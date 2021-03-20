Откуда берутся кэшбеки. Как государство хочет "нагреть" владельцев банковских карт

Текст будет длинный и я не рассчитываю на то, что его прочтут все мои подписчики, но очень бы хотелось, чтобы его прочли депутаты, которые по роду своих обязанностей должны понимать за что они голосуют.

Сразу хочу расставить точки над i — для меня это уже вопрос не про деньги. Я вижу, что под знаменем борьбы за защиту интересов предпринимателей может произойти обыкновенный дерибан.

Я не могу терпеть несправедливость, и я хочу, чтобы независимо от того, как разрешится ситуация с регулированием эквайринга, выиграли клиенты, а не владельцы крупных сетей или, не дай Бог, владельцы "зажравшихся" банков (55% которых по активам государственные).

Но вначале краткий ликбез о том, как работает рынок.

Уверен 99% тех, кто обсуждает эту тему, не до конца владеет вопросом, а он, на самом деле, не очень сложный.

Когда клиент платит картой в магазине, магазин платит банку, который установил терминал 1,8-2,7% (кто как договорился или какой банк выбрал).

Для простоты возьмем, например, 2,5%.

Эта комиссия распределяется следующим образом:

1,5 процентных пункта (пп) или 60% в нашем примере, получает банк, который выпустил карту, которая заплатила в магазине. Это называется interchange fee.

0,025пп или 1% забирает себе Visa или MasterCard.

0,975пп или 39% забирает себе банк, который установил терминал.

Важно

Истина в вине. Почему хороший продажник действует в интересах клиента, а не работодателя

У банка, который поставил терминал, есть затраты на амортизацию терминалов, персонал, который их обслуживает и расставляет по точкам, расходные материалы, ПО терминалов. Прибыль у него, от силы, 0,3пп и это очень оптимистично.

Банк, который выпустил карту, получает больше всех. Тут есть чем поживиться.

Как мы тратим эти деньжищи?

0,9-1пп (65%) в среднем идет на кешбэки клиентам. С начала проекта мы выплатили уже более 1,8 млрд.грн кешбэка, и здесь уплачено более 350 млн.грн. налогов.

0,2-0,3пп это расходы, связанные с эмиссией карт, их логистикой, обслуживанием, фрод, который по правилам платежных систем, в некоторых случаях относится на эмитента.

Остальное прибыль — 0,3пп.(20% от полученных 1,5%).

Ликбез окончен.

Важно

Финансовый пылесос. В чьих интересах, и на чью экономику работают украинские банки

Теперь к сути моего предложения.

Куда бы не передали эти 1-1,5 % в случае регуляции — оставят ли их банкам или отдадут ритейлерам, необходимо законодательно закрепить, чтобы 1% от каждой траты по карте в Украине шел на скидку или кешбэки клиентам.

Оставите как сейчас, тогда надо обязать банки это делать (хоть они и сейчас почти все это делают, но добровольно).

Передадите эти деньги торговцам — обяжите торговцев давать скидку 1% при оплате картой.

Сегодня торговцы, при лоббировании закона, обещают снизить цены, но этого точно не произойдет. Никто никогда не докажет, что цена не снизилась.

Цены будут такие же, но нам скажут, что мы их снизили, просто курс вырос или входная цена подросла или еще 100500 причин, которые невозможно проверить.

Заботитесь о клиентах, тогда платите клиентам 1%, который вы под знаменем защиты их интересов себе отвоевали. Или, что намного проще, обязать банки платить этот 1%, чтобы это была не маркетинговая инициатива Моно или Привата, а законодательно закрепленная норма.

Тогда у этой темы будет реальный бенефициар — Клиент!

Учтите, кстати, что если 1% клиент получает в виде скидки, то налогов нет, а если в виде кешбэка у банка, то налоги есть.

Если этого не сделать, а просто снизить тариф — банки поднимут абонплату на терминалы и маленькие торговцы ничего не выиграют, крупные торговцы никаких цен не снизят, кешбэки банков закончатся. В результате проиграют маленькие предприниматели и клиенты банков, а в выигрыше останутся крупные сети.

Тут много говорят про олигополию на финансовом рынке, и именно поэтому надо отрегулировать банки, но я вам советую посмотреть наш публичный дашборд. Тут есть траты наших клиентов в разных категориях и на кого они приходятся. В каждой категории ТОП-5 продавцов, контролируют от 80 до 95% категории, но это, конечно, не олигополия;)

Не маленькие предприниматели, а крупные сети наживутся на этом законе.

Отдайте эти деньги клиентам! Это же ваши избиратели!

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.