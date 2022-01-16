Валюта, акции, дефолт. Топ-5 фильмов о финансах и фондовом рынке

Заработать миллиарды, пройти экстремальный карьерный путь, добиться высот в финансах, прославиться и обогатиться – этих тем современный кинематограф касается очень часто. Фокус решил выяснить, в каких фильмах финансовый мир с его рисками и перспективами описан наиболее детально и правдоподобно.

"Лжец, великий и ужасный" / The Wizard of Lies

Фильм оскароносного режиссера и сценариста Барри Левинсона вышел на экраны весной 2017, он снят по одноименной книге журналистки Дианы Энрикес, которой посчастливилось взять интервью у создателя одной из крупнейших в мире финансовых пирамид. Эта картина о том как эффект масштаба помогает скрыть откровенное мошенничество. Главный герой Бернард Мейдофф был председателем совета директоров американского внебиржевого рынка акций NASDAQ и долгое время считался ключевой фигурой на американском фондовом рынке. Масс-медиа называли его "столпом Уолл Стрит", и не без причин. Его инвестиционная компания Madoff Investment Securities просуществовала больше 45 лет и была одной из крупнейших в стране.

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[ + – ] "Лжец, великий и ужасный" — русский трейлер

Репутацию Бернарда Мейдофф подкрепляла активная общественная деятельность и щедрая благотворительность. Потому его хедж–фонд и клиринговая компания несколько десятилетий пользовались доверием инвесторов и контролирующих органов. Появившаяся в 2000-х новость о том, что Мейдофф собирал инвестиции для сделок, которые в действительности никогда не проводились, причем, практиковал эту примитивную, в общем, схему более 20 лет, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

[ + – ] Кадр из фильма "Лжец, великий и ужасный" / The Wizard of Lies Фото: Кадр из фильма

Возможно, рассказывая эту историю, Барри Левинсон немного сгустил краски в том, что касается драмы, якобы разгоревшейся в семье мошенника на фоне разоблачения, зато обстоятельства судебного дела Мейдофф передал аккуратно и в подробностях. Фильм полезно посмотреть тем, кто в серьез задумывается о том, куда бы вложить свои кровные, и кто намерен расширить спектр финансовых инструментов. Он поможет избавиться от стереотипных представлений о том, как должна выглядеть "серьезная компания, заслуживающая доверия", отучит верить косвенным признакам надежности и заставит копать глубже.

"Игра на понижение" / The Big Short

Драма Адама Маккея, выпущенная в прокат в 2015 году, повествует о событиях 2007 – 2008-го. Кинофильм снят по книге американского финансового журналиста Майкла Монро Льюиса. Главный герой – реальная личность – основатель хедж–фонда Scion Capital, LLC Майкл Бьюрри. Он оказался одним из тех немногочисленных дальновидных инвесторов, которым удалось предсказать глобальный финансовый кризис 2008 года и падение рынка недвижимости и рынка ипотечного кредитования.

[ + – ] Игра на понижение. Официальный трейлер

Пожалуй, самая важная в этом фильме фраза звучит уже в начале: "Главный признак раздувания рынка – рост объема и сложности биржевых спекуляций". Ее произносит Бьюрри, когда просит сотрудников не просто составить для него список топовых ипотечных облигаций, а собрать подробную информацию о том, какие ипотечные кредиты обеспечивают каждую из них. Необычность этого задания заключалась в том, что за каждой облигацией стояли десятки тысяч разных кредитов, и значительную их долю составляли мелкие займы физлицам. Речь шла об огромном объеме довольно скучной, однообразной работы, с которой никто не хотел возиться. Тем более что эти самые ипотечные облигации в описываемый период считались едва ли не самыми надежными на рынке, никто и не думал, что они нуждаются в такой тщательной проверке, ну, или почти никто.

[ + – ] Кадр из фильма "Игра на понижение" / The Big Short Фото: Кадр из фильма

Изучая запрошенные данные, Бьюрри заметил, что большинство облигаций обеспечены кредитами с плавающей ставкой. И когда ставка поднимается, заемщик зачастую оказывается к этому не готов — не может больше платить. Главный герой предсказывает, что скоро накопится критическая масса таких проблемных ипотечных кредитов, и облигации просто обесценятся. Фильм будет полезен тем, кто хочет понять природу "финансовых пузырей" — каким образом они возникают, как долго могут раздуваться, а главное, кто остается в выигрыше после того, как они, наконец, лопнут.

"Дефолт" / Default

Драма южнокорейского режиссера Чхве Гук-хи "Дефолт", которая вышла в прокат в 2018 году, основана на реальных событиях – азиатском финансовом кризисе 1997 года. Действие фильма переносит зрителей в Сеул, где представители центробанка Кореи осознают приближение сильнейшего в истории страны экономического кризиса и начинают совершать шаги по предупреждению и преодолению приближающегося цунами. Фильм довольно доступно рассказывает о сложных составляющих глобального финансового мира. Прежде всего, о рынке ценных бумаг, который рухнул под влиянием действий иностранных инвесторов, которые покидали свои инвестиции (срочно избавлялись от ценных бумаг, эмитированных компаниями страны и самой Кореей).

В картине также представлены последствия закредитованности экономики Кореи на тот момент, когда огромные массивы кредитов страна больше не могла обслуживать, что вело ее к объявлению дефолта. Одной из причин усугубления кризисных явлений стала и сильнейшая закредитованность предприятий в стране. Причем, как выясняют служащие центробанка, многие кредиты выдавались без обеспечения или под обязательства по ранее выданным кредитам. Итогом стали миллиарды, выданные компаниям без реальных залогов и бизнес-планов. То есть, создание хрупкой финансовой пирамиды.

[ + – ] Фильм "Дефолт" — русский трейлер

"Компании заключают сделки, не заботясь об их рентабельности, банки слепо выдают ссуды, политики их лоббируют, инспекция не работает, рука руку моет", — говорит один из персонажей "Дефолта". Паника, начавшаяся с рынка ценных бумаг, быстро переметнулась на банковский сектор, а неспособность Банка Кореи продолжать поддерживать нацвалюту вливаниями из истощившихся резервов повлияла на курс – корейская вона резко девальвировала к доллару. На пороге полнейшего дефолта высшие чины Кореи пытаются разработать план спасения экономики. И в это же время режиссер умело направляет внимание зрителя на других персонажей. Проблематики "маленького человека", обычная жизнь и бизнес которого находятся под прямым влиянием ситуации в стране, часто касаются и другие корейские кинокартины, и "Дефолт" здесь не исключение. Но с помощью этого приема режиссеру удается усилить драматизм истории.

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Интересна и еще одна группа персонажей – активных делков, которые успевают заработать на кризисе миллионы. В фильме подробно показывается, как экономический кризис задевает, по сути, всех – компании становятся банкротами, люди пытаются продать все, чтобы рассчитаться по долгам и не попасть в тюрьму, рынок недвижимости обваливается, а клиенты банков штурмуют их с требованием выдать деньги со счетов. Исторически Южная Корея преодолела кризис 1997 года, благодаря МВФ. В фильме, впрочем, МВФ показывается весьма с негативной стороны – как организация, которая "стремится контролировать экономику Кореи". Хотя именно вливания фонда тогда позволили тогда Корее получить отсрочку в выплате внешних займов и стабилизировать национальную валюту и банковский сектор.

Определенным смысловым резюме "Дефолта" являются слова представительницы центробанка госпожи Хан: "Кризисы повторяются. Чтобы встретить их во всеоружии, надо задавать вопросы и проверять факты, нельзя принимать ничего на веру, надо смотреть на мир открытыми глазами".

[ + – ] Кадр из фильма "Дефолт" / Default Фото: Кадр из фильма

"Биржа" / Baazaar

Индийская драма с элементами детектива "Биржа" (режиссер Гауравв К. Чавла, 2018 год) – не совсем обычное индийское кино с его ключевыми составляющими "хороший-плохой-танцы". Здесь весь сюжет завязан на Мумбайской фондовой бирже (Bombay Stock Exchange, BSE, работает в Мумбаи с 1875 года). И хотя, как всегда с индийским кино, на первом плане — характеры главных персонажей (Ризван, Прийя, Шакун), биржа, брокерская работа, котировки акций, заработок на торговле ценными бумагами – также важная часть кинокартины.

[ + – ] Кадр из фильма "Биржа" / Baazaar Фото: Кадр из фильма

Что же касается сюжета, то здесь молодой выпускник индийского университета Ризван Ахмед отправляется из провинции в мегаполис Мумбаи в надежде добиться карьерного взлета, уповая на возможную работу с богатым бизнесменом и инвестором Шакуном Котари, который сам – из бедной семьи, но с помощью деловой хватки и хитрости сумел пробиться и стать одним из богатейших людей страны.

В фильме акцентируется внимание на мечте, которая становится стимулом для действий, по сути, стимулом и мотивацией для самой жизни. "Мечта нужна, чтобы жить", — эта фраза в разной формулировке звучит из уст героев фильма.

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Молодому Ризвану действительно удается трудоустроиться в Мумбаи, где он становится брокером фондовой биржи. Здесь же зритель получает важнейшие сведения о финансовом мире – работе брокеров, которая часто связана с инсайдерской информацией, благодаря которой специалисты биржи понимают, покупать или продавать акции той или иной компании. В фильме показана и зависимость котировок акций компании от ситуации в самой компании, чьи акции торгуются. Например, когда котировки крупной аграрной компании падают под влиянием забастовок и сорвавшегося слияния с другой агрокомпанией, или когда идет обвал акций телеком-компании, которая не получила заветную лицензию от Министерства связи.

В целом, в фильме, так как это все же индийское кино, естественно, муссируются традиционные "фишки" Болливуда — мечта, преданность, предательство, справедливость, достижения. Но все действия в картине разворачиваются через призму бизнеса и фондового рынка, давая зрителям определенные знания в сегменте акций и брокерской работы с ценными бумагами. Хотя, конечно же, этот фильм дает общие и очень упрощенные сведения, и внимание зрителя авторы фильма направляют на героев и их историю, а не на финансовый мир Индии.

"Волк с Уолл-стрит" / The wolf of Wall street

Фильм вышел в прокат в декабре 2013 года. Пожалуй, самый поучительный момент в этой черной комедии Мартина Скорсезе – финальная сцена. Человек, который сделал состояние на том, что создавал ложный ажиотаж вокруг дешевых акций, вводя инвесторов в заблуждение относительно их ценности, поднимается на сцену масштабного мотивационного мероприятия, берет в руки микрофон и обращается к публике. Всем известно, что это мошенник, его давно разоблачили и признали виновным на суде. Однако, вот он на свободе, в элегантном костюме, выступает перед респектабельной аудиторией, купившей недешевые билеты, чтобы его послушать. И это не фантазия авторов, а реальная история жизни человека, чья автобиография — в основе сюжета этой кинокартины.

[ + – ] Отрывок из фильма "Волк с Уолл Cтрит": искусство продаж

Главный герой — Джордан Белфорт, основатель компании Stratton Oakmont – и в реальности получил 22 месяца тюрьмы за махинации с ценными бумагами. Он искусственно провоцировал спрос на акции сомнительных компаний, повышал цену, а потом резко сбрасывал, от чего страдали инвесторы, успевшие в них инвестировать. Суд обязал Белфорта выплатить пострадавшим вкладчикам компенсации на общую сумму $100 млн. К тому же, его деятельность на фондовом рынке после разоблачения закончилась. Однако история стремительного обогащения на ложном хайпе приобрела такую популярность, что превратилась в самостоятельный источник доходов. Сегодня Белфорт – востребованный мотивационный спикер и автор бестселлера.

[ + – ] Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" / The wolf of Wall street Фото: Кадр из фильма

Фильм заставляет задуматься о том, почему в наше время в бизнесе громкое имя часто оказывается важнее хорошей репутации, а отрицательное паблисити конвертируется в деньги не хуже положительного. Зрителям, интересующимся покупкой ценных бумаг, стоит посмотреть "Волк с Уолл-стрит" хотя бы для того, чтобы понять, как формируется текущая стоимость акций компаний, от чего зависят ее колебания, кто и как способен ею манипулировать, и чего стоит опасаться инвесторам.