Прокачка мозга. Что такое креативность и как ее развивать

Креативность: это волшебное слово в последние годы произносят все кому не лень. В объявлениях о вакансиях оно встречается особенно часто.

Работодатели из самых разных отраслей упоминают креативность в списке требований к потенциальному сотруднику или указывают, что она будет преимуществом при сопоставимом уровне квалификации. Ирония в том, что многие из них смутно представляют себе смысл понятия креативности.

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В толковом словаре оно объясняется так: "Способность принимать нетривиальные решения, генерировать принципиально новые идеи и образы". Американский психолог Элис Пол Торренс, исследовавший природу творчества, в свое время дал совершенно другое определение креативности. С его точки зрения, это повышенная чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний.

Мысли о далеком: как проверить свою креативность

Аналитик международного кадрового агентства Human Intelligence Алиша Грэм в колонке, написанной для Observer, отмечает, что работодателю, ищущему креативного сотрудника, как правило, нужен человек с "дистальным виденьем". То есть тот, кто способен явственно представить себе нечто максимально далекое от собственного опыта.

"Большинство людей принимают решения, исходя из того, что видели, слышали или читали, то есть, по сути, основываются на прошлом, а хрустальная мечта любого инвестора заключается в том, чтобы предугадать будущее. Вот бизнес и охотится за нестандарт­но мыслящими, с ними есть хоть какой-то шанс отойти от шаблонов вчерашнего дня", — подчеркивает Алиша.

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Руководитель Дартмутской лаборатории социальной нейробиологии Меган Мейер, будучи еще докторантом в Принстоне, была задействована в команде, проводившей занятный эксперимент. В нем участвовали две группы испытуемых: в первой были совершенно обычные люди, во второй — представители американской творческой элиты. Им предложили выполнить несколько одинаковых заданий на проксимальное и дистальное моделирование, то есть на способность мыслить о близком и далеком.

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Для проксимального — представить событие, которое должно произойти в течение 24 часов. Для дистального — то, что должно случиться через 100 лет. Для проксимального — представить покупку подарка в универмаге своего города. Для дистального — представить ожидание в очереди за такси в Токио. Для проксимального — представить себя на вечеринке, где нет знакомых. Для дистального — представить себя Бараком Обамой, который пытается утешить друга. Для проксимального — представить себя утром по дороге в кафе. Для дистального — представить себя утром по дороге в кафе, будучи человеком другого пола.

Во время выполнения заданий испытуемых тестировали с помощью сканера функциональной магнитно-резонансной томографии. Когда участников эксперимента просили думать о чем-то близком, томограф показывал примерно одну и ту же картину у обычных людей и у творческой элиты. Зато когда просили пофантазировать о далеком, у представителей второй группы отмечали гораздо более высокие показатели активности мозга.

[ + – ] Испытуемых тестировали с помощью сканера функциональной МРТ

Творческое мышление: сознание или подсознательное

Очень похожее исследование проводили на базе Медицинской школы Пенсильванского университета. В результате выяснилось, что у обычных людей и тех, за кем признают исключительную креативность, во время решения задач активны разные зоны мозга. У креативных из 25 наиболее активных зон 12 находились в дефолт-системе мозга, охватывающей участки медиальной префронтальной коры, поясной коры и теменной доли. Четыре находились в "сети выявления значимости", основная часть которой сосредоточена в островковой коре. У обычных людей из 25 наиболее активных участков только пять находились в коре головного мозга, остальные — в подкорковой части. Так ученые развенчали популярный миф о том, что корень творчества якобы находится в плоскости подсознательного, оказывается, все наоборот. Во время творческой деятельности активна именно кора, отвечающая за осознанное восприятие и осмысление действительности.

Очень упрощенно и схематично высшую мозговую деятельность человека можно описать так. Сеть выявления значимости собирает информацию от органов чувств — распознает то, что мы увидели, услышали или восприняли каким-то другим способом. Сигналит дефолт-системе, отвечающей за мышление, что все это надо осмыслить. Дефолт-система делает выводы о реальности и передает сигнал центральной исполнительной сети, которая выстраивает сценарий наших действий. Мы что-то предпринимаем, говорим или, напротив, занимаем выжидательную позицию — реальность как-то на это реагирует. Органы чувств считывают реакцию, и процесс передачи данных повторяется.

Хрустальная мечта любого инвестора заключается в том, чтобы предугадать будущее. Вот бизнес и охотится за нестандартно мыслящими Аналитик международного кадрового агентства Human Intelligence Алиша Грэм

Как правило, между моментами активности разных систем коры мозга требуется временной зазор, они включаются одна за другой. Однако, судя по результатам недавних исследований, у особо креативных людей — тех, кого называют талантливыми или даже гениальными, — все три системы могут активничать одновременно. Тут нужно учитывать, что сканер томографа передает информацию о процессах, происходящих в мозге, не мгновенно, а с небольшим опозданием. Так что нельзя с уверенностью сказать, вправду ли это одновременное включение или просто значительное сокращение временного интервала, то есть более быстрый обмен информацией между разными участками коры.

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Стимулирование таланта: упражнения на креативность

Второй вариант был бы хорошей новостью для человечества. Если все дело в скорости обмена импульсами между нейронами, значит, креативность не так уж сложно стимулировать медицинскими средствами. Того, что нейрофизиологи знают о креативности, для создания подобного препарата недостаточно. Однако существуют теории о том, как можно до некоторой степени усилить свою креативность с помощью ментальных упражнений. Вот некоторые из них.