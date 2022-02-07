Как перевести деньги в Украину из-за рубежа: советы фрилансерам и заробитчанам
С каждым годом украинцы из-за границы пересылают своим близким все больше денег. Немало валюты попадает в страну и через фрилансеров, которым платят заказчики из-за рубежа. Фокус разбирался, какие сервисы предоставляют возможность перевести валюту украинским получателям и по каким правилам осуществляются международные денежные переводы в Украину.
Частные переводы в Украину в 2021-м превысили $15 млрд, и это на четверть больше, чем годом ранее, сообщили в Национальном банке. Вопрос, как перевести деньги в Украину, вновь актуален.
Объемы перевода денег из-за границы в Украину стабильно увеличивались с 2009-го до 2013-го года, потом существенно просели в 2014 году, когда начались военные действия с РФ и появилась зона АТО и оккупированные территории. Понадобилось три года, чтобы объем переводов из-за границы вышел на прежний уровень и даже превысил его. Польша, США, Великобритания, Россия, Чехия — основные источники перевода денег в Украину. Еще в 2015-ом больше 25% всех поступлений приходили из России, а через пять лет, в 2020-ом, эта часть уменьшилась до 7,2%. В Нацбанке также сообщили, что по официальным каналам в Украину в 2021 году поступило $8,13 млрд. Из них через международные платежные системы – $3,15 млрд, через корсчета банков – $936 млн, а как оплата труда – $4,04 млрд. Неформальные каналы НБУ тоже учитывает – по ним в страну перевели $6,89 млрд.
Международные системы: как перевести деньги в Украину
В каждой стране Европы, а также в Азии, США, Канаде, Латинской Америке и странах Африки есть возможность перевести валюту в Украину через международные системы переводов. Основные – это Western Union, MoneyGram, RIA MoneyTransfer.
В Ощадбанке говорят, что эти системы наиболее часто используются для переводов частных лиц. В банке "Пивденный" среди самых популярных назвали эти же системы плюс Welsend.
Western Union: как воспользоваться быстрыми переводами в Украину
Western Union позволяет перевести деньги за несколько минут — с условием, что партнер компании (обычно это банк) будет открыт, а в кассе отделения будет достаточно нужной валюты. Партнеры у Western Union — ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Правэкс-Банк и другие украинские банки; можно получить перевод и в некоторых отделениях Укрпочты. Для получения наличной валюты можно выбрать любое отделение банка, который является партнером системы (то есть, практически любой), предоставить паспорт и детали отправления (контрольный номер денежного перевода (MTCN), сумму перевода, ФИО отправителя и страну, откуда был отправлен перевод).
Пересылать деньги через систему переводов Western Union клиент может в долларах, евро или гривне, а курс устанавливает сама Western Union. У таких переводов есть лимит — из Польши онлайн, например, можно переслать сумму до 20 тыс. злотых (около 140 тыс. грн или около $5 тыс). Лимиты есть и в банках, через которые отправитель совершает перевод. Например, в Польше PKO Bank Polski позволит в день перевести 25 тыс. злотых через отделение банка, в онлайн-системе банка можно совершить в день три операции по переводу в пределах все того же лимита 25 тыс. злотых.
Перевод денег из-за границы в Украину в 2022: какая при этом комиссия
Тарифы на переводы устанавливает сама система. Например, на данный момент из Польши онлайн можно перевести 100 злотых с комиссией 9,90 злотых (около 70 грн), а получателю будет доступно 685,15 грн. Например, 4 февраля самый лучший курс в украинских банках был — 6,99 грн./злотый или 699 грн за 100 злотых. То есть, курсовые потери при таком переводе неизбежны.
Western Union предупреждает, что такой тариф распространяется только на онлайн-перевод в момент запроса и может быть изменен.
Перевод из США $500 через систему Western Union обойдется дороже — $26 (около 700 грн), итоговые затраты и комиссии могут меняться в зависимости от способа внесения денег и получения их в Украине. Сама компания предлагает проверять условия и тарифы в каждом конкретном. Но общая тарифная политика понятна: чем выше сумма — тем меньший платеж нужно отдать за сам перевод.
MoneyGram: денежные переводы для частных лиц
С помощью MoneyGram, как и в случае с Western Union, можно перевести деньги онлайн или через любое отделение партнера системы (как правило, банк). Максимальная сумма перевода — $10 тыс., хотя в зависимости от страны могут быть и другие лимиты.
MoneyGram заявляет, что перевод в Украину можно получить уже через несколько минут, но уточняет: нужно учитывать график работы отделения, где получатель собирается забрать наличные.Важно
Какими будут затраты для отправки перевода через систему MoneyGram, отправитель узнает при отправлении. Сервис определяет ее самостоятельно, она зависит от географии, суммы и условий перевода. Например, при переводе из Украины в Польшу суммы от 200 до 3000 евро комиссия – 1,5% от суммы перевода. То есть, переводим 100 евро – платим 1,5 евро за сам перевод. Хотя будут еще и курсовые потери, которые станут известны лишь в момент самой транзакции.
При переводе из Польши минимальная комиссия составит 9 злотых (около 60 грн), при переводе эквивалента $1000 комиссия возрастает до 13 злотых (около 90 грн).
Стоит помнить: получатель перевода по этой системе не может выбрать валюту перевода — это решение принимает отправитель перевода.
RIA: две валюты на выбор для частных переводов
Система RIA MoneyTransfer поможет отправить и получить деньги в двух валютах — долларах и евро. Сервис заявляет, что перевод будет доступен через 10 минут после отправки. Получатель может обратиться за переводом в любой пункт выдачи в Украине.
Кроме прочего, сервис предлагает установить мобильное приложение и с его помощью переводить деньги из Польши в Украину. При сумме до 3 тыс. злотых (около 21 тыс. грн) комиссия составит 4 злотых (около 28 грн).
Обычно комиссия системы RIA MoneyTransfer составляет, в зависимости от направления (региона), от 0,8 до 2,5% от суммы перевода.
Максимальная сумма транзакции при отправлении — $7000 или €6500, а при выплате — $10 000 и €7000.
Некоторые банки на своих сайтах предлагают сравнить комиссии Western Union, MoneyGram и RIA при переводе конкретной суммы из определенной страны. Например, как выяснил Фокус, $100 из США выгодно отправлять с помощью RIA и IntelExpress, а $3000 из Польши — с помощью перевода через SWIFT.
Банковские переводы: комиссии, конвертация, финмониторинг
В банках совершать денежные переводы из-за границы в Украину можно в системе Интернет-банкинга, выбрав раздел SWIFT. Такой перевод считается одним из наиболее доступных форм расчетов в иностранной валюте, и он идет со счета одного физлица на счет другого физлица. Но также таким образом можно проводить и расчеты с юрлицами за границей – например, оплачивать бронь отеля или приобретение авиабилетов. Единственный минус — перевод идет 3-5 рабочих дней.
Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка, подчеркивает: выгоды использования системы SWIFT – это много валют на выбор, а также сравнительно низкая комиссия, до 200 грн. Хотя обычно размер комиссии зависит от банка, через который идет перевод, а также тарифного пакета клиента (тарифов конкретной платежной карты).
Кроме системы SWIFT, распространенным способом перевести валюту в Украину являются платежные карты международных систем Visa и Mastercard. В этом случае отправитель в своем интернет-банкинге просто вводит данные картсчета получателя (номер карты, 16 цифр), и отправляет перевод. Комиссии за перевод устанавливают зарубежные и украинские банки. Причем, вполне может быть, что будет и комиссия за отправление, и комиссия за зачисление средств. Стандартные комиссии для карточных переводов с иностранными банками в украинских банках составляют 1,5-2% от суммы. Но есть и минимальная комиссия в денежном выражении (например, минимум 50 грн. или 2 евро).Важно
В банке "Пивденный" Фокусу объяснили, что при переводе с карты на карту Mastercard комиссия для отправителя составляет 2,5% суммы, минимум — €2, или 7 польских злотых. Для переводов с карты на карту есть ограничения по сумме — не больше €850, не выше 3700 злотых за одну операцию, а в день — не более 10-ти переводов. Причем, общая сумма переводов в месяц не должна превышать €8500 или 37 тыс. злотых.
Кредобанк, как дочерний банк польского PKO Bank Polski, предложил клиентам особую услугу для заробитчан в Польше — открыть счет в польском банке в злотых и переводить деньги на счет в Кредобанке в Украине. Комиссия при сумме до 5 тыс. злотых составляет 10 злотых, а свыше 5 тыс. злотых — 0,25% от суммы.
Обычно финмониторинг не интересуется переводами в одном финучреждении при сумме до 400 тыс. грн (или $14 тыс.), если операция единоразовая, говорят в Ощадбанке. То есть, речь идет о единичном перечислении, а не регулярных переводах валюты из-за границы.
Директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичев подчеркнул: "Все зависит от характера переводов — наличия систематичности, очевидной родственной связи между участниками перевода и т.д. Действия финансового мониторинга могут проводиться и по платежам €5-6 тыс., но они не будут вызваны суммой платежа".
В Кредобанке отметили, что могут на основании дополнительных критериев задавать вопросы о происхождении средств перевода. Однако Александр Супрунович уточняет: такие вопросы не означают прекращение сотрудничества, если получатель убедит банк, что все законно, можно будет и дальше переводить и получать деньги без особых проблем.
Напомним, сегодня финансовый мониторинг банков опирается на Закон № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также Постановление НБУ №65 "Об утверждении положения о совершении банками финансового мониторинга" от 19 мая 2020 года. Как уже писал Фокус ранее, правила финансового мониторинга распространяются и на все операции физических лиц – от внесения наличных на счет до переводов за рубеж.
Payoneer: что и как используют фрилансеры, если надо перевести деньги в Украину
Особенность платформы Payoneer в том, что платежи между ее пользователями проводятся без комиссий. Поэтому сервисом пользуются фрилансеры, которые работают на различных международных площадках — например, Upwork или Depositphotos. Также сервис популярен среди онлайн-продавцов, торгующих на международных маркетплейсах Amazon, eBay, etsy.Важно
Если иностранный клиент оплатит сумму в норвежских кронах, а украинский исполнитель открыл счет Payoneer в долларах, то валюта автоматически конвертируется в процессе перевода. На платформе можно зарегистрироваться, как физлицо или ФОП. В Украине можно вывести деньги на свой банковский счет в гривне, долларах или евро.
Налоги на полученные доходы при этом получатель должен оплатить самостоятельно. Как сообщили Фокусу в пресс-службе Payoneer, платформа позволяет своим пользователям без дополнительных комиссий оплачивать НДС в Евросоюзе и Великобритании в евро и британских фунтах соответственно. В Украине после вывода денег на свою банковскую карту самозанятому физлицу, согласно нормам Налогового кодекса, необходимо заплатить 18% налога на доход физлиц и 1,5% военного сбора, а также подать в налоговую декларацию по итогам года. ФОПы традиционно платят единый налог и единый социальный взнос.
PayPal: система переводов вне Украины и не для украинцев
В мире оплаты за продажи товаров на Интернет-площадках часто идут через систему PayPal. Увы, сервис PayPal официально не представлен в Украине. Поэтому украинцам доступен только ограниченный функционал — с помощью сервиса можно оплачивать товары и услуги за границей, а вот получать оплату из-за границы — запрещено. Конечно, пользователи в Украине ухитряются использовать сервис с помощью родственников, которые живут за границей, регистрируются в системе через другую страну или пользуются услугами посредников, а деньги из сервиса выводят через электронные кошельки и обменные пункты в Интернете. Однако все эти способы усложняют работу фрилансеров и продавцов, и официального прихода в страну системы PayPal многие уже давно очень ждут.
Еще несколько лет назад в Нацбанке заявляли о готовности выдать лицензию PayPal. И недавно директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в интервью СМИ подтвердил готовность к сотрудничеству с PayPal, однако отметил: компания не подавала документы для авторизации на украинском рынке.
"Мы совместно с Министерством цифровой трансформации находимся в контакте с компанией PayPal. Мы объясняли наши особенности регулирования, что необходимо для их авторизации на украинском рынке. Однако до сих пор в НБУ еще не поступило документов о намерении PayPal работать в Украине", — отметил Поддерегин.