Асфальтируйте тропинки, а не дороги. Почему важно умение поставить себя на место клиента

Умение посмотреть на свой продукт глазами клиента иногда оказывается сложнее, чем сама разработка продукта.

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"Для оформления продукта или получения посылки нужен только паспорт и ИНН" – гласит маркетинговый слоган. Ну не носят клиенты с собой паспорт. Ищите паспорт сами. Возьмите клиента немедленно, пока он еще думает о вас!

"Скачайте приложение и оформите заказ" – я не хочу качать приложение. Оформляйте заказ немедленно.

"Сохраняйте упаковку и гарантийные талоны" – мне негде хранить это барахло. Не обслужите нормально – в следующий раз сами у себя будете покупать этот утюг.

"Дайте дисконтную карточку для получения скидки" – если бы я носил с собой все дисконтные карточки, я бы пришел в ваш магазин с чемоданом. Вы видите чемодан? Нет! Давайте скидку без карточки, вы же понимаете, что я не переплачу за эту покупку и просто уйду.

Многие из нас в глубине души, никому особо в этом не признаваясь, могут думать, что делают одолжение клиентам, обслуживая их и решая их проблемы. Но это ловушка.

Конечно же, это клиент делает нам одолжение, выбирая наш продукт. И только клиент решает, вернется он к нам или нет, даст нам шанс или нет. Клиент уволит нас раньше, чем мы первый раз подумаем, о том, что он зажрался.

[ + – ] Только клиент решает, вернется он к нам или нет, даст нам шанс или нет Фото: Gustavo Fring from Pexels

Смотрите на процессы глазами клиентов. Асфальтируйте тропинки, а не дороги. Потому что дороги — это то, как вы хотите, чтобы ходили клиенты, а тропинки — это то, как удобно ходить самим клиентам.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.