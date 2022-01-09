Создать успех, узнать себя: топ-5 знаковых книг для руководителей и бизнесменов

Развитие карьеры и достижение успеха в современном мире неразрывно связано с пониманием процессов, которые происходят в социуме, в поведении и мышлении человека. Фокус изучил пять знаковых книг, которые помогут в развитии деловых навыков, а значит, и в карьерном росте.

Роберт Чалдини, "Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха"

Американский социальный психолог Роберт Чалдини в своей книге "Психология влияния" детально исследует стандарты и клише, которыми руководствуются люди в своей повседневной жизни. По его мнению, человеку для выживания просто необходимо автоматическое поведение, и оно же превалирует в большинстве человеческих действий и является эффективной формой поведения.

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"Поскольку внешние раздражители, переполняющие нашу жизнь, становятся все более запутанными и переменчивыми, нам все сильнее придется зависеть от "быстрых клавиш", чтобы справиться с ними", — пишет Чалдини. В своей книге он не только рассматривает живые жизненные примеры влияния одних людей на других, но и дает понятные подсказки, как не попасть на удочку влияния, а также, как самому эффективно влиять на других. Среди прочего, автор уделяет много внимания понятию "авторитет" и объясняет беспрекословное подчинение таким авторитетам большинством людей, даже если указания и смыслы от имени таких авторитетов ошибочны.

[ + – ] "Знание о себе — особенно о том, как мы ведем себя, когда сила воли нас подводит, — основа самоконтроля" Фото: pexels.com

"Осознание влияния авторитета должно нам помогать противостоять ему". Этот тезис выглядит особенно актуальным в свете растущего влияние "лидеров общественного мнения" в социальных сетях. Книга Чалдини подробно и обоснованно объясняет читателю, каким образом выстраивать коммуникации и как реагировать адекватно с теми, кто заинтересован во влиянии на нас, в частности, с мошенниками, продавцами, маркетологами.

Брайан Клег, Пол Бич "Интенсивный курс: управление людьми"

Книга является незаменимым пособием для руководителя или владельца бизнеса, который стремится узнать как можно больше о работе со своей командой. При этом, авторы разграничивают понятия "лидер" и "менеджер".

"Лидерство – это именно то, что придает смысл профессиональной жизни. Ваши ценности, как лидера, личные качества и даже мысли должны пропитывать всю жизнь вашей организации. Деятельность руководителя-лидера можно довольно точно охарактеризовать словами Махатмы Ганди "Быть тем, что ты хочешь изменить", — пишут авторы книги "Интенсивный курс: управление людьми".

Важно, что в книге есть не только мощная теоретическая часть, объясняющая модели поведения руководителя-лидера и его подчиненных, но и целый ряд практических упражнений и техник. Среди них, например, техника "Вдохновляем окружающих", техника "Стратегия", "Риск и неудача", "Помогать или не мешать" и многие другие. Вся книга пропитана практическими советами по кадровому менеджменту, а одним из ключевых месседжей является информация о принятии решений.

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Путь к великой цели. Книга от автора "Игр разума", которую обязательно стоит почитать

"Решения необходимы, чтобы "запускать" те или иные процессы, и время от времени от вас действительно будет требоваться принимать их. Чем успешнее вы сумеете побудить своих сотрудников к осуществлению своего решения, тем больше вы поспособствуете их развитию и тем лучше выполните свои подлинные обязанности руководителя", — пишут авторы книги Брайан Клег и Пол Бич.

Пол Слоан, "Искусство мыслить незаурядно. Упражнения для мозга и поиска творческих решений"

Книга Пола Слоана помогает разобраться в том, почему и в каких случаях человек использует шаблоны и стереотипы, а когда подключает к работе дивергентное мышление, и чем именно разные типы мышления могут быть полезны в работе и процессах развития личности. В книге подробно описано, как использовать латеральное мышление, аналитическое мышление, как развить умение решать проблемы, в каком случае можно и нужно применять выигрышные методы аргументации, что делать для улучшения памяти и для реализации своих идей.

"Обычный человек, размышляющий над каким-либо вопросом, будет, скорее всего, придерживаться конвергентного метода мышления, однако великолепный мыслитель этим не ограничится. Иногда нам нужно становиться аналитиками, критиками, судьями или расчетливыми мыслителями, но если мы будем использовать этот подход слишком часто, то наше мышление со временем станет ограниченным, связанным или даже разрушительным. Если мы хотим стать великолепными мыслителями,то нам необходимо научиться рассматривать множество возможностей, подходить к решению проблем с различных точек зрения", — пишет Слоан. Он призывает думать творчески, оценивать свои идеи, определять свои приоритеты, повышать емкость своей памяти и принимать сложные решения.

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Для этих и других важных шагов автор подробно описывает собственную методику, которая будет полезна руководителям и тем, кто стремится к личностному и карьерному развитию.

Келли Макгонигал, "Сила воли. Путь к власти над собой"

Доктор философии, психолог и профессор Стэнфорда, обладательница высшей награды Стэнфордского университета для преподавателей Келли Макгонигал специализируется на изучении зависимости психического и физического состояния человека. Ее книга "Сила воли. Пусть к власти над собой" посвящена способам человека узнать больше о самом себе, что позволит корректировать свое поведение действительно в соответствии с собственными стремлениями, но при этом, не попадая в ловушку ложных стимулов и псевдожеланий.

[ + – ] "Мы должны развивать свой ум, непрерывно оттачивать свои умения и расширять компетентность, чтобы не отстать" Фото: pexels.com

"Знание о себе — особенно о том, как мы ведем себя, когда сила воли нас подводит, — основа самоконтроля. Поэтому курс "Наука о силе воли" и данная книга посвящены распространенным сбоям самообладания. Каждая глава разоблачает общепринятое заблуждение о самоконтроле и предлагает новый подход к волевым испытаниям. Мы произведем своеобразное вскрытие каждой нашей оплошности. Что приводит к неудаче, когда мы поддаемся соблазну или откладываем то, что должны сделать? Что это за фатальная ошибка и почему мы ее совершаем? Самое главное, мы найдем способ спасти себя от злого рока и превратим знания об ошибках в стратегии успеха", — пишет автор во вступительной главе своей книги. По ее мнению, сила воли — это своего рода мышца, которую можно натренировать. В своей книге Макгоникал рассматривает причины человеческих слабостей, дает много примеров научных поведенческих исследований, а также касается такой важной темы, как желания, и почему они кажутся счастьем.

"Хотя мы живем в мире, который устроен так, чтобы заставить нас желать, мы можем — просто будучи внимательными — видеть дальше этих призывов. Понимание происходящего не сократит ваши желания, но даст вам шанс использовать силу "Я не буду", — уверена профессор Макгоникал.

Стивен Р. Кови, "7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности"

Бестселлер, который находится в библиотеках миллионов людей во всем мире, — книга Стивена Р. Кови "7 навыков высокоэффективных людей". Эта работа американского писателя, предпринимателя и мотивационного спикера – из серии тех бизнес-книг, которые дают четкие и внятные определения довольно сложным понятиям, среди которых, конечно же, и понятие "высокой эффективности".

"Один из самых важных уроков, которые я получил в своей жизни, звучит так: если вы хотите достичь высочайших целей и добиться выполнения самых сложных задач, сформулируйте принцип, или естественный закон, определяющий результаты, к которым вы стремитесь, и следуйте ему. То, как мы применяем тот или иной принцип, в значительной степени определяется нашими уникальными преимуществами, талантами и творческими способностями, однако в конечном итоге успех любого начинания всегда приходит благодаря тому, что человек руководствуется принципами, с которыми этот успех связан", — пишет Кови.

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По его мнению, учитывая стремительные технологические изменения и рост конкуренции, которому способствует глобализация рынков и технологий, люди должны не только быть образованными, но и постоянно повышать уровень своих знаний, создавать себя заново.

"Мы должны развивать свой ум, непрерывно оттачивать свои умения и расширять компетентность, чтобы не отстать. На работе руководство постоянно подталкивает нас к погоне за результатами, и тому есть серьезные причины. Конкуренция жестока, на кон поставлено выживание. Наша культура и Уолл-стрит требуют немедленных результатов. Однако принцип баланса между необходимостью удовлетворять сегодняшние требования и потребностью инвестировать в развитие способностей, которые позволят добиться успеха завтра, обойти невозможно", — пишет автор.

В своей знаменитой книге Кови последовательно и в достаточно легком стиле излагает навыки, которые действительно необходимы для достижения успеха. Причем, речь идет не только о сфере бизнеса и материальных благ, но и о межличностных отношениях, и о браке.

В книге Кови выстроил целую парадигму: семь навыков высокоэффективных людей. В ней основными составляющими являются следующие:

Будьте проактивны Начинайте, представляя конечную цель Сначала делайте то, что необходимо делать сначала Думайте в духе "Выиграл/Выиграл" Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым Достигайте синергии "Затачивайте пилу".

"Навык 7 – это навык обновления, регулярного, сбалансированного обновления четырех основных составляющих человеческой жизни. Это навык постоянного совершенствования, который создает восходящую спираль роста, поднимающую вас на новые уровни понимания и применения каждого из навыков по мере их освоения", — пишет автор бестселлера.

Стивен Кови последовательно вдохновляет на изменение себя и выстраивание парадигмы собственного успеха.

"Станьте проводником перемен", — говорит Кови.