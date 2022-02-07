Як переказати гроші в Україну з-за кордону: поради фрілансерам і заробітчанам

З кожним роком українці з-за кордону переказують своїм близьким дедалі більше грошей. Чимало валюти потрапляє в країну і через фрілансерів, яким платять замовники з-за кордону. Фокус розбирався, які послуги дають можливість переказати валюту українським одержувачам і за якими правилами здійснюються міжнародні грошові перекази в Україну.

Приватні перекази в Україну в 2021-му перевищили $15 млрд, і це на чверть більше, ніж роком раніше, повідомили в Національному банку. Питання, як переказати гроші в Україну, знову актуальне.

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Обсяги переказу грошей з-за кордону в Україну стабільно збільшувалися з 2009-го до 2013-го року, потім суттєво просіли в 2014 році, коли почалися військові дії з РФ та з'явилася зона АТО й окуповані території. Потрібно було три роки, щоб обсяг переказів з-за кордону вийшов на колишній рівень і навіть перевищив його. Польща, США, Великобританія, Росія, Чехія є основними джерелами переказу грошей в Україну. Ще в 2015-му понад 25% усіх надходжень приходили з Росії, а через п'ять років, у 2020-му, ця частка зменшилася до 7,2%. У Нацбанку також повідомили, що офіційними каналами в Україну в 2021 році надійшло $8,13 млрд. З них через міжнародні платіжні системи — $3,15 млрд, через коррахунки банків — $936 млн, а як оплата праці — $4,04 млрд. Неформальні канали НБУ теж враховує — за ними в країну переказали $6,89 млрд.

Міжнародні системи: як переказати гроші в Україну

У кожній країні Європи, а також Азії, США, Канаді, Латинській Америці та країнах Африки є можливість переказати валюту в Україну через міжнародні системи переказів. Основні — це Western Union, MoneyGram, RIA MoneyTransfer.

В Ощадбанку кажуть, що ці системи найчастіше використовуються для переказів приватних осіб. У банку "Південний" серед найпопулярніших назвали ці системи плюс Welsend.

Western Union: як скористатися швидкими переказами в Україну

Western Union дозволяє переказати гроші за кілька хвилин — за умови, що партнер компанії (зазвичай це банк) буде відкритий, а в касі відділення буде достатньо потрібної валюти. Партнери Western Union — ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Правекс-Банк та інші українські банки; можна отримати переказ у деяких відділеннях Укрпошти. Для отримання готівкової валюти можна вибрати будь-яке відділення банку, який є партнером системи (тобто практично будь-який), надати паспорт і деталі відправлення (контрольний номер грошового переказу (MTCN), суму переказу, ПІБ відправника та країну, звідки було відправлено переказ).

Переказувати гроші через систему переказів Western Union клієнт може у доларах, євро чи гривні, а курс встановлює сама Western Union. Такі перекази мають ліміт — із Польщі онлайн, наприклад, можна переслати суму до 20 тис. злотих (приблизно 140 тис. грн або $5 тис). Ліміти є й у банках, якими відправник здійснює переказ. Наприклад, у Польщі PKO Bank Polski дозволить у день переказати 25 тис. злотих через відділення банку, в онлайн-системі банку можна здійснити в день три операції з переказу в межах того ж ліміту 25 тис. злотих.

[ + – ] На жаль, сервіс PayPal в Україні офіційно не представлений Фото: corona-wave

Переказ грошей з-за кордону в Україну в 2022: яка при цьому комісія

Тарифи на перекази встановлює сама система. Наприклад, наразі з Польщі онлайн можна переказати 100 злотих із комісією 9,90 злотих (приблизно 70 грн), а отримувачу буде доступно 685,15 грн. Наприклад, 4 лютого найкращий курс в українських банках був — 6,99 грн/злотий або 699 грн за 100 злотих. Тобто курсові втрати за умов такого переказу неминучі.

Western Union попереджає, що такий тариф поширюється лише на онлайн-переказ у момент запиту та може бути змінено.

Переказ із США $500 через систему Western Union коштуватиме дорожче — $26 (майже 700 грн), підсумкові витрати та комісії можуть змінюватись залежно від способу внесення грошей та отримання їх в Україні. Сама компанія пропонує перевіряти умови та тарифи в кожному конкретному. Але загальна тарифна політика зрозуміла: що вища сума — то менший платіж треба віддати за сам переказ.

MoneyGram: грошові перекази для приватних осіб

За допомогою MoneyGram, як і у випадку з Western Union, можна переказати гроші онлайн або через будь-яке відділення партнера системи (як правило, банк). Максимальна сума переказу — $10 тис., хоча, залежно від країни, можуть бути й інші ліміти.

MoneyGram заявляє, що переказ в Україну можна отримати вже за кілька хвилин, але уточнює: потрібно враховувати графік роботи відділення, де одержувач збирається забрати готівку.

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Якими будуть витрати на відправлення переказу через систему MoneyGram, відправник дізнається під час відправлення. Сервіс визначає її самостійно, вона залежить від географії, суми й умов переказу. Наприклад, за умов переказу з України в Польщу суми від 200 до 3 000 євро комісія — 1,5% від суми переказу. Тобто переказуємо 100 євро — платимо 1,5 євро власне за переказ. Хоча будуть ще й курсові втрати, які стануть відомі лише на момент транзакції.

За умов переказу з Польщі мінімальна комісія становитиме 9 злотих (приблизно 60 грн), за умов переказу еквівалента $1 000 комісія зростає до 13 злотих (майже 90 грн).

Варто пам'ятати: одержувач переказу за цією системою не може вибрати валюту переказу — це рішення ухвалює відправник переказу.

RIA: дві валюти на вибір для приватних переказів

Система RIA MoneyTransfer допоможе відправити й отримати гроші у двох валютах — доларах та євро. Сервіс заявляє, що переказ буде доступний за 10 хвилин після відправлення. Одержувач може звернутися за переказом до будь-якого пункту видачі в Україні.

Окрім іншого, сервіс пропонує встановити мобільний додаток і за його допомогою переказувати гроші з Польщі в Україну. При сумі до 3 тис. злотих (майже 21 тис. грн) комісія становитиме 4 злотих (приблизно 28 грн).

Зазвичай комісія системи RIA MoneyTransfer складає, залежно від напрямку (регіону), від 0,8 до 2,5% суми переказу.

Максимальна сума транзакції під час відправлення — $7 000 або €6 500, а при виплаті — $10 000 та €7 000.

Деякі банки на своїх сайтах пропонують порівняти комісії Western Union, MoneyGram і RIA під час переказу конкретної суми з певної країни. Наприклад, як з'ясував Фокус, $100 із США вигідно відправляти за допомогою RIA та IntelExpress, а $3 000 з Польщі — за допомогою переказу через SWIFT.

[ + – ] Переказати гроші в Україну: $100 із США вигідно відправляти за допомогою RIA та IntelExpress, а $3 000 з Польщі — за допомогою переказу SWIFT Фото: corona-wave

Банківські перекази: комісії, конвертація, фінмоніторинг

У банках здійснювати грошові перекази з-за кордону в Україну можна в системі інтернет-банкінгу, обравши розділ SWIFT. Такий переказ вважається однією з найбільш доступних форм розрахунків в іноземній валюті, і він йде з рахунку однієї фізособи на рахунок іншої фізособи. Але також так можна проводити і розрахунки з юросібами за кордоном — наприклад, оплачувати броню готелю або придбання авіаквитків. Єдиний мінус — переказ триває 3-5 робочих днів.

Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку, наголошує: вигоди використання системи SWIFT — це багато валют на вибір, а також порівняно низька комісія до 200 грн. Хоча зазвичай розмір комісії залежить від банку, через який йде переказ, а також тарифного пакета клієнта (тарифів конкретної платіжної картки).

Окрім системи SWIFT, найпоширенішим способом переказати валюту в Україну є платіжні картки міжнародних систем Visa та Mastercard. У цьому випадку відправник у своєму інтернет-банкінгу просто вводить дані картрахунку одержувача (номер картки, 16 цифр) і надсилає переказ. Комісії за переказ встановлюють закордонні й українські банки. Причому цілком можливо, що буде і комісія за відправлення, і комісія за зарахування коштів. Стандартні комісії для карткових переказів з іноземними банками в українських банках становлять 1,5-2% від суми. Але є й мінімальна комісія у грошовому вираженні (наприклад, щонайменше 50 грн або 2 євро).

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У банку "Південний" Фокусу пояснили, що в процесі переказу з картки на картку Mastercard комісія для відправника становить 2,5% від суми, мінімум — €2, або 7 польських злотих. Для переказів із картки на картку є обмеження за сумою — не більше 850 євро, не вище 3 700 злотих за одну операцію, а в день — не більше 10-ти переказів. При цьому загальна сума переказів на місяць не повинна перевищувати €8 500 або 37 тис. злотих.

Кредобанк, як дочірній банк польського PKO Bank Polski, запропонував клієнтам особливу послугу для заробітчан у Польщі — відкрити рахунок у польському банку злотих і переказувати гроші на рахунок у Кредобанку в Україні. Комісія при сумі до 5 тис. злотих становить 10 злотих, а понад 5 тис. злотих — 0,25% від суми.

Зазвичай фінмоніторинг не цікавиться переказами в одній фінустанові за сумою до 400 тис. грн (або $14 тис.), якщо операція одноразова, кажуть в Ощадбанку. Тобто йдеться про одиничне перерахування, а не регулярні перекази валюти з-за кордону.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічев наголосив: "Усе залежить від характеру переказів — наявності систематичності, очевидного спорідненого зв'язку між учасниками переказу тощо. Дії фінансового моніторингу можуть проводитися і за платежами €5-6 тис., але вони не будуть викликані сумою платежу.

[ + – ] Поширений спосіб переказати валюту в Україну – платіжні картки міжнародних систем Visa та Mastercard Фото: corona-wave

У Кредобанку зазначили, що можуть на підставі додаткових критеріїв ставити питання щодо походження коштів переказу. Проте Олександр Супрунович уточнює: такі питання не означають припинення співпраці, якщо отримувач переконає банк, що все законно, можна буде й надалі переказувати й отримувати гроші без особливих проблем.

Нагадаємо, сьогодні фінансовий моніторинг банків спирається на Закон № 361-IX "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення", а також Постанову НБУ №65 "Про затвердження положення про вчинення "банками фінансового моніторингу" від 19 травня 2020 року. Як уже писав Фокус раніше, правила фінансового моніторингу поширюються і на всі операції фізичних осіб — від внесення готівки на рахунок до переказів за кордон.

Payoneer: що та як використовують фрілансери, якщо треба переказати гроші в Україну

Особливість платформи Payoneer у тому, що платежі між її користувачами провадяться без комісій. Тому сервісом користуються фрілансери, які працюють на різних міжнародних майданчиках — наприклад, Upwork або Depositphotos. Також сервіс популярний серед онлайн-продавців, які торгують на міжнародних маркетплейсах Amazon, eBay, etsy.

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Якщо іноземний клієнт сплатить суму в норвезьких кронах, а український виконавець відкрив рахунок Payoneer у доларах, то валюта автоматично конвертується у процесі переказу. На платформі можна зареєструватися, як фізособа або ФОП. В Україні можна вивести гроші на свій банківський рахунок у гривні, доларах чи євро.

Податки на отримані доходи при цьому одержувач має сплатити самостійно. Як повідомили Фокусу в пресслужбі Payoneer, платформа дозволяє своїм користувачам без додаткових комісій сплачувати ПДВ у Євросоюзі та Великобританії у євро та британських фунтах відповідно. В Україні після виведення грошей на свою банківську карту самозайнятій фізособі, згідно з нормами Податкового кодексу, необхідно заплатити 18% податку на дохід фізосіб і 1,5% військового збору, а також подати в податкову декларацію за підсумками року. ФОП традиційно сплачують єдиний податок і єдиний соціальний внесок.

PayPal: система переказів поза Україною і не для українців

У світі оплати за продаж товарів на інтернет-майданчиках часто йдуть через систему PayPal. На жаль, сервіс PayPal офіційно не представлений в Україні. Тому українцям доступний лише обмежений функціонал — за допомогою сервісу можна оплачувати товари та послуги за кордоном, а от отримувати оплату з-за кордону заборонено. Звичайно, користувачі в Україні примудряються використовувати сервіс за допомогою родичів, які живуть за кордоном, реєструються в системі через іншу країну або користуються послугами посередників, а гроші із сервісу виводять через електронні гаманці й обмінні пункти в інтернеті. Однак усі ці способи ускладнюють роботу фрілансерів і продавців, й офіційного приходу в країну системи PayPal багато хто вже давно дуже чекає.

Ще кілька років тому в Нацбанку заявляли про готовність видати ліцензію PayPal. І нещодавно директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін в інтерв'ю ЗМІ підтвердив готовність до співпраці з PayPal, однак зазначив: компанія не подавала документи для авторизації на українському ринку.

"Ми спільно з Міністерством цифрової трансформації знаходимося в контакті з компанією PayPal. Ми пояснювали наші особливості регулювання, що необхідно для їх авторизації на українському ринку. Проте досі в НБУ ще не надійшло документів щодо наміру PayPal працювати в Україні", — зазначив Поддєрьогін.