем переводов из-за границы вышел на прежний уровень и даже превысил его. Польша, США, Великобритания, Россия, Чехия — основные источники перевода денег в Украину. Еще в 2015-ом больше 25% всех поступлений приходили из России, а через пять лет, в 2020-ом, эта часть уменьшилась до 7,2%. В Нацбанке также сообщили, что по официальным каналам в Украину в 2021 году поступило $8,13 млрд. Из них через международные платежные системы – $3,15 млрд, через корсчета банков – $936 млн, а как оплата труда – $4,04 млрд. Неформальные каналы НБУ тоже учитывает – по ним в страну перевели $6,89 млрд.

Международные системы: как перевести деньги в Украину

В каждой стране Европы, а также в Азии, США, Канаде, Латинской Америке и странах Африки есть возможность перевести валюту в Украину через международные системы переводов. Основные – это Western Union, MoneyGram, RIA MoneyTransfer.

В Ощадбанке говорят, что эти системы наиболее часто используются для переводов частных лиц. В банке "Пивденный" среди самых популярных назвали эти же системы плюс Welsend.

Western Union: как воспользоваться быстрыми переводами в Украину

Western Union позволяет перевести деньги за несколько минут — с условием, что партнер компании (обычно это банк) будет открыт, а в кассе отделения будет достаточно нужной валюты. Партнеры у Western Union — ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Правэкс-Банк и другие украинские банки; можно получить перевод и в некоторых отделениях Укрпочты. Для получения наличной валюты можно выбрать любое отделение банка, который является партнером системы (то есть, практически любой), предоставить паспорт и детали отправления (контрольный номер денежного перевода (MTCN), сумму перевода, ФИО отправителя и страну, откуда был отправлен перевод).

Пересылать деньги через систему переводов Western Union клиент может в долларах, евро или гривне, а курс устанавливает сама Western Union. У таких переводов есть лимит — из Польши онлайн, например, можно переслать сумму до 20 тыс. злотых (около 140 тыс. грн или около $5 тыс). Лимиты есть и в банках, через которые отправитель совершает перевод. Например, в Польше PKO Bank Polski позволит в день перевести 25 тыс. злотых через отделение банка, в онлайн-системе банка можно совершить в день три операции по переводу в пределах все того же лимита 25 тыс. злотых.

[ + – ] Увы, сервис PayPal в Украине официально не представлен Фото: Pexels

Перевод денег из-за границы в Украину в 2022: какая при этом комиссия

Тарифы на переводы устанавливает сама система. Например, на данный момент из Польши онлайн можно перевести 100 злотых с комиссией 9,90 злотых (около 70 грн), а получателю будет доступно 685,15 грн. Например, 4 февраля самый лучший курс в украинских банках был — 6,99 грн./злотый или 699 грн за 100 злотых. То есть, курсовые потери при таком переводе неизбежны.

Western Union предупреждает, что такой тариф распространяется только на онлайн-перевод в момент запроса и может быть изменен.

Перевод из США $500 через систему Western Union обойдется дороже — $26 (около 700 грн), итоговые затраты и комиссии могут меняться в зависимости от способа внесения денег и получения их в Украине. Сама компания предлагает проверять условия и тарифы в каждом конкретном. Но общая тарифная политика понятна: чем выше сумма — тем меньший платеж нужно отдать за сам перевод.

MoneyGram: денежные переводы для частных лиц

С помощью MoneyGram, как и в случае с Western Union, можно перевести деньги онлайн или через любое отделение партнера системы (как правило, банк). Максимальная сумма перевода — $10 тыс., хотя в зависимости от страны могут быть и другие лимиты.

MoneyGram заявляет, что перевод в Украину можно получить уже через несколько минут, но уточняет: нужно учитывать график работы отделения, где получатель собирается забрать наличные.

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Какими будут затраты для отправки перевода через систему MoneyGram, отправитель узнает при отправлении. Сервис определяет ее самостоятельно, она зависит от географии, суммы и условий перевода. Например, при переводе из Украины в Польшу суммы от 200 до 3000 евро комиссия – 1,5% от суммы перевода. То есть, переводим 100 евро – платим 1,5 евро за сам перевод. Хотя будут еще и курсовые потери, которые станут известны лишь в момент самой транзакции.

При переводе из Польши минимальная комиссия составит 9 злотых (около 60 грн), при переводе эквивалента $1000 комиссия возрастает до 13 злотых (около 90 грн).

Стоит помнить: получатель перевода по этой системе не может выбрать валюту перевода — это решение принимает отправитель перевода.

RIA: две валюты на выбор для частных переводов

Система RIA MoneyTransfer поможет отправить и получить деньги в двух валютах — долларах и евро. Сервис заявляет, что перевод будет доступен через 10 минут после отправки. Получатель может обратиться за переводом в любой пункт выдачи в Украине.

Кроме прочего, сервис предлагает установить мобильное приложение и с его помощью переводить деньги из Польши в Украину. При сумме до 3 тыс. злотых (около 21 тыс. грн) комиссия составит 4 злотых (около 28 грн).

Обычно комиссия системы RIA MoneyTransfer составляет, в зависимости от направления (региона), от 0,8 до 2,5% от суммы перевода.

Максимальная сумма транзакции при отправлении — $7000 или €6500, а при выплате — $10 000 и €7000.

Некоторые банки на своих сайтах предлагают сравнить комиссии Western Union, MoneyGram и RIA при переводе конкретной суммы из определенной страны. Например, как выяснил Фокус, $100 из США выгодно отправлять с помощью RIA и IntelExpress, а $3000 из Польши — с помощью перевода через SWIFT.

[ + – ] Перевести деньги в Украину: $100 из США выгодно отправлять с помощью RIA и IntelExpress, а $3000 из Польши — с помощью перевода SWIFT Фото: Pexels

Банковские переводы: комиссии, конвертация, финмониторинг

В банках совершать денежные переводы из-за границы в Украину можно в системе Интернет-банкинга, выбрав раздел SWIFT. Такой перевод считается одним из наиболее доступных форм расчетов в иностранной валюте, и он идет со счета одного физлица на счет другого физлица. Но также таким образом можно проводить и расчеты с юрлицами за границей – например, оплачивать бронь отеля или приобретение авиабилетов. Единственный минус — перевод идет 3-5 рабочих дней.

Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка, подчеркивает: выгоды использования системы SWIFT – это много валют на выбор, а также сравнительно низкая комиссия, до 200 грн. Хотя обычно размер комиссии зависит от банка, через который идет перевод, а также тарифного пакета клиента (тарифов конкретной платежной карты).

Кроме системы SWIFT, распространенным способом перевести валюту в Украину являются платежные карты международных систем Visa и Mastercard. В этом случае отправитель в своем интернет-банкинге просто вводит данные картсчета получателя (номер карты, 16 цифр), и отправляет перевод. Комиссии за перевод устанавливают зарубежные и украинские банки. Причем, вполне может быть, что будет и комиссия за отправление, и комиссия за зачисление средств. Стандартные комиссии для карточных переводов с иностранными банками в украинских банках составляют 1,5-2% от суммы. Но есть и минимальная комиссия в денежном выражении (например, минимум 50 грн. или 2 евро).

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В банке "Пивденный" Фокусу объяснили, что при переводе с карты на карту Mastercard комиссия для отправителя составляет 2,5% суммы, минимум — €2, или 7 польских злотых. Для переводов с карты на карту есть ограничения по сумме — не больше €850, не выше 3700 злотых за одну операцию, а в день — не более 10-ти переводов. Причем, общая сумма переводов в месяц не должна превышать €8500 или 37 тыс. злотых.

Кредобанк, как дочерний банк польского PKO Bank Polski, предложил клиентам особую услугу для заробитчан в Польше — открыть счет в польском банке в злотых и переводить деньги на счет в Кредобанке в Украине. Комиссия при сумме до 5 тыс. злотых составляет 10 злотых, а свыше 5 тыс. злотых — 0,25% от суммы.

Обычно финмониторинг не интересуется переводами в одном финучреждении при сумме до 400 тыс. грн (или $14 тыс.), если операция единоразовая, говорят в Ощадбанке. То есть, речь идет о единичном перечислении, а не регулярных переводах валюты из-за границы.

Директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичев подчеркнул: "Все зависит от характера переводов — наличия систематичности, очевидной родственной связи между участниками перевода и т.д. Действия финансового мониторинга могут проводиться и по платежам €5-6 тыс., но они не будут вызваны суммой платежа".

[ + – ] Распространенный способ перевести валюту в Украину – платежные карты международных систем Visa и Mastercard Фото: Pexels

В Кредобанке отметили, что могут на основании дополнительных критериев задавать вопросы о происхождении средств перевода. Однако Александр Супрунович уточняет: такие вопросы не означают прекращение сотрудничества, если получатель убедит банк, что все законно, можно будет и дальше переводить и получать деньги без особых проблем.

Напомним, сегодня финансовый мониторинг банков опирается на Закон № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также Постановление НБУ №65 "Об утверждении положения о совершении банками финансового мониторинга" от 19 мая 2020 года. Как уже писал Фокус ранее, правила финансового мониторинга распространяются и на все операции физических лиц – от внесения наличных на счет до переводов за рубеж.

Payoneer: что и как используют фрилансеры, если надо перевести деньги в Украину

Особенность платформы Payoneer в том, что платежи между ее пользователями проводятся без комиссий. Поэтому сервисом пользуются фрилансеры, которые работают на различных международных площадках — например, Upwork или Depositphotos. Также сервис популярен среди онлайн-продавцов, торгующих на международных маркетплейсах Amazon, eBay, etsy.

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Если иностранный клиент оплатит сумму в норвежских кронах, а украинский исполнитель открыл счет Payoneer в долларах, то валюта автоматически конвертируется в процессе перевода. На платформе можно зарегистрироваться, как физлицо или ФОП. В Украине можно вывести деньги на свой банковский счет в гривне, долларах или евро.

Налоги на полученные доходы при этом получатель должен оплатить самостоятельно. Как сообщили Фокусу в пресс-службе Payoneer, платформа позволяет своим пользователям без дополнительных комиссий оплачивать НДС в Евросоюзе и Великобритании в евро и британских фунтах соответственно. В Украине после вывода денег на свою банковскую карту самозанятому физлицу, согласно нормам Налогового кодекса, необходимо заплатить 18% налога на доход физлиц и 1,5% военного сбора, а также подать в налоговую декларацию по итогам года. ФОПы традиционно платят единый налог и единый социальный взнос.

PayPal: система переводов вне Украины и не для украинцев

В мире оплаты за продажи товаров на Интернет-площадках часто идут через систему PayPal. Увы, сервис PayPal официально не представлен в Украине. Поэтому украинцам доступен только ограниченный функционал — с помощью сервиса можно оплачивать товары и услуги за границей, а вот получать оплату из-за границы — запрещено. Конечно, пользователи в Украине ухитряются использовать сервис с помощью родственников, которые живут за границей, регистрируются в системе через другую страну или пользуются услугами посредников, а деньги из сервиса выводят через электронные кошельки и обменные пункты в Интернете. Однако все эти способы усложняют работу фрилансеров и продавцов, и официального прихода в страну системы PayPal многие уже давно очень ждут.

Еще несколько лет назад в Нацбанке заявляли о готовности выдать лицензию PayPal. И недавно директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в интервью СМИ подтвердил готовность к сотрудничеству с PayPal, однако отметил: компания не подавала документы для авторизации на украинском рынке.

"Мы совместно с Министерством цифровой трансформации находимся в контакте с компанией PayPal. Мы объясняли наши особенности регулирования, что необходимо для их авторизации на украинском рынке. Однако до сих пор в НБУ еще не поступило документов о намерении PayPal работать в Украине", — отметил Поддерегин.